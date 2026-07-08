Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat la Summitul NATO desfășurat la Ankara, eveniment care a reunit mai mulți lideri ai lumii, printre care și Donald Trump. Partenera președintelui României a ales două ținute diferite pe parcursul reuniunii, una pentru sosirea oficială și alta pentru dineul organizat în cadrul summitului.

Liderii mai multor state s-au reunit la Ankara, unde a avut loc Summitul NATO. Președintele României, Nicușor Dan, a participat la reuniune alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi au călătorit din România spre Turcia cu un avion Spartan și au fost întâmpinați pe aeroportul din Ankara de o delegație oficială a Turciei.

Ținuta purtată de Mirabela Grădinaru la sosirea în Ankara

Pentru sosirea oficială, Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie galbenă de lungime medie, pe care a accesorizat-o cu o geantă albă. De asemenea, partenera lui Nicușor Dan nu a renunțat la brățările confecționate de fiica ei.

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Apariția a fost surprinsă în imaginile realizate la primirea delegației române pe aeroport, înainte de începerea programului oficial al summitului.

Mirabela Grădinaru a schimbat ținuta pentru dineul oficial

În cadrul dineului organizat pentru șefii de stat și invitații reuniunii, Mirabela Grădinaru a ales o altă ținută. Partenera președintelui României a purtat o rochie lungă, într-o nuanță de albastru-turcoaz, cu mâneci supradimensionate, diferită de cea purtată la sosirea în Ankara.

Mirabela Grădinaru a păstrat aceeași direcție vestimentară și la evenimentul de la Ankara. La fel ca la Recepția de Ziua Independenței SUA, organizată de Ambasada Americană la București, partenera președintelui României a optat pentru o ținută cu un croi simplu și elegant, mizând pe o apariție discretă, fără accesorii extravagante.

Pentru dineul oficial, partenera lui Nicușor Dan a renunțat la brățările dăruite de fiica sa.

În fotografia oficială alături de liderii prezenți la summit

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru apar și în fotografia oficială realizată cu ocazia Summitului NATO.

În imaginea de grup, președintele României și partenera sa sunt poziționați pe al doilea rând, în spatele lui Donald Trump și al lui Recep Tayyip Erdogan, alături de ceilalți lideri și reprezentanți ai statelor participante la reuniune.

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