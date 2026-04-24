Mișcarea tectonică a fost resimțită puternic pe o suprafață mare

Potrivit Institutului Geodinamic, cutremurul a avut o magnitudine de 5,7, iar epicentrul său se află lângă Ierapetra, mai exact la 25 km sud-sud-vest de Goudouras, Lasithi. Adâncimea focală a cutremurului este estimată la 9,7 km.

O serie de replici au urmat cutremurului de 5,7 grade pe scara Richter produs în această dimineață.

Seismul, care a avut loc puțin înainte de ora 06:30, a provocat panică, având epicentrul în zona maritimă, la 23 km sud-vest de Goudouras, Sitia. Mișcarea tectonică a fost resimțită puternic pe o suprafață mare, în special pe coasta de sud, determinându-i pe locuitorii din zonele Sitia și Ierapetra să sară speriați din somn.

„Cutremurul a fost intens și a avut o durată destul de lungă. Acest lucru a creat neliniște în rândul locuitorilor, care continuă să simtă trepidații, fiind înregistrate, cel mai probabil, mai multe replici,” a transmis primarul din Sitia, Giorgos Zervakis.

O replică cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs la ora 09:14, la o distanță de 405 km sud-sud-est de Atena. Potrivit Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena, epicentrul acestei mișcări a fost localizat în zona maritimă, la 22 km sud-sud-vest de Goudouras, Lasithi.

De asemenea, o replică cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs la ora 08:28, la o distanță de 408 km sud-sud-est de Atena. Conform Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena, epicentrul seismului a fost localizat în zona maritimă, la 21 km sud de Goudouras, Lasithi.

Anterior, a avut loc o succesiune semnificativă de replici, cu magnitudini notabile de 3,8; 3,5; 3,2 și 3,6 grade.

„Un eveniment așteptat”

Președintele Organizației pentru Planificare și Protecție Antiseismică (OASP), Efthymios Lekkas, a vorbit despre acest cutremur în cadrul emisiunii „Syndeseis” de la ERTnews.

„Este un cutremur care a fost resimțit pe o arie largă, atât în Creta, cât și în insulele Kasos și Karpathos, dar în acest moment nu avem mai multe detalii. Așteptăm înregistrările oficiale pentru a putea evalua întreaga situație”, a declarat acesta la câteva minute după seism.

„Este aproape de țărm, probabil a fost resimțit deosebit de puternic în tot districtul Lasithi și în restul Cretei. În prezent, se calculează magnitudinea și localizarea exactă; la 5 kilometri adâncime, cutremurul este unul de suprafață, însă datele specifice și cifrele exacte le vom cunoaște în scurt timp”, a explicat el.

Seismologul Akis Tselentis a îndemnat rezidenții să evite zonele de coastă, în urma cutremurului puternic care a lovit insula Creta în primele ore ale zilei de 24 aprilie 2026.

Tselentis a declarat că seismul a fost resimțit pe întreaga insulă, dar l-a descris ca fiind un eveniment așteptat, menționând că nu există motive de îngrijorare imediată. El a adăugat că în regiune a fost înregistrată o activitate microseismică intensă în ultimele luni.

Acesta a sfătuit locuitorii să urmeze măsurile standard de siguranță în zilele următoare și a îndemnat inginerii să inspecteze clădirile mai vechi care prezintă semne de stres structural. De asemenea, a avertizat că, din cauza adâncimii focale mici, de aproximativ 10 kilometri, este probabil să apară mai multe replici mai mici în următoarele 24 de ore.