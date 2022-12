10 lucruri pe care nu le știai despre Austria: de la snițelul vienez la pârtiile de schi

Austria este o importantă zonă economică aflată în inima Europei şi o destinaţie atractivă pentru întreprinderi şi pentru forţă de muncă specializată din întreaga lume. Este învecinată cu Elveția și Lichtenstein la vest, Cehia și Germania la nord, Ungaria și Slovacia la est, Slovenia și Italia la sud;

Atât în contextul UE, cât şi la nivel mondial, Austria se numără printre cele mai bogate şi dezvoltate economii naţionale. Peste 300 de întreprinderi multinaţionale îşi au sediul principal european sau centrul de producţie europeană în Austria, potrivit www.advantageaustria.org. Pe lângă un mediu economic stabil, Austria oferă şi condiţii de viaţă excelente graţie poziţiei sale geografice și climei temperate agreabile, precum şi excelente condiții de petrecere a timpului liber. Indiferent dacă sunteţi interesat de artă şi cultură, de sport sau de arta culinară, Austria are câte ceva de oferit pentru fiecare.

Șnițelul vienez



Șnițelul vienez este un preparat apreciat de multe națiuni europene. În Austria, este un fel de mâncare național, dar este destul de dificil de identificat exact unde își are originile șnițelul vienez. Deși acum este un produs tradițional în Viena, Austria și se bucură de un mare succes în Germania și Ungaria, se pare că aceștia nu au fost neapărat cei care au venit cu conceptul încă de la început. Dacă mergeți în Italia, veți găsi ceva uimitor de similar servit în partea de nord a țării. La Milano, au „Cotoletta alla Milanese” – un preparat ce seamănă perfect cu Wiener Schnitzel. Diferența este că gătesc carnea de vițel cu os. Italia susține că a creat renumitul șnițel vienez chiar înaintea Austriei.

Mai mult, există istorici care susțin că vechii romani au venit cu acest fel de mâncare. Descoperirile istorice au arătat că își frăgeau carnea bătând-o, și o rulau în pesmet și o prăjeau. S-au găsit toate acestea scrise în celebra carte de bucate a lui Apicius, datată în secolul I. Desigur, romanii au adus acest fel de mâncare la nord în țările germanice în timpul numeroaselor lor campanii de război. Între timp, datele istorice confirmă că în timpul Evului Mediu, vițelul a devenit o alegere cu adevărat populară în nordul Italiei și în zona care este acum Austria. Această ultimă informație contrazice în mod direct ceea ce a fost de mult acceptat drept povestea adevărată a modului în care renumitul șnițel vienez a apărut în Austria. Povestea spunea că un general italian pe nume Joseph Radetzky raporta împăratului Austriei (Franz Joseph I), comentând situația politică și militară din Lombardia de la acea vreme. El a menționat o friptură de vițel foarte gustoasă. Acest lucru a stârnit interesul lui Franz Joseph și i-a cerut personal lui Radetzky să aducă rețeta înapoi cu el. Totuși, șnițelul vienez este o marcă înregistrată în Austria. Ideea de a marca numele „Wiener Schnitzel” și de a-l atribui Vienei a luat naștere dintr-o mișcare de la începutul secolului al XX-lea care urmărea să îmbunătățească brandingul și recunoașterea bucătăriei vieneze.

Folosind numele „Wiener Schnitzel” și protejându-l, ei au reușit să diferențieze felul de mâncare de alte cărnuri pane și de toate celelalte moduri de a găti șnițelele care au fost găsite în întreaga lume.

Prăjitura cremșnit

Cremșnit sau cremes este o prajitură tradițională din Austria, compusa din două foi de aluat foietaj si o cremă consistentă de vanilie. Este considerat un clasic al patiseriei austro-ungare, răspândit în Europa Centrală și de Est. Este cunoscut sub multe nume, krémes,crempita, Kremschnitte, cremeschnitte dintre care majoritatea provin din germanul „cremeschnitte” și se traduce prin felie de cremă sau, în unele cazuri, plăcintă cu cremă. Potrivit sociolingvisticii, se crede că originile cremșnitului datează de la amestecul a două bucătării din Imperiul Austro-Ungar.

Cu toate acestea, cremșnitul a fost făcut celebru de Ištvan Kovačevič, un bucătar sârb, potrivit bacaniaveche.ro. În 1953, Ištvan se angajează la Hotel Park din orașul Bled, o stațiune montană cunoscută din Slovenia, și introduce în meniul restaurantului kremna rezina – prajitura cu cremă de vanilie, frișcă și foietaj. Prăjitura avut un succes răsunator. Până în 2009, la Hotel Park se pregătiseră peste 10 milioane de bucăți. Cremșnitul era cunoscut și drept desertul preferat al lui Papa Ioan Paul al II-lea.

Croissantul e produs vienez – istoria croissantului

F

Croissantul, deşi mulţi cred că este o reţetă clasică franţuzească, face parte dintre acele numite „viennoise” (produse vieneze). Strămoşul croissantului este, probabil, kipferl, un corn cu o formă asemănătoare croissantului, care se face în Europa de Est și Centrală (Germania, Cehia, Austria, Slovacia, Serbia, Bulgaria, Iugoslavia). Acest corn este tradiţional în Austria, mai ales în preajma sărbătorilor pascale, dar se face din aluat dospit gen pâine, nu din aluat de foietaj, menţionează Gina Bradea pe site-ul ei,Poftă bună.

În Franţa, croissantul, într-o formă adaptată după cornul austriac, a ajuns între 1837-1839, cunoscând mai multe încercări de pregătire până la cea consacrată în prezent. La 10 ani de la apariţie, croissantul făcea parte din viaţa cotidiană a fiecărui francez. La Paris, primele croissanturi s-au vândut pe strada Richeliu nr 92, între anii 1837-1839, când austriecii August Zang și Ernest Schwarzer au deschis celebra Bulangerie viennoise (patiseria vieneză). Versiunile lor de kipferl în formă de croissant și kaisersmmel (pâinea kaiserului sau a împăratului) au creat imediat o mare nebunie de imitații, mai mult sau mai putin reușite. In 1850, deja croissantul era ceva obișnuit, facea parte din viața diurnă a francezului din toate clasele sociale.

Altă legendă despre croissanturi vine din 1683, când turcii au atacat Viena. Turcii au vrut să atace zidurile la adăpostul nopții, dar brutarii cetății, care se trezeau în toiul nopții ca să aprinda cuptoarele, i-au văzut și au dat alarma, mai afirmă blogerul gastronomic Gina Bradea. Așa ca, pentru a sărbători victoria, au creat un corn în formă de semilună, așa cum era pe steagurile otomanilor. Acest corn se numea Hornchen (micul corn). O altă legendă vine din anul 1686, de pe la Budapesta, când se spune ca un brutar a alertat orașul că navălesc turcii. Seamăna mult legenda aceasta cu cea de mai sus. La origine, croisantul avea un aluat foarte asemănător cu cel de brioșe (pain brioche), dar în secolul 20 s-a ajuns la forma de aluat foietat.

Sachertorte – tortul Sacher

Sachertorte

O altă prăjitură tradițională cu care se laudă Austria este tortul Sacher: un tort cu ciocolată neagră, marmeladă de caise și un strop de lichior. Se spune ca tortul Sacher (Sachertorte-în limba germană) este o reteță creată de către un tânăr cofetar – Franz Sacher, pentru Klemens von Metternich, ministru de externe și mare iubitor de ciocolată, la data de 9 iulie 1832 în Viena, Austria, scrie Gina Bradea pe site-ul ei,Poftă bună.

Rețeta originală de Sacher nu se cunoaște cu precizie, fiind păstrată cu sfințenie și aprig disputată de către casele Demel și Sacher. Hotel Sacher din Viena produce si comercializeaza Tort Sacher, iar ceea ce se găsește în alte părți ale lumii, sunt imitații.

Istoria ştrudelului vienez

Ștrudelul vienez este deliciul culinar din Imperiul Austro-Ungar, care s-a răspândit și în România. Ştrudelul este o prăjitură foarte populară în special în Austria, Ungaria şi Serbia, fiind un desert preferat şi în fostele teritorii ale imperiului Austro-Ungar.

Se presupune că a fost adusă în această zonă, în secolul al XVI-lea, de către ocupanţii turci, având în vedere că se aseamănă cu baklavaua. Cea mai veche reţetă de ştrudel (Millirahmstrudel cu gulie) a fost găsită într-o carte de bucate scrisă de mână, din 1696, care se află astăzi în Biblioteca Municipală din Viena (Wiener Stadtbibliothek), potrivit adevărul.ro.

Varianta actuală a reţetei de ştrudel s-a format pe teritoriul imperiului Austro-Ungar. Începând din secolul al XIX-lea, ştrudelul era considerat desertul preferat la marile petreceri pe teritoriul dublei monarhii. În Ungaria, este cunoscut sub numele de rétes. A devenit astăzi un produs tradiţional şi în Germania, Olanda sau Belgia.

Stațiuni de schi accesibile în Austria

Ischgl

Austria rămâne destinația favorită pentru împătimiții de schi sau snowboard, fiind un tărâm de vis pentru orice iubitor de sporturi de iarnă. Majoritatea resorturilor de ski se află la mai puțin de o oră de aeroporturile din Innsbruck, Salzburg, sau Munchen. Cele 435 de stațiuni de schi ale Austriei oferă experiențe de neuitat- cu pante blânde pentru începători, cât și cu unele dintre cele mai abrupte pârtii din lume, condiții moderne de cazare, servicii de calitate și legături rapide între statiuni, la tarife accesibile în comparație cu stațiunile alpine din Elveția și Franța. Printre cele mai cunoscute stațiuni de schi din Austria sunt Innsbruck Zell Am See , Soll și SkiWelt, Ischgl și Silvretta Arena , Solden, Mayrhofen Lech – Zurs am Arlberg, Kitzbuhel.

Turismul din Austria reprezintă un factor economic important. Cu peisaje pitorești, o bogăție excepțională de monumente și muzee, precum și complexe de agrement sportive de iarnă și de vară, Austria se remarcă ca destinație turistică prin excelență. Potrivit www.advantageaustria.org, valoarea adăugată obținută direct și indirect din domeniul turismului și de petrecere al timpului liber a fost în 2020 de 45,2 mld. euro, reprezentând ca. 12,1% din PIB. În 2019, un total de 112,8 milioane înnoptări ale turiștilor străini au fost înregistrate în Austria , situând-o astfel pe locul 6 din 31 țări din Europa.

Outletul Parndorf

Parndorf, Austria

Austria este cunoscută și pentru outletul Parndof,un complex comercial, care apartine aparţine Grupului McArthur Glen și se întinde pe o suprafata de peste 37.000 mp. Aici găsești peste 150 de magazine de firmă sau branduri renumite precum Zara, Orsey, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Ralf Laurent, Jones, Benneton, Mango, Zenga. Totodată, acesta adăpoștește si o sumedenie de locuri de servit masa și cafenele, care mai de care mai ademenitoare și mai aglomerate.

Austria, locul de naștere a unor genii ale muzicii clasice – Wolfgang Amadeus Mozart

Austria este locul de nastere a unor genii ale muzicii clasice precum Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johann Strauss (tatăl si fiul) sau Arnold Schonberg;

Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, pe atunci capitala unui principat-arhiepiscopat ce făcea parte din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, care după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl său, Leopold Mozart, a fost un talentat violonist în orchestra de la curtea principelui-arhiepiscop de Salzburg, apreciat și pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de „Amadeus”, traducerea latină a lui „Theophilus” („Iubitor de Dumnezeu”).

Încă de mic copil, Mozart a dat dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. În ianuarie 1762, Leopold Mozart obține de la arhiepiscopul Sigismund von Schrattenbach un concediu de trei săptămâni, pentru „a arăta lumii acest miracol”. Turneul a durat în realitate 9 ani. Prima apariție a avut loc la München, unde Wolfgang cântă la clavecin în fața prințului elector de Bavaria, după care familia Mozart pleacă la Viena, unde a concertat în fața familiei imperiale.

Cea mai veche gradină zoologică din lume se află în Austria

Tiergarten Schönbrunn

În Austria exista cea mai veche gradină zoologică din lume, Tiergarten Schönbrunn, deschisă în 1752 în Viena. A fost înființată în parcul reședinței de vară a dinastiei habsburgice, lângă Palatul Schönbrunn, și a devenit publică în 1778. Grădina Zoologică Schönbrunn se află în patrimoniul mondial UNESCO din 1996.

Datorită numeroaselor inovații, renovări și extinderi, aceasta se află la nivel mondial, încă de la sfârșitul secolului al XX-lea, între cele mai moderne și populare grădini zoologice.

Austria nu este membră NATO

Austria este singura țară din Uniunea Europeana care nu este membră NATO. Austria și-a declarat „neutralitatea perpetuă” după Al Doilea Război Mondial și nu este membră NATO. Cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat că Austria nu are intenția de a urma exemplul Suediei și al Finlandei, care imediat după izbucnirea războiului din Ucraina au decis să se alăture alianței de apărare NATO. El a reiterat acest lucru în aprilie, cu puțin timp înainte de a călători la Moscova pentru a-l ruga pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt invaziei sale în Ucraina vecină, spunând: „Austria a fost neutră, Austria este neutră și Austria va rămâne neutră”. Sondajele de opinie arată în mod regulat că aproximativ 75% dintre austrieci doresc să mențină neutralitatea. Austria a devenit membră UE în ianuarie 1995, când a aderat împreună cu Suedia și Finlanda.

Alte curiozități despre Austria

68% din suprafata țării are o altitudine de peste 500m, 62% fiind ocupată de munții Alpi;

Austria modernă este partea vorbitoare de limbă germană din fostul Imperiu Habsburgic

Steagul Austriei este unul dintre cele mai vechi din lume, fiind adoptat in 1191 de ducele Leopold al V-lea;

Cimitirul Central al Vienei are aproximativ 2.5 miloane de morminte, mai multe decât populația orașului;

Fostul palat de vara al habsburgilor, Schönbrunn, are aproximativ 1.440 de camere;

Cel mai mare smarald din lume (2860 de carate) este expus la Palatul Imperial din Viena;

Mașina de cusut a fost inventată de austriacul Josef Madersperger, în 1818;

Unul dintre cei mai cunoscuți austrieci contemporani este actorul, culturistul și omul politic Arnold Schwarzenegger;

Părintele psihanalizei, Sigmund Frued, a fost un medic neuropsihiatru austriac;

Aproximativ 60% din electricitatea din Austria este produsa de surse regenerabile;(sursă: topu.ro)

Foto: 123rf.com

