Autoritățile vamale române de la Leușeni-Albița au decis să scaneze camionul

Pe 20 noiembrie 2025, în jurul orei 03.00, autoritățile vamale române de la Leușeni-Albița au decis să scaneze camionul condus de bărbatul în vârstă de 38 de ani.

Deși documentele prezentate la control indicau că transporta „articole de metal”, scanarea a dezvăluit un adevărat arsenal: 18 rachete antitanc portabile, opt lansatoare de grenade, un sistem portabil de apărare antiaeriană și o dronă dezmembrată.

Cutiile din lemn în care se aflau armele erau căptușite cu folie de aluminiu pentru a împiedica detectarea încărcăturii. Potrivit raportului tehnico-științific, toate armele, cu excepția dronei, erau funcționale, iar arsenalul este considerat muniție interzisă, destinată utilizării militare.

Pe baza acestor descoperiri, autoritățile române l-au acuzat pe șofer de contrabandă calificată și folosirea de acte false. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 12 ani de închisoare. În prezent, este judecat în libertate, sub control judiciar.

La audieri a declarat că nu avea cunoștință despre conținutul containerului transportat

La audieri, acesta a declarat că nu avea cunoștință despre conținutul containerului transportat, susținând că el doar a condus camionul. Potrivit mărturiei sale, marfa ar fi fost încărcată într-o curte din Republica Moldova, de către mai multe persoane care au adus cutiile din lemn cu ajutorul unor dube.

Procurorii români însă susțin că declarațiile șoferului nu sunt credibile, având în vedere experiența sa de cinci ani în transport internațional.

Datele tahografului arată că acesta a petrecut aproximativ 29 de ore în zona vămii înainte de a încerca să traverseze frontiera, perioadă pe care el a justificat-o prin „aglomerarea punctului de trecere”. Reprezentanții vamali au contrazis însă această afirmație, spunând că traficul era redus în acel interval de timp.

Cazul șoferului moldovean nu este unul izolat

În luna mai 2026, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova a trimis în judecată cinci bărbați, cu vârste între 39 și 56 de ani, suspectați că ar fi fost implicați în organizarea transportului ilegal de arme.

Printre aceștia se numără organizatorul schemei, un asistent logistic responsabil cu depozitarea armelor, un broker vamal, administratorul companiei exportatoare și un alt șofer care ar fi adus armamentul din Ucraina.

Armele ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova între 2023 și noiembrie 2025 și au fost ambalate cu materiale „anti-scaner” pentru a evita detectarea la frontieră. Aceștia riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.

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