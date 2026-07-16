Investiția este estimată la aproximativ 1,8 miliarde de euro și ar trebui să schimbe radical circulația trenurilor pe una dintre cele mai dificile porțiuni feroviare din România. Pe anumite sectoare, garniturile ar urma să poată circula cu viteze de până la 200 km/h, dar licitația pentru proiectare și execuție nu poate fi lansată înainte de finalizarea studiului, a documentațiilor tehnice și a procedurii pentru obținerea acordului de mediu.

Studiul început în 2020 a primit o nouă prelungire

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost atribuit în august 2020 asocierii formate din Egis România, Egis Rail și Italrom Inginerie Internațională. Valoarea contractului a fost de 17,81 de milioane de lei, cu TVA inclusă. De la semnarea acestuia au fost încheiate mai multe acte adiționale, în principal pentru prelungirea termenelor de predare a documentațiilor. Studiul ar fi trebuit finalizat la 22 mai 2025, dar proiectantul nu a reușit însă să respecte termenul și a cerut mai multe prelungiri.

Nici ultimul termen asumat nu a fost respectat, astfel că a fost semnat un nou act adițional. Contractul a fost prelungit acum cu încă cinci luni și nouă zile, iar durata totală de implementare ajunge la 75 de luni și 24 de zile.

Dezbatere publică în Gara Azuga

Proiectul trebuie să treacă și prin procedura de obținere a acordului de mediu. Dezbaterea publică privind raportul de impact asupra mediului este programată pentru 27 iulie 2026, de la ora 16.00, în Gara Azuga, scrie Club Feroviar. Persoanele interesate vor putea participa la întâlnire și vor putea transmite observații sau propuneri către Direcția Județeană de Mediu Brașov, instituția care analizează documentația proiectului.

Revizuirea vizează în special zona Azuga, unde liniile existente urmează să fie racordate la traseul viitorului tunel feroviar. Intervenția din această zonă are o lungime de aproximativ 500 de metri și ocupă o suprafață de peste 2,3 hectare. Aici va fi realizată legătura dintre actuala infrastructură feroviară și liniile care vor intra în noul tunel.

Tunelul de aproape 10 kilometri va ocoli Predealul

Elementul central al investiției este construirea unui tunel feroviar de aproximativ 9,8 kilometri, care va traversa muntele și va ocoli actualul traseu dificil din zona Predealului. Noul traseu rapid nu presupune desființarea liniei existente și nici închiderea Gării Predeal. Calea ferată actuală ar urma să fie păstrată, inclusiv pentru trenurile regionale și metropolitane, în timp ce trenurile rapide ar putea folosi noul tunel.

Întregul tronson analizat între Predeal și Brașov are o lungime de 26,9 kilometri. Studiul trebuie să includă proiectarea detaliată, documentațiile necesare pentru obținerea autorizațiilor și actele care vor sta la baza viitoarei licitații de execuție.

Trenurile ar putea circula cu până la 200 km/h

Între Azuga și ieșirea din viitorul tunel, calea ferată este proiectată pentru viteze de până la 200 km/h. Pe alte sectoare ale traseului, viteza maximă de proiectare va ajunge la 160 km/h. În prezent, trenurile sunt obligate să reducă viteza până la aproximativ 50 km/h pe unele porțiuni dintre Predeal și Brașov, din cauza curbelor strânse și a configurației dificile a traseului montan.

Modernizarea ar urma să scurteze traseul feroviar și timpul de călătorie dintre București și Brașov. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au estimat anterior că noul traseu ar putea reduce durata călătoriei cu aproximativ 20 de minute, dar acest lucru va fi posibil abia după finalizarea tuturor procedurilor, atribuirea contractului de proiectare și execuție și asigurarea finanțării pentru lucrări.

Licitația pentru lucrări nu a fost încă lansată

CFR Infrastructură estima inițial că licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor va fi lansată în a doua parte a anului 2025. Ulterior, termenul a fost mutat în 2026. Noua prelungire arată însă că documentația necesară nu este încă finalizată. Înainte de lansarea licitației trebuie încheiate studiul de fezabilitate, procedura de mediu și documentația de atribuire.

La aproape șase ani de la semnarea contractului pentru studiu, investiția de aproximativ 1,8 miliarde de euro rămâne astfel în etapa documentațiilor. Nu există deocamdată o dată oficială certă pentru lansarea licitației, pentru începerea lucrărilor sau pentru deschiderea noului tunel. Nici sursa definitivă de finanțare a execuției nu a fost anunțată.

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