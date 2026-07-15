Infractorii români au fost luați de sus de pe stradă la Amsterdam

Mai multe echipe de intervenție și căutare au fost mobilizate în zona centrală a Amsterdamului, cunoscută pentru faimosul Cartier Roșu. La Oudekerksplein și pe strada Oudezijds Achterburgwal, polițiștii au făcut percheziții în mai multe locații, inclusiv într-un apartament situat între două bordeluri.

În timpul intervenției, un șofer, suspectat că transporta membrii grupării, a fost și el reținut. În timpul operațiunii, agenții de poliție, cu fețele acoperite și înarmați cu berbeci pentru spargerea ușilor, au atras atenția turiștilor, localnicilor și lucrătorilor sexuali din zonă.

Câini dresați au fost folosiți pentru a inspecta clădirile vizate. În presa din Țările de Jos au apărut și filmări din momentul în care infractorii români sunt ridicați de polițiștii olandezi direct de pe stradă, în mijlocul orașului Amsterdam, potrivit portalului olandez de știri Parool.nl.

Trei dintre membrii grupării au fost reținuți în România

În paralel cu intervențiile din Olanda, autoritățile române au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Constanța, Ilfov și Buzău, conform Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). De asemenea, cinci alte percheziții au avut loc la Amsterdam.

În urma acestor acțiuni, doi dintre suspecții reținuți în România au primit mandate europene de arestare emise de autoritățile olandeze și au fost prezentați instanțelor pentru extrădare.

„Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, în județul Dâmbovița, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat preponderent pe teritoriul Olandei, în scopul obținerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor victime, tinere din România”, a transmis DIICOT.

Victimele ar fi fost obligate să plătească o taxă de protecție

Investigațiile au arătat că gruparea infracțională, formată din șase persoane, controla victimele și banii obținuți de acestea din prostituție. Tinerele erau agresate fizic, drogate și amenințate cu moartea pentru a fi obligate să plătească o așa-numită „taxă de protecție”.

În timpul perchezițiilor de marți spre miercuri noaptea, turiștii din Amsterdam s-au oprit și s-au uitat la forțele de ordine care au înconjurat zona. Sursa foto: Profimedia Images

În cadrul perchezițiilor din România, autoritățile au confiscat sume mari de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare și alte dovezi relevante pentru anchetă. Colaborarea dintre autoritățile române și cele olandeze a fost facilitată prin intermediul Eurojust, care a coordonat formarea unei echipe comune de investigare, se arată în comunicatul DIICOT.

Polițiștii olandezi l-au scos pe unul dintre suspecți din sala de sport

Unul dintre suspecții principali a fost reținut în sala de sport TrainMore de la Oosterdok, în plină activitate. Potrivit martorilor, bărbatul a fost scos din sală de o echipă mascată de intervenție și aștepta încătușat sosirea dubei de poliție, sub privirile uimite ale celor prezenți.

Cazul, investigat de autoritățile din România și Olanda împreună cu Europol, ilustrează amploarea traficului de persoane din Europa. În acest dosar, alte patru persoane au fost arestate preventiv în Olanda. Rețeaua avea ca scop obținerea de câștiguri financiare semnificative prin exploatarea femeilor din România, obligate să practice prostituția în Amsterdam.

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