Bunicuța de 90 de ani și-a început cariera pictând farfurii și ouă

Anezka și-a început cariera artistică pictând farfurii și ouă, iar abia la 40 de ani a trecut la decorarea unei celebre capele din oraș. Treptat, a început să realizeze ornamentele din vopsea albastră și pe alte clădiri și case din sat.

Bătrânica a devenit celebră în 2018, atunci când mai multe fotografii cu ea pictând pentru ultima dată capela din oraș au devenit virale în mediul online. Din păcate, Anezka nu s-a bucurat prea mult de faimă pentru că a murit la scurt timp după ce a împlinit onorabila vârstă de 90 de ani.

Bătrânica și-a dedicat 50 de ani din viață ca să picteze o capelă

În centrul satului Louka se află o capelă construită în secolul al XVIII-lea, în timpul recatolicizării. Aceasta este întreținută an de an de către părinții copiilor care se pregătesc pentru prima împărtășanie.

O dată la doi ani, capela era văruită din nou, iar Anežka Kašpárková picta manual ornamentele albastre specifice regiunii Horňácko. Timp de 50 de ani, femeia a transformat capela într-un simbol al comunității.

„Nu sunt artistă! Pur și simplu îmi place și vreau să ajut să înfrumusețez puțin lumea”, spunea Anezka Kasparkova, conform Czechology.com.

Nepoata bunicuței de 90 de ani duce tradiția mai departe

După dispariția ei, tradiția a fost preluată de nepoata sa, Marie Jagošová. La fel ca mătușa ei, Marie continuă să decoreze capela în timpul liber și fără a cere vreo plată.

Femeia era cunoscută pentru că picta doar cu vopsea albastră

Bunicuța din Cehia folosea o singură culoare pentru desenele sale de pe clădiri. Albastrul ultramarin era considerat simbolul regiunii Hornacko și folosit de Anezka în toate lucrările ei pe fațadele caselor din sat.

Femeia din Cehia amintește de povestea picturilor din Ciocănești, satul din România unde casele sunt vopsite și încondeiate ca un ou de Paște. Aici, localnicii păstrează de zeci de ani tradiția și desenează motive tradiționale românești pe fațadele caselor, imaginile fiind o adevărată operă de artă.

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