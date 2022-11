O femeie asteapta inceperea avanpremierei spectacolului de balet "Coppelia" prilejuita de redeschiderea pentru public a Operei Nationale Bucuresti, in Bucuresti, miercuri, 12 mai 2021. Miercuri seara, la Opera Nationala Bucuresti, a avut loc avanpremiera spectacolului de balet "Coppelia", in regia si coregrafia Corinei Dumitrescu. Reprezentatia a fost sold-out, iar sala a fost ocupata in proportie de 30%. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO