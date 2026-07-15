În urma acestei decizii, România va merge înainte pe drumul stabilit în septembrie 2022, păstrând tehnologia americană NuScale, în ciuda blocajelor tehnice și a avertismentelor tot mai severe venite chiar de la vârful Guvernului.

De ce a vrut Nuclearelectrica o „plasă de siguranță”

Reprezentanții Nuclearelectrica au explicat că demersul de reevaluare era necesar deoarece o serie de condiții esențiale pentru Decizia Finală de Investiție (FID) nu au putut fi îndeplinite la Doicești, din motive independente de compania românească sau de firma de proiect RoPower Nuclear.

Proiectul SMR din România are statutul de FOAK (First-Of-A-Kind), fiind prima inițiativă de acest tip realizată la o asemenea scară în lume. Acest statut aduce de la sine riscuri tehnice, financiare și de reglementare uriașe, neexistând o bază de referință comercială sau un istoric de operare la nivel global.

Prin respingerea reevaluării, acționarii au forțat compania să continue exclusiv pe varianta inițială.

Astfel, Nuclearelectrica și RoPower vor trebui să continue negocierile pentru a ajunge la un consens comercial cu partenerii americani de la NuScale privind achiziția modulelor SMR, în timp ce vor încerca să obțină sprijinul financiar promis de statul român.

Dacă aceste condiții imperative nu vor fi îndeplinite, proiectul riscă să fie declarat oficial nefezabil.

Fără fundație pentru tineri experți și Corpul de Control pe urmele conducerii

Ședința de miercuri a adus și alte decizii nefavorabile pentru planurile conducerii Nuclearelectrica.

Acționarii au respins înființarea unei fundații dedicate formării profesionale a tinerilor în industria nucleară, decizie pe care compania a catalogat-o drept „o pierdere semnificativă de oportunitate” în contextul crizei acute de personal calificat și al posibilității de a atrage fonduri europene.

Mai mult, la solicitarea Ministerului Energiei, conducerea companiei va fi obligată să prezinte în detaliu concluziile și recomandările unui raport extrem de sensibil întocmit de Corpul de Control al Prim-Ministrului, în urma unei acțiuni de verificare amănunțite desfășurate în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

În timp ce investigațiile guvernamentale își urmează cursul, Nuclearelectrica a dat asigurări că va continua implementarea proiectului SMR conform mandatului actual.

Următoarea informare oficială privind stadiul negocierilor cu NuScale și discuțiile cu Guvernul este programată pentru luna septembrie 2026.

Avertismentul premierului Ilie Bolojan

Proiectul de la Doicești a fost în mod repetat ținta unor critici extrem de dure din partea premierului Ilie Bolojan. Șeful Executivului a atras atenția public că proiectul se confruntă cu „probleme serioase” de fezabilitate și de finanțare, sugerând că fonduri uriașe au fost deja blocate fără rezultate palpabile.

„SMR de la Doicești are probleme serioase. A consumat peste 240 de milioane de dolari și riscăm să rămânem doar cu un teren și cu niște hârtii”, a declarat recent premierul Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării rentabilitatea investiției.

În acest context de presiune politică, conducerea Nuclearelectrica a încercat să obțină un mandat din partea acționarilor pentru a realiza o analiză comparativă (benchmarking) și cu alte tehnologii SMR din piață și pentru a extinde lista posibilelor amplasamente din țară, pregătind practic o variantă de rezervă.

Votul „împotrivă” al Ministerului Energiei a blocat însă această tentativă de repliere strategică.

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