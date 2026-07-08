Caracteristicile produsului aflat în oferta Kaufland

Unul dintre produsele care ies în evidență în catalogul Kaufland valabil în perioada 8-14 iulie 2026 este Mozzarella/Mozzarella Light, disponibilă la prețul promoțional de 3,29 lei, față de 4,49 lei, ceea ce înseamnă o reducere de 26%.

Produsul este disponibil în variantele Mozzarella și Mozzarella Light, are un gramaj de 125 de grame și un conținut de grăsime de 45%, respectiv 27% în cazul variantei Light.

Oferta este prezentată la pagina 25 a catalogului și este valabilă în limita stocului disponibil.

Mozzarella este unul dintre cele mai utilizate tipuri de brânză în prepararea pizzei de casă, dar poate fi folosită și în salate, paste, sandvișuri sau aperitive reci, datorită texturii sale moi și a gustului delicat. Oferta Kaufland reprezintă o opțiune convenabilă pentru cei care doresc să pregătească acasă preparate inspirate din bucătăria italiană.

Alte produse din oferta Kaufland care merită atenția clienților

Pe lângă mozzarella disponibilă la 3,29 lei, catalogul Kaufland valabil în perioada 8-14 iulie 2026 include și alte produse alimentare la preț redus. Printre acestea se numără:

Albert Ouă din cuibar, caserolă M, 10 bucăți – 11,99 lei (redusă de la 14,99 lei).

Sanlacta Smântână 12% grăsime, 900 g – 10,99 lei (redusă de la 13,49 lei);

Covalact de Țară Brânză Făgăraș, 185 g – 4,69 lei (redusă de la 6,59 lei);

Vreau din România Telemea proaspătă de vacă, 300 g – 6,99 lei (redusă de la 9,99 lei);

Munte Lact Unt cu sare 80% grăsime, 200 g – 9,99 lei (redus de la 11,99 lei);

Lăptăria cu Caimac Lapte 3,8%-4,1% grăsime, 1 l – 8,99 lei (redus de la 11,99 lei);

Hochland Cașcaval clasic/afumat/light, 250 g – 12,99 lei (redus de la 17,89 lei);

President Brânză feta, 300 g – 25,99 lei (redusă de la 30,89 lei).

În catalogul valabil până pe 14 iulie 2026, toate aceste produse sunt disponibile în limita stocului, pe durata campaniei, iar unele promoții sunt condiționate de utilizarea sau scanarea Kaufland Card, conform informațiilor prezentate de retailerul german.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE