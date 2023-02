Edward Toms, 102 ani, colonel în armată, diplomat, scriitor, Marea Britanie: „Să ai mereu o dispoziție bună, un simț al umorului și abilitatea de a putea râde de tine însuți”.

„Simte-te bine cu tine”

Dorothy Marley, 102 ani, secretară, Canada: „Încearcă să nu rănești pe nimeni. Simte-te bine cu tine. Am fost la coafor de curând și când coafeza mi-a arătat cum mi-a aranjat părut, i-am spus: m-aș putea îndrăgosti din nou de mine”.

Yvonne Old, 101 ani, profesoară, Marea Britanie: „Un coleg mi-a spus: râzi mereu. Și știi, avea dreptate”.

Amelia Mendel, 106 ani, actriță și femeie de afaceri, Marea Britanie: „Am multe amintiri minunate. Angajații din centrul în care stau trebuie uneori să mă alearge pe holurile pe care merg cu cadrul. Dar dacă nu vreau să mă dau jos din pat, nu o fac”.

„Încă îmi amintesc zilele de naștere ale tuturor”

Edmund W Gordon, 101 ani, profesor de psihologie la Universitatea Yale, New York, SUA: „Cea mai mare reușită a vieții mele a fost că m-am căsătorit cu femeia potrivită. Ne-am căsătorit când aveam 26 de ani, iar când ea a murit, aveam 95 de ani, deci am fost împreună 70 de ani. Nu cred că este vorba numai despre a întâlni oamenii potriviți, ci și despre a scoate tot ce-i mai bun din ei”.

Recomandări INTERVIU. „Rusia poate avea în vedere să folosească Moldova precum pe Belarus. Să atace Ucraina, dinspre sud”

Doris Martin, 102 ani, veterană, stenografă, Marea Britanie: „E important să-ți păstrezi mintea activă. Mă uit la quizshow-uri, citesc romane de mister pe Kindle și mă joc Scrabble – câștig cam în jumătate din timp. Am patru copii, nouă nepoți și șase, curând șapte, strănepoți. Și încă îmi amintesc zilele de naștere ale tuturor”.

Citesc în fiecare zi. Când citești, înveți lucruri noi care îți trezesc curiozitatea. Și trebuie să te miști, nu să lenevești ca prostul. Și trebuie să fii răbdător, nu veșnic stresat. Fii modest. Fernando Cavia Escudero, 101 ani, producător de vinuri, Spania:

Nikki Fonseka, 103 ani, veterană de război din Forțele Aeriene, Marea Britanie: „Am fost mereu pregătită să accept provocări și de fiecare dată am dat tot ce am putut. Nu-mi amintesc să fi stat vreodată în pat după ora 6 dimineață și acum sunt mereu îmbrăcată înainte de micul dejun. Cititul mi-a ținut mintea alertă. Pentru bibliotecari a fost mereu dificil să-mi găsească ceva ce nu citisem deja”.

„Ai grijă de libertatea ta”

Hilda Hill, 101 ani, antreprenoare, Marea Britanie: „Încerc să mănânc sănătos, chiar dacă nu prea am făcut-o până acum. Înainte să-mi pierd vederea, obișnuiam să joc Scrabble. După ce nu am mai putut vedea, am început să inventez mici puzzle-uri de cuvinte în minte”.

Recomandări O lecție pentru România de la președintele Biden: nevoia de a ne îngriji de sănătatea mintală a tinerilor, nu de a-i băga la închisoare!

Haruko Ooko, 104 ani, Japonia: „Era la un moment dat o cantină deținută de niște voluntari, în care toată lumea era binevenită. Îmi plăcea să fiu ospătar acolo și îmi lipsește asta. Am făcut-o chiar și după ce am împlinit 100 de ani în 2019.

Dansează mult, evită stresul și amintește-ți că orice problemă are o soluție. Dacă soțul de face să te simți rău, spune-i la revedere! Femeile pot supraviețui și singure foarte bine. Am trecut prin două divorțuri și iată că sunt bine – am peste 100 de ani. Fii fericit și ai grijă de libertatea ta. Virginia Ballon, 101 ani, educatoare, Peru:

Joan Urquhart, 106 ani, veterană, profesoară, Irlanda: „Mănânc multe fructe și legume alături de alte lucruri pe care nu ar trebui să le mănânc, precum eclerele cu ciocolată. Dacă e posibil, călătorește cât mai mult, vizitează alte țări și vezi cum trăiesc alți oameni. Învață o limbă străină”.

„Profită de fiecare zi în parte”

Sokola Radonic, 101 ani, casnică, Croația: „Natura, mâncarea, dansul și faptul că am cântat într-un cor până la 80 de ani. Uneori trebuie să ai mai multă răbdare și să suporți unele lucruri, dar nu trebuie să renunți imediat”. (Sokola Radonic a murit în noiembrie 2022)

George Watkeys, 101 ani, dentist, Marea Britanie: „Câte un pahar de whiskey te menține sănătos. Culcă-te devreme. Cântă mult. Profită de fiecare zi în parte”.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Blanche Fromenton, 102 ani, dădacă și lucrătoare în comerț, Marea Britanie: „Nu am băut alcool și am mâncat sănătos. Poate și dansul a ajutat. Fii atent la cheltuieli, cumpără doar lucrurile de care ai nevoie, nu pe cele pe care le vrei. Și ai grijă să dormi suficient noaptea”.

Margaret Stretton, 100 de ani, veterană, stenografă, contabilă, Marea Britanie: „În ultimii doi ani, am făcut marmeladă pentru un ONG local. Nu știu și nu înțeleg cum am fost binecuvântată să trăiesc până la vârsta asta”.

„Multă muncă și un pic de joacă din când în când”

Guy Warren, 101 ani, artist, Australia: „Continui să petrec mult timp în studio. Cred că e bine pentru bunăstarea mea să mă uit din când în când la ceva ce am făcut, să identific posibile greșeli și să mă gândesc cum să fac mai bine data următoare”.

Cel mai greu lucru pentru oamenii în vârstă este să nu mai aibă niciun scop în viață, dar ajutorul pe care pot să-l ofer este terapie pentru mine. Tinerii trebuie să încerce să facă ceva cu viața lor, să fie pe picioarele lor și să facă ceva pozitiv care să rămână în urmă. Dabirul Islam Choudhury, 103 ani traducător:

Ken Griffiths, 100 de ani, pilot în Forțele Aeriene, Marea Britanie: „În prima mea zi de muncă, directorul m-a întrebat ce job vreau și i-am zis că știu ce poziție vreau, dar nu e vacantă. M-a întrebat de ce. I-am spus: pentru că este jobul tău. Orice tânăr trebuie să-și dea seama cam unde se află viitorul lui”.

Lindsay Tise, 104 ani, electrician și fan al golfului, Carolina de Nord, SUA: „Golful mă menține activ și sănătos. Mă joc câte trei ore lunea, miercurea și vinerea. Sfatul meu: multă muncă și câte un pic de joacă din când în când”.

Frances Compston, 101 ani, veterană din Forțele Armate, patiseră, Marea Britanie: „Mă mențin activă prin înot, plimbări, yoga, pilates și golf. Sfatul meu pentru generațiile tinere: jucați-vă, țineți-vă familia și prietenii aproape. Și croșetați”.

„Nu știi ce vine mâine, așa că mai bine bucură-te de azi”

Margaret Parsons, 101 ani, lucrătoare în fabrică, Marea Britanie: „Muncește mult, nu te pensiona mai devreme de 70 de ani. Fii fericit și păstrează întotdeauna o atitudine pozitivă. Fă-ți prieteni de orice vârstă. Plimbă-te cu bicicleta până la cel puțin 80 de ani”.

Mary Watkins, 102 ani, veterană, profesoară, Marea Britanie: „Mereu le-am spus elevilor mei că vor fi zile în care totul merge bine și vor fi zile în care se va întâmpla exact opusul. Trebuie să înveți să accepți asta și să mergi înainte”.

Iris Apfel, 101 ani, femeie de afaceri, designer, Florida, SUA: „Primul meu job serios în modă l-am avut la 84 de ani. Pentru mine, vârsta chiar e doar un număr. Filosofia mea în viață este să trăiesc clipa – ziua de ieri a trecut, nu știi ce vine mâine, așa că mai bine bucură-te de azi”.

Văd mulți vârstnici cărora nu le pasă mai de nimic și nu fac prea multe, pe când mie îmi place să fac lucruri noi. Am întâlnit niște oameni ca mine, de vârsta mea, care sunt interesați să experimenteze, care muncesc, care scriu, pictează și duc o viață fericită. Norma Barzman, 102 ani, regizoare, California, SUA:

Ana Llona, 100 de ani, casnică, Chile: „Fii părinte bun, fă-ți o familie mare. Mănâncă bine. Fă măcar un sport cel puțin cinci zile pe săptămână. Muncește mult. Nu fuma și nu consuma droguri”. (Ana Llona a murit în decembrie 2022)

Michael Hathorn, 100 de ani, veteran în Forțele Aeriene ale Africii de Sud, medic, Marea Britanie: „Pentru longevitatea mea dau vina pe noroc: nu am fost omorât în al Doilea Război Mondial, nu am avut niciun accident rutier, iar autoritățile medicale au grijă de mine. Aș sfătui: perseverență în orice te interesează”.

Puteți citi celelalte sfaturi ale centenarilor pe The Guardian.

GSP.RO Proiect megalomanic în „Epoca de Aur”. Ce a construit Ceaușescu într-un mic oraș, era pe locul 2 în România

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Drama neştiută a Florentinei Fântânaru. Prezentatoarea TV a rămas văduvă la 37 de ani şi şi-a îngropat soţul de ziua ei

Observatornews.ro Vis împlinit pentru David: după 10 ani de luptă cu boala, a gustat pentru prima oară pui la rotisor. Mama i-a donat din ficatul ei, pentru o nouă şansă la viaţă

Știrileprotv.ro Stațiunea din România în care ar merge toți, dar are doar 20 de camere de cazare

FANATIK.RO Ce au descoperit cercetătorii în interiorul Pământului, după cutremurele din ultima vreme. Schimbă tot ce se credea până acum

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2023. Taurii ar fi bine să-și rezerve mai mult timp pentru ei și să aibă grijă să arate partea frumoasă a firii lor

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie