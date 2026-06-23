Anunțul vine la scurt timp după ce regizorul a împlinit vârsta de 83 de ani și reprezintă, conform minsterului Culturii, „un act de recunoaștere a valorii sale profesionale și un gest de respect pentru operele dăruite publicului din țară și din străinătate”.

Porțile TNB se redeschid pentru excelență

Inițiativa acestui proiect îi aparține noului Director General al TNB, Ada Hausvater, care a subliniat că dezvoltarea unei instituții de cultură depinde direct de capacitatea acesteia de a-și onora reperele valorice.

„Proiectul meu de management se bazează pe acest principiu valoric: avem șansa de a aduce laolaltă oamenii care conduc spre universalitate teatrul românesc. Numirea lui Andrei Șerban este un semnal clar că porțile TNB sunt deschise pentru excelență, generozitate umană și performanță fără compromisuri”, a declarat Ada Hausvater, mulțumind Ministerului Culturii pentru susținere.

La rândul său, regizorul Andrei Șerban a primit distincția cu bucurie, amintind de perioada efervescentă în care s-a aflat la cârma instituției, imediat după căderea regimului comunist.

„Presupun că la baza inițiativei se află recunoașterea calității Naționalului în cei trei ani ai directoratului meu, început în 1990 – ani în care, în ciuda imenselor dificultăți, s-a produs o mini-revoluție culturală. Trilogia greacă a stimulat o energie colectivă la fel de vie ca viața tumultoasă a străzii din acele zile. Acest titlu simbolic nu-mi conferă drepturi, obligații sau beneficii. Îl accept cu speranța că spiritul viu al acelor ani se va retrezi sub conducerea Adei Hausvater”, a spus Andrei Șerban.

Revoluția din anii ’90: cum a schimbat Andrei Șerban fața TNB

De-a lungul carierei sale spectaculoase, Andrei Șerban a pus în scenă producții în peste 39 de țări, colaborând cu legende ale scenei mondiale precum La MaMa Theatre (New York), Opera din Paris, Covent Garden (Londra) sau Shiki Company (Tokyo). Cu toate acestea, legătura sa cu Bucureștiul anilor ’90 rămâne de neegalat în memoria publicului român.

Între 1990 și 1993, din postura de director al TNB, el a semnat montări care au șocat, au eliberat și au curățat scena de clișeele ideologice:

Trilogia Veche (1990) – TNB: Cel mai important eveniment teatral din România post-comunistă. Șerban a eliberat Sala Mare de scaune, forțând publicul să circule prin subsoluri și culise alături de actori. Spectacolul a propulsat o întreagă generație de mari actori, printre care și Maia Morgenstern.

Livada de vișini (1992) – TNB: O abordare burlească și dinamică a textului lui Cehov. Decorul a inclus peste 2.000 de saci de plastic plini cu spumă albă care mimau florile de vișin, iar pe scenă a fost introdusă o locomotivă adevărată.

În Noaptea Regelui sau Ce doriți (1991) – TNB: O comedie shakespeariană transformată într-un carnaval plin de senzualitate și ironie politică la adresa tranziției dure prin care trecea România.

Capodoperele care au marcat teatrul și opera mondială

Pentru a înțelege dimensiunea geniului artistic al lui Andrei Șerban, este suficient să privim producțiile de referință care sunt studiate astăzi în academiile de teatru din întreaga lume.

Spectacole legendare de teatru:

Trilogia Greacă (The Trilogy) – La MaMa, New York (1974): Montarea care l-a consacrat la nivel mondiall. Actorii nu foloseau limba engleză, ci greaca veche și o limbă inventată bazată pe sunete primordiale și ritualuri fizice extreme. A fost jucată în peste 30 de țări.

Purificare (Cleansed) – Teatrul Național Cluj (2002): O transpunere radicală a textului scris de Sarah Kane, transformat de Șerban dintr-o piesă marcată de violență brută într-un poem vizual profund despre iubire și supraviețuire.

Unchiul Vanea (Uncle Vanya) – Teatrul Maghiar de Stat din Cluj (2007): Considerată o capodoperă de criticii internaționali, producția aducea publicul direct pe scenă, în interiorul unei sere izolate, eliminând distanța fizică și emoțională de personaje.

Strigăte și șoapte (Cries and Whispers) – Cluj (2010): Adaptare genială a filmului lui Ingmar Bergman, axată pe agonie, boală și relații de familie tensionate, premiată de nenumărate ori pentru estetică.

Iulius Cezar (1995) și Îmblânzirea scorpiei (1998) – SUA: Versiuni extrem de controversate în America; prima a fost o satiră acidă la adresa manipulării media și a populismului din SUA, iar a doua o explorare minimalistă a psihologiei de putere din relațiile de cuplu.

Marile producții de operă

Andrei Șerban a lăsat o amprentă de neșters și în teatrul liric, unde a colaborat cu cele mai importante scene ale lumii:

Turandot (Giacomo Puccini) – Royal Opera House Covent Garden (Londra, 1984): Una dintre cele mai longevive și reluate producții din istoria operei londoneze, faimoasă pentru culorile vibrante și influențele din teatrul tradițional chinezesc. Lucia di Lammermoor (Gaetano Donizetti) – Opera din Paris (Bastille): O dramă psihologică sumbră, în care acțiunea romantică a fost mutată într-un cadru militarizat și modern. Văduva veselă (Franz Lehár) – Paris / București: O operetă clasică regândită plină de ironie, prospețime și comentarii politice spumoase. Producțiile anilor ’90 (Povestirile lui Hoffmann – Paris, 1992; Italianca în Alger – Paris, 1998; Iulius Cezar în Egipt – San Francisco, 1999): Montări grandioase care au spart barierele rigide ale operei clasice prin elemente de iluzionism și estetică pop-art.

Numirea lui Andrei Șerban ca Director Onorific nu aduce doar un plus de prestigiu primei scene a țării, ci reînoadă simbolic o punte între trecutul revoluționar al teatrului românesc și viitorul acestuia, sub semnul excelenței artistice absolute, susține TNB.

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