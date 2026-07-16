Proiectul are o valoare de aproape 11 miliarde de dolari

Proiectul se numește Fahid Island, are o valoare brută de dezvoltare de peste 40 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 10,9 miliarde de dolari, și va cuprinde peste 6.000 de locuințe. Insula este prezentată drept prima din lume care a primit certificarea Fitwel cu trei stele, calificativul maxim acordat proiectelor concepute pentru a susține sănătatea și starea de bine a oamenilor.

Fahid Island se află între Yas Island, cunoscută pentru parcurile sale de distracții, și Saadiyat Island, zona culturală a capitalei Emiratelor Arabe Unite. Aeroportul Internațional Zayed și principalele atracții din apropiere ar urma să poată fi atinse în mai puțin de 15 minute.

The development of Fahid Island provides a glimpse into Abu Dhabi's prospective future, writes Nick March for The National https://t.co/EcWmEdHiub — The National (@TheNationalNews) June 6, 2025

Potrivit CNN, întreaga comunitate ar urma să fie deschisă până în 2029. Lucrările și lansările imobiliare sunt însă împărțite în mai multe etape, astfel că anumite clădiri și facilități vor putea fi gata mai devreme.

Ce înseamnă certificarea Fitwel cu trei stele

Fahid Island este prima insulă din lume care a obținut trei stele Fitwel, calificativul maxim al unui sistem internațional care evaluează felul în care clădirile și comunitățile susțin sănătatea fizică, mintală și socială a oamenilor. Pentru a obține trei stele, un proiect trebuie să depășească standardele obișnuite de construcție și să includă măsuri care îi ajută pe locuitori să se miște, să socializeze și să aibă acces mai ușor la spații verzi și la un mediu considerat sănătos. Evaluarea este făcută pe baza unor criterii și documente verificate de specialiști independenți.

Dezvoltatorii spun că ideea de wellness nu se reduce la amplasarea unei săli de fitness sau a unui spa în fiecare clădire. Întreaga insulă a fost desenată astfel încât alegerile mai sănătoase, precum mersul pe jos sau cu bicicleta, să devină mai ușor de făcut în fiecare zi.

Peste 6.000 de apartamente, case și vile de lux

Pe Fahid Island sunt planificate peste 6.000 de locuințe, de la apartamente și case înșiruite până la vile ultraluxoase construite lângă plajă sau în apropierea pădurilor de mangrove, notează Nation Thailand.

Primele proiecte rezidențiale cuprind apartamente cu unul până la patru dormitoare, case și penthouse-uri. Pentru conceperea clădirilor au fost cooptați arhitecți cunoscuți la nivel internațional, printre care japonezii Kengo Kuma și Koichi Takada, dar și birourile ACME și NAGA Architects.

Insula va avea 11 kilometri de coastă, iar 4,6 kilometri vor fi ocupați de plaje. Dezvoltatorul anunță și aproximativ 100.000 de metri pătrați de zone de plajă destinate odihnei și activităților în aer liber.

Cât costă cel mai ieftin apartament

Prețurile locuințelor prezentate la momentul documentării CNN porneau de la aproximativ 1,9 milioane de dirhami, echivalentul a circa 517.000 de dolari. Suma reprezintă prețul de pornire anunțat pentru unele dintre apartamente și nu înseamnă că toate locuințele de pe Fahid Island vor putea fi cumpărate la acest nivel. Vilele, penthouse-urile și proprietățile aflate direct pe malul apei vor costa mult mai mult.

Foto: Imagine generată cu AI

Prețurile se pot modifica și în funcție de etapa proiectului, suprafața locuinței, poziționarea acesteia și cererea de pe piața imobiliară.

Aproape un milion de metri pătrați de spații verzi

Aproximativ 940.000 de metri pătrați din Fahid Island vor fi ocupați de parcuri și alte spații verzi. Potrivit proiectului Aldar, nicio locuință nu va fi amplasată la mai mult de 250 de metri de un parc sau de o zonă cu vegetație. În total, aproximativ 30% din planul insulei este rezervat naturii, grădinilor și traseelor verzi. Pădurile de mangrove existente în zonă vor fi păstrate și integrate în noua comunitate.

Prin centrul insulei va trece Berm Park, un coridor verde lung de 10 kilometri. Acesta va funcționa atât ca zonă de protecție pentru ecosistem, cât și ca spațiu pentru alergare, ciclism și exerciții fizice. De-a lungul traseului vor fi amplasate stații de apă, zone de odihnă aflate la umbră și puncte pentru antrenamente.

Peste 70% dintre alei vor fi umbrite

Una dintre marile provocări ale proiectului este că temperaturile din Abu Dhabi pot deveni foarte ridicate. Pentru ca oamenii să poată merge pe jos și în perioadele călduroase, peste 70% dintre traseele pietonale ar urma să fie umbrite. Insula va avea aproximativ 15 kilometri de alei publice, o pistă de alergare de 10 kilometri și trei trasee diferite pentru biciclete. Unul va fi destinat familiilor, altul deplasării cu viteză mai mare, iar cel de-al treilea ciclismului pe teren accidentat.

Proiectul mai include o pasarelă de trei kilometri prin zona de mangrove și o promenadă de doi kilometri pe malul apei. Promenada va reuni restaurante, cafenele, magazine, galerii și spații în care locuitorii se pot întâlni sau pot petrece timp în aer liber. Vor exista și cluburi de plajă, centre pentru sporturi nautice și zone destinate activităților precum înotul nocturn, voleiul, kitesurfingul și plimbările pe apă cu placa.

Cercetătorii au legat cartierele verzi de o sănătate mai bună

Conceptul folosit pentru Fahid Island este susținut de cercetări care arată că mediul în care trăiesc oamenii le poate influența obiceiurile și starea de sănătate. Un studiu prezentat în iulie 2026 de Massachusetts Institute of Technology a asociat cartierele ușor de parcurs pe jos, spațiile verzi și accesul apropiat la servicii cu rezultate mai bune privind sănătatea fizică și mintală a locuitorilor.

Acest lucru nu înseamnă că simpla mutare într-un cartier verde garantează o viață mai lungă sau lipsită de probleme medicale. Proiectanții încearcă însă să creeze un mediu în care mersul pe jos, mișcarea și timpul petrecut în natură să fie mai ușor de integrat în rutina zilnică.

O școală britanică se deschide în 2028

Pe Fahid Island va fi deschis și primul campus din regiune al Kings College School Wimbledon, una dintre cunoscutele școli private britanice. Campusul este programat să își înceapă activitatea în septembrie 2028, dacă va obține toate aprobările necesare, și va primi elevi cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani.

Reprezentanții proiectului spun că instituția ar urma să devină prima școală din lume certificată prin sistemul Fitwel. Este însă, deocamdată, un obiectiv anunțat pentru viitor, nu o certificare deja obținută de o școală aflată în funcțiune.

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