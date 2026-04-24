10 lingouri de aur și-au căutat 6 luni proprietarul

Un angajat al primăriei din Bannewitz a făcut o descoperire rară în octombrie 2025, când a găsit 10 lingouri de aur ascunse în iarbă. După descoperire, autoritățile au dat numeroase anunțuri și au așteptat ca eventualii proprietari să își revendice bunurile.

Potrivit Agerpres, citată de Gazeta de Sud, primarul localității, Heiko Wersig, a declarat că au existat numeroase încercări din partea unor persoane care susțineau că aurul le aparține.

„Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane și scrisori”, a spus edilul.

Cu toate acestea, nimeni nu a putut prezenta dovezi clare, precum chitanțe sau seriile lingourilor care cântăresc în total 284 de grame și au o valoare estimată la aproximativ 40.000 de euro, la prețul actual al aurului.

Comoara rămâne la primărie

Conform legii germane, bunurile găsite trebuie păstrate o perioadă de șase luni, pentru a permite proprietarului să le revendice. Termenul a expirat pe 17 aprilie 2026, iar în lipsa unui proprietar identificat, primăria are acum dreptul legal de a păstra lingourile.

Deocamdată, acestea sunt păstrate în custodia poliției, iar autoritățile locale urmează să decidă ce vor face cu această comoară. Primarul a anunțat că intenția e ca banii să fie folosiți în beneficiul comunității.

„Mai precis, este vorba despre asociații implicate în activități pentru tineret și în păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor locale”, a explicat Heiko Wersig.

O decizie finală va fi luată în cadrul ședinței consiliului municipal, programată pentru săptămâna viitoare.