Libertatea a fost miercuri, 15 iulie, pe strada Vicina din sectorul 5 al Capitalei, ca să vadă stadiul lucrărilor, dar a găsit oameni care vorbesc între ei în fața blocului, dezamăgiți și sătui de declarații despre care spun că nu au nicio finalitate pentru ei.

„Până la ora asta nu se știe cine este vinovat pentru tragedie. Deci nu poate fi dat nimeni în judecată pentru a fi recuperat prejudiciul și daunele morale. Aici este vorba despre bani. Mulți bani. Care trebuie investiți de cei care vor face reparații, apoi recuperați. De la cine să-i recuperezi, dacă la ora actuală nu ai încă stabilit vinovatul? Politia spune că încă aduna probe… Păi, ce probe mai aduni după 9 luni?”, a spus un locatar.

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O femeie care venea de la piață trăgând un cărucior a intervenit: „Oamenii s-au îmbolnăvit la propriu, mi-e mila de ei. Țin minte imaginea cu o mămică ieșită din bloc cu copilul în brațe. Ea era în pijama. I-au dat niște oameni un pled să se învelească. Sunt oameni simpli… Cei vinovați au avocați buni, o să câștige, nu cred că vor rezolva ceva acești oameni nefericiți”.

Scepticismul domină, iar o altă persoană a spus pentru Libertatea: „Ne duc până la alegeri, atunci poate se mișcă lucrurile”.

Reacția Primăriei Capitalei întârzie

Până la rezolvarea situației, blocul din Rahova a rămas în picioare în aceeași stare ca în toamna trecută, deși este un pericol public. În plus, cu toate că zona este împrejmuită, oamenii au afirmat că hoții au intrat de multe ori în apartamente și au furat ce au putut, în timp ce proprietarilor nu li s-a permis să își ia lucrurile.

În acest context, Libertatea a întrebat Primăria Capitalei tot miercuri, 15 iulie, care este stadiul lucrărilor la blocul din Strada Vicina nr. 1 și care este situația locatarilor, dar nu a primit niciun răspuns. Când îl va primi îl va publica.

Se știe doar că, deocamdată, blocul nu va fi demolat în totalitate, ci doar porțiunea avariată, „iar partea care va rămâne se popește pentru o mai bună susținere”, după cum a explicat recent PMB. Astfel, locatarii vor putea intra să își ia actele și bunurile din apartamente. Apoi va urma o altă expertiză tehnică în urma căreia se va stabili dacă etajele rămase mai pot fi salvate prin consolidare sau se demolează și ele.

Au trecut 9 luni de la explozia blocului din Rahova. Inspectoratul de Stat în Construcții a recomandat în octombrie 2025 demolarea totală

Reamintim că o explozie puternică, cauzată de o acumulare mare de gaze, a zguduit pe 17 octombrie 2025, la ora 9.10, un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje, a dus la moartea a 3 oameni, iar alți 15 au ajuns la spital.

Blocul din Rahova, la câteva ore după explozie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Blocul din Rahova, la câteva ore după explozie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, dat publicității o zi mai târziu, a relevat următoarele:

  • blocul, aflat la adresa Strada Vicina nr. 1, Bloc 32, Scara 2, Sector 5, a fost dat în folosință în 1981
  • structura de rezistență este formată integral din pereți de beton armat prefabricați, realizați din panouri mari, cu rosturi monolitizate. Plafonul (planșeele) este din beton armat prefabricat
  • blocul a suferit avarii grave la componentele structurale și nestructurale
  • pereții exteriori de la etajele 5 și 6 au fost aruncați de suflul exploziei
  • pereții interiori de la etajele 5 și 6 sunt parțial prăbușiți sau puternic deformați
  • pereții interiori și exteriori de la etajul 4 sunt deplanați și deplasați
  • planșeele de deasupra etajelor 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite
  • sunt panouri prefabricate de beton dislocate care au rămas agățate de structură, într-un echilibru precar și incert
  • blocul nu mai poate fi locuit, deoarece există risc de prăbușire
  • consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor
  • Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea blocului.
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