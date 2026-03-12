Întrebat ce înseamnă pentru Ringier România evenimentul Gala Doctorului Digital 2026, Andrei Bereandă a spus:

„Cred că înseamnă exact ceea ce trebuie să facem noi, să informăm publicul, să aducem informațiile relevante de la oamenii care contează. În graba asta, în dorința de a fi cât mai informați și de a urma sfaturi poate rapide, uităm că, de fapt, trebuie să urmărim mai ales pe zona asta de sănătate oamenii care chiar au o opinie avizată, într-un mediu care de multe ori poate să ne ducă la lucruri și mai grave, poate, decât cele de la care pornim”, a spus Andrei Bereandă.

Potrivit acestuia, una dintre misiunile publicațiilor din portofoliul companiei, inclusiv Libertatea, este să ofere cititorilor informații verificate, venite direct de la specialiști.

„Pentru noi este cel mai important ca și cititorii care aleg să urmărească Libertatea, Avantaje și toate revistele pe care noi le avem să primească niște informații verificate, în primul rând, de la oameni de specialitate”, a explicat el.

Ideea Galei Doctorului Digital a apărut din nevoia de a recunoaște munca medicilor care comunică activ în mediul online și încearcă să combată dezinformarea medicală.

„Ideea pornește de la faptul că ne-am dat seama că nu există în momentul de față o gală care să premieze ceea ce fac doctorii și în mediul digital. Există o foarte mare dezinformare pe partea asta și cred că doctorii care fac zi de zi acest job au nevoie să spună oamenilor cu exactitate ceea ce este bine și ceea ce este rău”, a mai spus Bereandă.

El a adăugat că proiectul s-a născut dintr-un brainstorming intern și a crescut rapid până la forma unui eveniment de amploare.

„Numele a fost chiar un brainstorming făcut cu colegii și vreau să le mulțumesc pentru partea asta, pentru că chiar e un lucru de la o idee mică, la o cafea, la un eveniment care creează și ne bucură că nu o să fie doar în România, ci o să fie și în alte țări”, a spus CEO-ul Ringier România.