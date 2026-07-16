Luna și recordul pentru Nicușor Dan. Cel mai lung interimat al unui premier după 1989, patronat de actualul președinte

Viteza de reacție redusă a lui Nicușor Dan la evenimentele politice devine deja un fapt obișnuit. Lentoarea deciziilor în cazul șefului statului și precizarea clară că nu va desemna un nou premier până când nu e convins că există o nouă majoritate l-au adus pe Nicușor Dan în situația de a patrona cel mai lung interimat al unui Guvern demis.

Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-un vot covârșitor în Parlament. Ceea ce a urmat a arătat că în politica românească e mult mai ușor să dărâmi decât să construiești. Cele 281 de voturi împotriva Guvernului Bolojan nu au putut fi „transformate” în 233 de voturi pentru un nou cabinet. Guvernul Veștea, singurul care a mers până la capăt cu procedura, a primit doar 189 de voturi pe 23 iunie. În schimb, Guvernul Tomac nici nu a ajuns la vot.

Contextul din perioada Băsescu-Boc

Indecizia lui Nicușor Dan de aproape trei săptămâni a dus la atingerea unei noi premiere: două luni și 11 zile de interimat. Precedentul record era deținut de binomul Băsescu-Boc în 2009. Atunci, pe 13 octombrie, Guvernul Boc a fost demis după ce PSD s-a retras de la guvernare. A urmat o primă nominalizare la doar două zile. Lucian Croitoru a fost cel desemnat. Cabinetul Croitoru nu a reușit să treacă testul pe 4 noiembrie 2009, chiar de ziua lui Băsescu.

Șeful statului s-a mișcat repede și pe 6 noiembrie deja era clar noul nume: desemnare a lui Liviu Negoiță. Doar că Parlamentul a tergiversat calendarul pentru învestire. Clasa politică era atentă la ce se întâmpla cu președinția, pentru că erau alegeri pentru prima funcție în stat. Pe 22 noiembrie a fost primul tur, pe 6 decembrie al doilea tur. Realegerea lui Băsescu a calmat spiritele și a dus la construirea unei noi majorități. Liviu Negoiță a renunțat la mandat pe 16 decembrie, în aceeași zi fiind desemnat Emil Boc. Premierul demis a redevenit premier cu acte în regulă, fiind confirmat pe 23 decembrie, la două luni și zece zile de la trântirea primului său cabinet.

De ce evită Nicușor Dan o nouă desemnare

De această dată, România nu se mai confruntă cu noi alegeri, doar cu o criză politică unde planul era să fie rezolvată rapid problema premierului.

„Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide îi au între ei. Sunt paşi foarte timizi de conciliere. În momentul de faţă, nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea şi atunci nu vreau să facem un exerciţiu gratuit”, a precizat Nicuşor Dan, într-o conferință de presă susținută la Paris, după cum a scris Libertatea.

Celelalte recorduri ale lui Nicușor Dan

Șeful statului a reușit performanța negativă a tergiversării și până la prima desemnare. De 30 de zile a fost nevoie pentru ca Nicușor Dan să vină cu varianta Eugen Tomac, despre care Libertatea a scris în exclusivitate. De asemenea, anul trecut, Nicușor Dan a arătat că are nevoie de timp și pentru alegerea echipei de sfetnici.

Timp de patru luni a avut un singur consilier numit, restul fiind moșteniți de la interimarul Ilie Bolojan, o perioadă mult mai lungă față de cea a foștilor președinți ai României, după cum a arătat analiza Libertatea.

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