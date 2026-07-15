Este corect sau nu să lași spătarul scaunului din avion vara

O fostă stewardesă oferă sfaturi esențiale despre eticheta în avion, inclusiv despre rabatarea scaunului și utilizarea compartimentelor de bagaje de deasupra capului. Cu mii de români se pregătesc de vacanțele de vară în 2026, aceste reguli pot face experiența mai plăcută pentru toți pasagerii.

Elaine Swann, fostă însoțitoare de bord, a explicat într-un interviu pentru Express.uk că rabatarea scaunului este permisă, dar trebuie făcută cu grijă.

La ce detaliu trebuie să fim atenți atunci când vrem să rabatăm spătarul scaunului

Fosta însoțitoare de zbor a explicat că există un detaliu la ce trebuie să fim atenți înainte să rabatăm spătarul scaunului. Indicat ar fi să ne întoarcem și să vedem dacă persoana din spatele nostru are un laptop sau un pahar pe măsuță, ca să nu provocăm incidente neprevăzute.

Totodată, din aceleași motive, indicat ar fi să rabatăm spătarul scaunului din avion treptat, tocmai ca pasagerul din spate să se pregătească și să își strângă lucrurile la nevoie.

„Da, dar rabatează-l încet, astfel încât, dacă cineva are un laptop sau o băutură, să vadă că începi să dai scaunul pe spate. Gândește-te la spațiul de deasupra genunchilor tăi ca la un spațiu comun cu persoana din față”, a declarat aceasta.

Avem voie sau nu să mutăm bagajele din compartimentul de sus

În ceea ce privește utilizarea spațiului din compartimentele de deasupra scaunelor, Elaine a subliniat că este acceptabil să muți bagajele altor pasageri, dar acest lucru ar trebui făcut cu respect.

„De obicei, vei constata că bagajul aparține cuiva din apropiere, așa că întreabă al cui este și spune: «Doar o să-l mut puțin într-o parte». Este important să menținem un ton politicos”, a explicat Elaine pentru sursa citată mai sus.

Totodată, dacă vrem să știm cum să avem o călătorie cât mai plăcută și confortabilă cu avionul, un pilot cu experiență a explicat unde ar fi cel mai indicat să alegem locurile ca să nu simțim turbulențele.

Care sunt regulile care se aplică în cazul unei nașteri la bord

Pe lângă aceste sfaturi de zi cu zi, o altă fostă însoțitoare de bord, Marika Mikusova, a discutat despre un eveniment rar, dar posibil: nașterea unui copil în timpul zborului. Într-un interviu acordat The Independent, aceasta a declarat că echipajul de cabină primește instruire pentru astfel de cazuri, însă acestea nu fac parte din evaluările anuale.

„Deși primim instruire pentru nașteri la bord, nu suntem testați anual pe acest subiect. Dacă ar avea loc o naștere în timpul zborului, primul pas ar fi să întrebăm imediat dacă există un medic la bord și să contactăm echipa medicală de la sol pentru îndrumări”, a explicat Marika.

Dacă situația o permite, nașterea ar trebui să aibă loc lângă scaunele de la peretele despărțitor. „Așa cum este menționat în manual, am poziționa pasagerul într-o poziție confortabilă, de preferință în poziție verticală, cu genunchii depărtați și sprijiniți de peretele despărțitor”, a detaliat Marika. În cazul în care această zonă nu este disponibilă, pasagera ar putea fi mutată în galeria avionului, care oferă mai mult spațiu.

De asemenea, avioanele sunt echipate cu un kit special pentru nașteri, iar echipajul ar primi îndrumări de la echipa medicală de la sol. În ceea ce privește decizia de a redirecționa avionul sau de a continua zborul, aceasta depinde de circumstanțele specifice momentului nașterii, a adăugat Marika.

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