Am parcurs 4.000 km prin Europa cu o mașină veche de 52 de ani | GALERIE FOTO

Două Renault 16 înmatriculate în București, respectiv Brașov și șase români au fost prezenți, pe 1 iunie, în sătucul Wihr-au-Val din provincia franceză Alsacia, unde s-au strâns laolaltă 112 exemplare ale acestui model Renault legendar, alături de proprietarii lor sau de simpli admiratori.

Într-o epocă în care constructorii de automobile nu știu ce să mai facă ca să ușureze șofatul, să străbați continentul de la est la vest fără servodirecție, ABS, aer condiționat, computer de bord și alte asemenea facilități poate părea o inconștiență.

La volanul mașinii înmatriculate în București – produsă în 1967 pe principiul patru roți, un motor, un volan, un schimbător (la volan!), trei pedale, dă-i bătaie! – s-a aflat autorul acestor rânduri, avându-l drept copilot pe tatăl de la care a moștenit pasiunea pentru Renault 16.

În timpul unei pauze pe o autostradă din Austria.

Dacă noi am parcurs pe roți tot drumul până în Franța și înapoi, mașina din Brașov, ”născută” tot în ʼ67, a călătorit pe platformă dus-întors și și-a tocit cauciucurile doar la ”locul faptei”, motivul fiind dorința proprietarului de a face economie.

Urcarea mașinii din Brașov pe platformă, în apropiere de Sibiu.

Am parcurs cei circa 2.000 km până la destinație în trei etape: București – Arad, Arad – Braunau am Inn (Austria), Braunau am Inn – Colmar (Franța). Spre ușurarea noastră, Renault-ul personal nu ne-a făcut surprize neplăcute pe durata deplasării, funcționând aproape fără reproș. De mers, s-a mers aproape numai pe autostrăzi, cu viteze care au variat între 90 și 110 km/h.

Cele trei mașini ale expediției românești, în parcarea pensiunii din Austria unde am înnoptat la dus.

Depășiți doar de echipajul israelian

Efortul celor două echipaje românești a fost răsplătit de gazdele evenimentului din Franța, care ne-au premiat pentru ocuparea locurilor 2 și 3 în clasamentul participanților care au făcut cel mai lung drum. La acest capitol am fost depășiți doar de echipajul israelian (soț, soție și doi copii) venit tocmai din Tel Aviv, de la 4.300 km depărtare!

Șoferul echipajului din Israel (centru), a fost premiat cu locul 1 la categoria ”Cea mai lungă distanță parcursă pentru a fi prezent la MUST R16 2019”.

Întoarcerea acasă a presupus tot trei etape (Colmar – Linz, Linz – Oradea, Oradea – București) și a fost la fel de lipsită de incidente neplăcute. Toată această aventură ne-a costat o săptămână (29 mai – 5 iunie) și circa 1.000 de euro de echipaj (taxa de participare, taxe de drum, cazări, combustibil, masă etc), dar ne-a și oferit amintiri de ținut minte o viață.

Mașina din Brașov, sosind la locul adunării MUST R16 2019.







Harta drumului la dus: traseul parcurs către Franța a însumat 1.922 km

Harta drumului la întors: drumul pe care am revenit acasă a fost o idee mai lung (1.939 km)

Știați că?

Produs în 1.845.959 de exemplare în perioada 1965-1980, Renault 16 este primul model al constructorului francez care obține premiul de ”Mașina anului” în Europa (1966) și primul automobil francez care a obţinut distincţia amintită?

În 1966, când Renault 16 este aleasă ”Mașina anului” în Europa, modelul francez a depășit în preferințele juriului modelul Rolls-Royce Silver Shadow?

Calitățile Renault 16 (suspensia elastică, suplețea motorului, confortul interior, ținuta de drum) i-au atras supranumele, în România și nu numai, de ”Regina șoselelor”?

Renault 16 a fost prima maşină europeană cu interior modulabil, prima maşină cu hayon, precursoarea hatchback-urilor moderne?

Renault 16 a fost prima maşină europeană dotată cu alternator în loc de dinam, ceea ce i-a asigurat o alimentare constantă cu energie electrică, chiar şi la turaţii mici ale motorului?

Renault 16 a fost prima maşină europeană cu blocul motor confecţionat din aluminiu, material care asigură o greutate redusă, o rată mică de oxidare şi un timp mai scurt de prelucrare?

Preţurile de catalog ale modelelor Renault 16 au variat între 9.900 de franci francezi şi 20.600 de franci francezi, sume care la ora actuală înseamnă circa 1.580 de euro, respectiv circa 3.290 de euro?

În România mai sunt, în prezent, câteva zeci de Renault 16, nu toate în stare de funcționare?