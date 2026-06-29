Ce categorii de persoane pot conduce scutere și trotinete electrice pe drumurile din România

Conform Codului Rutier din România, conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani.

În cazul scuterelor (mopede), legislația prevede obligativitatea deținerii unui permis de conducere din categoria AM începând cu vârsta de 16 ani. Cu toate acestea, monitorizările din traficul rutier din Ploiești indică prezența pe carosabil a unor conducători care nu îndeplinesc aceste criterii de vârstă, după cum relatează portalul de știri locale Observatorul Prahovean.

Legea prevede o serie de sancțiuni pentru persoanele care merg ilegal cu trotinetele electrice

Nerespectarea normelor de circulație de către minori atrage răspunderea contravențională sau civilă a părinților sau a tutorilor legali. Din punct de vedere juridic, încredințarea unui vehicul pentru care este necesar permis de conducere unei persoane fără drept de a conduce constituie infracțiune și se pedepesște conform Codului Penal.

Pentru trotinetele electrice, legislația actuală stabilește reguli stricte:

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani sunt obligate să poarte cască de protecție.

Viteza maximă admisă pentru trotinetele electrice este de 25 km/h.

Circulația acestora este permisă numai pe pistele speciale, iar în lipsa acestora, exclusiv pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 km/h.

Șoferii din Ploiești se plâng tot mai des de minorii care merg pe trotinete electrice fără să respecte regulile

Șoferii și asociațiile pentru siguranță rutieră raportează frecvent cazuri în care utilizatorii de trotinete nu respectă semnele de circulație, prioritatea de trecere sau circulă câte doi pe un singur vehicul, acțiune interzisă explicit de lege. Unitățile medicale de primiri urgențe înregistrează periodic cazuri de traumatisme rezultate din accidentarea minorilor aflați pe astfel de mijloace de transport.

Poliția Rutieră și Poliția Locală Ploiești desfășoară acțiuni de control pentru verificarea vârstei utilizatorilor și a dotărilor tehnice ale vehiculelor (sisteme de frânare, lumini și elemente reflectorizante).

Care sunt primele măsuri propuse de ploieșteni pentru autoritățile locale

Pentru gestionarea acestei situații, autoritățile și instituțiile de învățământ vizează implementarea a trei măsuri principale:

Verificarea documentelor în trafic: Intensificarea filtrelor de control în zonele centrale și în proximitatea unităților școlare pentru identificarea minorilor sub 14 ani.

Informarea părinților: Transmiterea de notificări oficiale prin intermediul inspectoratelor școlare cu privire la răspunderea legală și riscurile financiare sau penale.

Cursuri de legislație rutieră: Organizarea de sesiuni informative în școli privind regulile de deplasare pe drumurile publice cu vehicule ușoare.

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