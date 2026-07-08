Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost așezați pe rândul al doilea, în spatele președintelui Turciei și al soției sale, Emine Erdogan, dar și în spatele președintelui SUA, Donald Trump.

În primul rând au mai stat, printre alții, premierul spaniol Pedro Sanchez, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

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Programul de ieri, 7 iulie, a inclus participarea la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerele acestora, oferite de Erdogan. Azi, 8 iulie, la ora 10.00, Nicușor Dan va fi prezent la Summitul NATO propriu-zis, care va avea loc la Complexul Prezidențial Beștepe. La ora 10.30, partenera sa, Mirabela Grădinaru, va fi prezentă la evenimentele organizate de prima-doamnă a Turciei, Emine Erdogan, în Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

Reamintim că președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Summitul NATO din capitala Turciei, în perioada 7-8 iulie. Șeful statului i-a inclus în delegație atât pe ministrul apărării, Radu Miruță, cât și pe șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad.

În cadrul reuniunii şefilor de stat şi de guvern ai NATO, România va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre, dar şi întărirea apărării pe Flancul Estic, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina acum 4 ani. Totodată, Nicușor Dan va evidenția impactul acțiunilor Rusiei, care se manifestă indirect și asupra României, și va insista pe consolidarea apărării aeriene și maritime, mai ales ținând cont că sunt implicate și drone în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Acesta este al doilea Summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat.

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