Traficul este complet oprit între kilometrii 118-124, între Bâlea Lac şi Bâlea Cascadă, judeţul Sibiu.

Pe segmentul 102-117, între Cascada Piscul Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Lac (judeţul Sibiu), circulaţia va fi întreruptă pentru maximum 10 minute, urmate de pauze de cel puţin 10 minute, sub coordonarea poliţiştilor.

Pe parcursul celor peste 50 de ani de existență, porțiuni din Transfăgărășan au fost închise temporar pentru perioade scurte (de la câteva ore la câteva zile) de sute de ori. Motivele principale sunt: competițiile sportive – Raliul Sibiului, Turul Ciclist al Sibiului, competiții de alergare sau triatlon (Transfier). A mai fost închis și pentru alte filmări pentru spoturi publicitare, emisiuni auto celebre (precum faimosul episod Top Gear din 2009, care a filmat cu drumul blocat), videoclipuri muzicale sau filme de acțiune.

Traseul a mai fost închis parțial și din cauza alunecărilor de teren, căderilor de stânci pe carosabil, viiturilor sau pentru ceață extrem de densă în timpul verii.

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