„De ce mi-a închis telefonul în nas procuroarea din cazul Pașca? De ce DIICOT încalcă în mod grav dreptul la apărare în dosarul lui Viorel Pașca? În cursul acestei dimineți am fost sunat de procuroarea de caz, care mi-a comunicat că s-au făcut numeroase audieri de persoane după momentul perchezițiilor, fără ca să fim anunțați ca să putem participa la audieri. De asemenea, mi-a comunicat că nici după 9 zile nu a reușit să ne pună și nouă la dispoziție dosarul de urmărire penală, pentru că are și altceva de făcut”, a scris Răzvan Doseanu pe rețeaua de socializare.

El a precizat că a depus cerere încă din 30 iunie prin care a înștiințat organele de urmărire penală că „dorim să asistăm la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală”, dar „această cerere a fost ignorată de procurorul de caz”.

Avocatul lui Viorel Pașca spune că procurorul DIICOT i-a „închis telefonul în nas”: „Nici după 9 zile nu avem dosarul de urmărire penală”
Răzvan Doseanu este avocat din 2001, consilier al Baroului Bihor și are Doctorat în Drept la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti (2012-2015). Foto: Facebook

Avocatul a mai afirmat că atunci când i-a spus procuroarei DIICOT care instrumentează dosarul că se comite un abuz, aceasta i-a închis telefonul, motiv pentru care se teme pentru corectitudinea procesului clientului său.

„De ce ar avea interes DIICOT să facă audieri la care avocații lui Viorel Pașca să nu poată participa și să nu poată pune întrebări? Când i-am spus că e o ilegalitate ce a făcut, mi-a închis telefonul în nas. Dacă într-un dosar unde toată țara e cu ochii pe tine îți permiți să calci în picioare Codul de procedură penală, nu mai am nicio așteptare că vom avea parte de un proces corect. Repet: RESPECT procurorii DIICOT, dar legea trebuie respectată și de organele de urmărire penală”, a conchis Răzvan Doseanu.

Viorel Pașca a fost inițial reținut alături de soție și copii, apoi a fost pus sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe câmp

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii consideră că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Avocatul lui Viorel Pașca spune că procurorul DIICOT i-a „închis telefonul în nas”: „Nici după 9 zile nu avem dosarul de urmărire penală”
Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT a făcut contestație, care se va judeca la Curtea de Apel București.

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