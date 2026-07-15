Selly a oprit „Beach, Please!” pentru un moment care a emoționat 150.000 de oameni. Printre concerte și atmosfera de festival, Selly a pus muzica pe pauză pentru un gest care a impresionat publicul. Organizatorul a ținut un moment de reculegere în memoria „bunicii de la Beach, Please!”, femeia care anul trecut a devenit virală după ce și-a însoțit nepotul de 14 ani la festival, și care, din păcate, s-a stins din viață la câteva luni după eveniment. Alături de Yusuf, nepotul ei, Selly a urcat pe scenă în fața a 150.000 de participanți, iar publicul a răspuns cu aplauze și multă emoție.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir, pe lista neagră a Adelinei Pestrițu? Cele două spun că au descoperit, în direct, că nu mai pot vedea contul de Instagram al influenceriței. Ilinca susține că nu înțelege de ce ar fi fost blocată, în timp ce Teo lasă de înțeles că ar exista o explicație din trecut. Totuși….misterul rămâne. Adelina a povestit recent că și-a recuperat contul de Instagram după ce acesta i-a fost închis o perioadă. Așa că nu se știe dacă cele două au ajuns pe „lista neagră” sau dacă a fost doar o încurcătură de pe rețelele sociale.

Corina Dănilă și-a pierdut casa, dar datoria tot i-a rămas! Final de proces, dar nu și de plată pentru Corina Dănilă. După aproape 10 ani de procese privind creditele în franci elvețieni, actrița a primit decizia definitivă. Instanța a recunoscut că majorarea cursului valutar i-a afectat serios situația financiară, însă nu i-a șters datoria. Deși și-a pierdut locuința prin executare silită, iar veniturile i-au fost poprite ani la rând, Corina Dănilă va continua să achite suma rămasă, recalculată după decizia Tribunalului București.

Cât costă distracția la Nibiru 2026? Stațiunea Nibiru își deschide porțile pe 16 iulie și promite 46 de zile de muzică, petreceri și festivaluri la Costinești. Biletele pornesc de la doar 50 de lei pentru Family Fest, iar abonamentul complet, cu acces la toate evenimentele, poate ajunge până la 5.000 de lei. Vestea bună? Dacă nu vrei să scoți prea mulți bani din buzunar, te poți bucura de concertele zilnice de pe Promenada Nibiru, unde accesul este gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei. Distracția are, așadar, variante pentru toate buzunarele.

Tudor Chirilă, „obligat” să fumeze după o pauză de 20 de ani! Nu s-a reapucat de fumat, ci doar și-a făcut meseria. Tudor Chirilă a povestit că cea mai grea scenă din serialul „Trafic”, difuzat de Pro TV, a fost cea în care personajul său trebuia să fumeze. Actorul renunțase la acest viciu în urmă cu 20 de ani, iar după nenumărate duble spune că i s-a făcut atât de rău încât a avut impresia că va vomita. Cu toate acestea, a dus scena până la capăt și spune că a acceptat rolul din pasiune pentru actorie, nu pentru bani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE