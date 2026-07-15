„Pe 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor la Dumbrava, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuințele familiei Pașca. Urmare a controalelor, inspectorii au aplicat cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociații: un milion de lei. Sunt două elemente care ridică semne de întrebare”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Și a continuat: „1. În cadrul intervenției, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare. Amenda per persoană este 40.000 lei, înmulțit cu 36 persoane = 1.440.000. Legea prevede că amenda nu poate depăși valoarea de 1.000.000, așa că valoarea finală consemnată este 1.000.000.

2. Am aflat despre această amendă nu din partea autorităților, așa cum era potrivit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook. Deciziile birocratice luate au făcut ca informarea privind acțiunea de control din 30 iunie să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din București de-abia pe 6 iulie. Abia pe data de 8 iulie situația a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii”.

El a precizat că a cerut clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii, dar și o explicație pentru comunicarea târzie cu Ministerul Muncii.

„Pentru aceste considerente, Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la Bihor, atât din partea Direcției Control Relații de Muncă, cât și al Serviciului Corpul de Control al Calității Inspecției. Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a conchis ministrul.

Avocatul Răzvan Doseanu a fost cel care a anunțat, pe 7 iulie, că Asociaţia „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă” fondată de Viorel Paşca, deţinătorul azilelor ilegale din Bihor, a fost amendată cu un milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, dar fără să explice și motivele.

Viorel Pașca a fost inițial reținut alături de soție și copii, apoi pus sub control judiciar, iar Curtea de Apel București a decis pe 13 iulie că va fi cercetat în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva sa. Mai simplu spus, Pașca a scăpat și de arestul preventiv cerut de DIICOT, și de controlul judiciar sub care se afla din 2 iulie. CAB a luat aceeași decizie și pentru soția lui, și pentru cei trei băieți.

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