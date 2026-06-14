Proiectul câştigător şi echipa din spate

În cadrul concursului internaţional „Litoral. Mamaia, Constanţa”, desfăşurat între 23 iunie şi 18 septembrie 2023, au fost înscrise 19 proiecte din România, Elveţia, Spania şi Norvegia. Soluţia câştigătoare aparţine asocierii dintre Studio 82 SRL şi Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură, cu o echipă formată din arhitecţii Vlad Sebastian Rusu, Octav Silviu Olănescu, Andra Vlădoiu, Andrada Pinte şi Petrică Maier-Drăgan, alături de peisagistul Alexandru Mexi.

„Această propunere s-a remarcat datorită clarităţii viziunii de ansamblu, a forţei masterplanului, a preciziei şi clarităţii în înţelegerea dinamicii locului şi a coerenţei generale cu obiectivele concursului”, a precizat juriul.

Potrivit News.ro, proiectul a primit nota maximă pentru integrarea vegetaţiei existente şi atenţia acordată aspectelor precum stabilitatea solului şi cerinţele reduse de întreţinere.

Planuri pentru o plajă accesibilă tuturor

Directorul general adjunct al ANAR, inginerul Laszlo Barabas, a explicat că proiectul integrează trei dimensiuni esenţiale: turistică, urbană şi naturală. «Accesibilitatea va fi prima şi principala însuşire a noului spaţiu. Vorbim despre realizarea unei infrastructuri care să asigure accesul nemijlocit al tuturor oamenilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi», a declarat acesta.

Pe lângă infrastructura adaptată, vor fi amenajate locuri de joacă pentru copii, zone pentru prim-ajutor şi spaţii dedicate intervenţiilor de urgenţă, precum cele pentru salvamari sau ambulanţe. De asemenea, proiectul include racordarea la reţelele de utilităţi publice (apă, canalizare şi energie electrică), sisteme de colectare selectivă a deşeurilor şi spaţii verzi care să funcţioneze ca o barieră naturală între plajă şi zonele construite.

Etapele viitoare pentru Mamaia

Implementarea proiectului presupune mai multe faze. În primul rând, echipa câştigătoare va preda conceptul general de amenajare şi va detalia soluţia propusă în concurs. Următorul pas este elaborarea şi avizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa.

După această etapă, vor fi realizate studiul de fezabilitate, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi proiectul tehnic de execuţie.

Proiectantul va oferi, de asemenea, asistenţă tehnică pe întreaga durată a implementării, până la recepţia finală a lucrării, conform informaţiilor furnizate de ANAR.

Premiu de 1,5 milioane de euro

Pentru eforturile lor, câştigătorii concursului vor primi un premiu în valoare de 1,5 milioane de euro, fără TVA. Aceasta este prima dată când Administraţia Naţională „Apele Române” organizează un astfel de concurs internaţional.

„Rezultatul este desemnarea celui mai inspirat şi creativ proiect de amenajare a noii plaje din staţiunea Mamaia”, a adăugat Laszlo Barabas.

O viziune pentru viitorul litoralului

Proiectul nu doar că pune accentul pe accesibilitate şi sustenabilitate, dar propune şi soluţii care să readucă echilibrul între natură şi urbanizare. «Acesta a fost unul dintre puţinele proiecte care a cartografiat şi a ţinut cont de vegetaţia înaltă prezentă pe sit: se aşteaptă ca aceste exemplare să joace un rol important în dezvoltarea viitoare a proiectului», a subliniat juriul.

Prin această iniţiativă, ANAR şi partenerii săi îşi propun să transforme plaja din Mamaia într-un spaţiu modern, prietenos cu mediul şi adaptat nevoilor tuturor categoriilor de vizitatori.

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