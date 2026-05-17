„M-am simțit brusc bătrână”

Marisela Cerda, o angajată Microsoft cu aproape 25 de ani de experiență în cadrul grupului, a vorbit despre impactul emoțional al unei oferte de plecare voluntară primite recent din partea companiei.

Femeia de 47 de ani, care ocupă funcția de manager principal pentru experiența clienților, a declarat pentru Business Insider că oferta primită i-a schimbat complet perspectiva asupra carierei și a viitorului său. Marisela spune că nu se gândise niciodată serios la vârstă până în momentul în care a primit propunerea de plecare voluntară.

„Am intrat la Microsoft imediat după facultate și lucrez aici de mai bine de jumătate din viața mea. În industria tech, la aproape 50 de ani ești practic deja considerat bătrân. Ajungi să te întrebi: dacă nu ești într-o funcție de conducere la nivel înalt, ce mai cauți în industrie?”, a spus ea.

Marisela a mărturisit că se teme că, odată trecută de 50 de ani, îi va fi mult mai greu să își găsească un nou loc de muncă, mai ales într-o piață a muncii tot mai competitivă.

Oferta de plecare i-a schimbat perspectiva asupra vieții

Femeia spune că ideea pensionării părea până acum foarte îndepărtată: „Oferta aceasta a mutat brusc acel moment în anii mei de final de 40 și nu eram pregătită pentru asta”. Angajata povestește că experiența a făcut-o să se gândească mai profund la sensul vieții, la familie și la ceea ce își dorește să lase în urmă: „Începi să te întrebi ce diferență vrei să faci în lume și ce vrei să lași familiei tale”.

Cu toate acestea, Marisela spune că experiența acumulată în carieră îi oferă acum mai multă claritate decât în trecut. „Pentru prima dată simt că nu sunt pierdută, chiar și într-o industrie care se schimbă constant și în care inteligența artificială schimbă totul”, a explicat ea.

Potrivit angajatei, această etapă a carierei este una în care experiența și capacitatea de a înțelege ceea ce este important sunt mai puternice ca niciodată.

Satya Nadella a schimbat cultura Microsoft

Marisela spune că a rămas atât de mult timp în companie și datorită transformărilor aduse de Satya Nadella după ce acesta a devenit director executiv în 2014.

Ea a descris vechea cultură organizațională drept „agresivă și conflictuală”, în timp ce stilul promovat de Nadella a pus accent pe învățare, colaborare și incluziune.

„Părea o companie complet nouă”, a spus ea.

Valoarea compensațiilor depinde de vârstă și vechime

Un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat pentru Business Insider că programul de plecare este unul voluntar. Potrivit companiei, valoarea compensațiilor depinde de vârstă și vechime și include beneficii suplimentare, precum acces extins la asigurarea medicală.

Marisela spune că, dincolo de bani, se gândește acum la viitorul copiilor săi și la lumea tehnologică pe care generația ei o va lăsa în urmă: „Mă gândesc la oamenii cu care lucrez și la faptul că poate, într-o zi, nu voi mai fi acolo în apelurile de luni dimineață”.

Reamintim că Microsoft derulează un amplu program de plecări voluntare, care ar afecta până la 7% din angajații săi din Statele Unite. Măsura vine în contextul reducerii costurilor și al investițiilor masive în inteligență artificială. Anul trecut, compania a concediat peste 15.000 de angajați în mai multe etape.

