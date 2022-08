Alte turnuri înclinate, în afara turnului din Pisa

Italia numără cel puțin 10 turnuri înclinate, dintre care încă două se află în Pisa: Campanilele San Nicola și Campanilele San Michele degli Scalzi. Nu este surprinzător faptul că Veneția, cu solul său instabil, numără și ea trei turnuri înclinate. Alte patru turnuri înclinate pot fi găsite în Bologna, Caorle, Burano și Roma.

Turnul înclinat din Pisa

Cel mai cunoscut dintre toate turnurile înclinate este, fără îndoială, Campanile sau Turnul din Pisa, situat în Piazza dei Miracoli.

Construcția Turnului din Pisa a început la 9 august 1173, dar lucrările au fost întrerupte timp de aproximativ un secol la aproximativ un sfert din cornișa a patra.

Între timp, turnul a început să se scufunde, din cauza unei fundații proaste, așezată într-un subsol slab și instabil.

Când construcția a fost reluată în 1271, inginerii au construit etajele următoare cu o parte mai înaltă decât cealaltă, pentru a compensa înclinarea care se acumulase între timp.

În 1278, când s-a ajuns la cea de-a șaptea cornișă, lucrările au fost din nou suspendate și au fost reluate abia în 1360. Fără aceste două întreruperi de un secol, care au permis așezarea solului și ajustarea ulterioară a proiectului, turnul s-ar fi prăbușit cel mai probabil.

Turnul măsoară 58,36 m înălțime, ceea ce pare a fi un număr aleatoriu, dar care, de fapt, corespunde exact la 100 de braccia pisane.

În perioada medievală nu exista unitate în sistemul metric și fiecare oraș-stat, Florența, Pisa și Arezzo, avea propriul sistem metric, cu o valoare diferită pentru braccio și alte unități.

Din vârful Turnului Înclinat se presupune că Galileo Galilei a efectuat experimentele sale pentru a demonstra legile gravitației.

Campanile di San Nicola, Pisa

Clopotnița octogonală, a doua cea mai cunoscută din oraș după Turnul Înclinat din Pisa, este, de asemenea, ușor înclinată.

Construit cel mai probabil în 1170, turnul a fost inițial separat de clădirile din apropiere. Baza turnului se află sub nivelul actual al străzii.

Campanile di San Michele degli Scalzi, Pisa

Clopotnița de la San Michele degli Scalzi se află în partea dreaptă a bisericii, pe partea dinspre Viale delle Piagge. Termenul Scalzi se referă la călugării desculți legați de biserică.

Turnul cvadrangular este puternic înclinat (pantă de 5% ) din cauza solului slab și instabil. Numele cartierului „Piagge” provine din latinescul plagae, care înseamnă „câmpie joasă, foarte predispusă la inundații”.

Turnurile Asinelli și Garisenda din Bologna

Turnurile Asinelli și Garisenda din Bologna sunt situate la intersecția drumurilor care duc la cele cinci porți ale vechiului zid de centură (mura dei torresotti).

Asinelli este cel mai înalt, în timp ce turnul mai mic, dar mai înclinat, se numește Garisenda. Se crede că își datorează numele familiilor care au comandat construcția lor între 1109 și 1119. Cu toate acestea, lipsa documentelor înainte de 1185 face ca această teorie să fie greu de demonstrat.

Inițial, cele două turnuri aveau aproximativ aceeași înălțime, dar turnul Asinelli a fost ridicat ulterior la actuala înălțime de 97,2 m, în timp ce turnul Garisenda a fost coborât în secolul al XIV-lea, când structura sa a devenit instabilă din cauza cedării solului.

Turnul înclinat al bisericii San Martino, Burano

Campanile, ca și biserica, sunt opera lui Andrea Tirali. Actuala biserică, construită în secolul al XVI-lea, nu are fațadă, deoarece partea sa vestică se învecinează cu case. Clopotnița a fost construită în 1703-1704.

Campanile de la San Giorgio dei Greci din Veneția

Veneția numără trei turnuri înclinate, Campanile of San Giorgio dei Greci, descris aici, precum și Campanile of Santo Stefano și Campanile of San Pietro di Castello, descrise mai jos.

Campanile di San Giorgio dei Greci a fost construit de Bernardo Ongarin între 1587 și 1592, după un proiect al lui Simone Sorella. Clopotnița a început să se încline încă de la începutul construcției sale. Înclinarea sa poate fi observată cel mai bine de pe podul peste râul dei Greci, în apropiere de Ponte dei Sospiri (Podul Suspinelor).

Campanile di Santo Stefano din Veneția

Turnul înclinat al lui Santo Stefano (1544) se află în sestiere San Marco, nu departe de Ponte dell’Accademia. Este unul dintre cele mai înalte turnuri clopotniță din Veneția, cu o înălțime de 66 m. Înclinarea sa este similară cu cea a turnului

Campanile bazilicii San Pietro di Castello, Veneția

Această clopotniță renascentistă din piatră albă de pe Isola San Pietro di Castello se înclină. Face parte din biserica San Pietro di Castello din secolul al XVII-lea, care pretinde că expune scaunul de marmură al Sfântului Apostol Petru.

Pe vremea când această insulă se numea Olivo, ea a găzduit prima catedrală din Veneția, din secolul al VII-lea până la începutul secolului al XIX-lea.

Turnul catedralei Santo Stefano

Turnul din Santo Stefano, cu cei 61 de metri ai săi, este unul dintre cele mai înalte turnuri clopotniță din Veneția.

Se spune că originea sa datează din secolul al XII-lea.

Însă aspectul său actual datează din secolul al XV-lea, în urma unui incendiu care i-a distrus celula superioară la 7 august 1585.

Focul a fost atât de critic încât clopotele Campanilei nu au rezistat și s-au topit din cauza căldurii degajate.

Finalizat în anul 1070 d.Hr., clopotnița înaltă de 42 m este cel mai vechi exemplu de clopotniță în formă de cilindru cu cuspidă conică din lume care a supraviețuit.

Din motive necunoscute, clopotnița a început să se încline cândva după 1920. În prezent, se înclină cu 1,4 grade în direcția est-sud-est (aproximativ 1/3 din înclinarea Turnului din Pisa).

Baza sa este realizată din piatră de Istria, în timp ce arborele turnului este realizat din zidărie cu miez de moloz acoperit cu cărămidă,

Torre delle Milizie, Roma

Torre delle Milizie este un turn fortificat din Roma, cunoscut și sub numele de Turnul lui Nero, deoarece, potrivit legendei, de aici împăratul Nero a urmărit Marele Incendiu al Romei. Cu toate acestea, construcția reală a turnului datează probabil de la sfârșitul anilor 1100 și începutul anilor 1200, mai exact din 1198 până în 1216.

Sursa foto: 123rf.com

