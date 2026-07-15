Declarația sa, transmisă pe intranetul intern Volkswagen și citată de agenția de presă germană DPA, marchează prima mențiune explicită a unei asemenea cifre, ce ar putea transforma această restructurare într-una fără precedent în industria auto europeană, potrivit Yahoo Finance.

Analiștii spun că declarațiile ar putea fi o tactică de negociere

„Un calcul teoretic fără modificarea costurilor cu forța de muncă ar duce la aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute la nivel mondial”, a spus Blume.

El a explicat că pierderile ar fi generate de nevoia de a aduce costurile administrative, de infrastructură și de suport pentru activitatea de bază la un nivel competitiv. În prezent, aceste costuri sunt cu 20% mai mari decât media altor firme comparabile.

Conform CEO-ului, evaluările interne sunt în desfășurare pentru a stabili ce ajustări vor fi necesare la nivelul mărcilor, companiilor și regiunilor din grup.

Blume a subliniat că impactul asupra personalului depinde nu doar de numărul de angajați, ci și de costurile cu forța de muncă: „Trebuie să valorificăm și acest factor”, a adăugat el.

Analiștii speculează că astfel de declarații ar putea reprezenta o tactică de negociere, menită să determine sindicatele să accepte fie reduceri salariale, fie închiderea unor unități de producție, pentru a reduce costurile fixe.

Într-un context mai larg, aceste măsuri reflectă presiunea tot mai mare asupra producătorilor auto europeni, care se confruntă cu concurența acerbă a companiilor chineze, ce beneficiază de costuri de producție mai mici și subvenții guvernamentale.

O reducere totală de 100.000 de locuri de muncă în doar câțiva ani ar reprezenta cea mai amplă concediere colectivă din sectorul auto european din ultimele decenii.

Această situație ridică întrebări serioase cu privire la sustenabilitatea industriei auto pe continent, pe fondul transformărilor tehnologice și economice globale.

Acțiunile Volkswagen au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 16 ani

Acțiunile celui mai mare producător auto din Europa, Volkswagen, au coborât la cel mai redus nivel din iulie 2010 și au avut o evoluție mai slabă decât cea a principalilor concurenți, semn că problemele cu care se confruntă compania au devenit tot mai mari, potrivit Reuters.

Compania a refuzat anterior să comenteze informațiile potrivit cărora ar lua în calcul eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă.

Un memorandum intern a fost transmis după ce angajații au cerut conducerii, cu un ton critic, explicații privind planurile de restructurare. Acestea au fost prezentate joi de directorul general al companiei, Oliver Blume, în fața consiliului de supraveghere.

Surse familiarizate cu situația au declarat că reprezentanții angajaților din cadrul consiliului au blocat propunerile, despre care s-a spus că ar include reduceri de personal și posibila închidere a patru fabrici.

„În prezent, încă nu am identificat activități de producție viabile economic pentru fabricile din Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm în anii 2030”, a transmis Blume în memorandum.

Volkswagen vrea să reducă și gama de modele

Planul de reorganizare prevede și simplificarea portofoliului de produse. Până în 2035, grupul intenționează să reducă cu aproximativ 50% numărul modelelor comercializate la nivel mondial, cu excepția pieței chineze.

De asemenea, numărul variantelor de motorizare, echipare și configurație tehnică ar urma să fie redus cu până la 75%.

Obiectivul financiar al grupului pentru 2030 este atingerea unei marje operaționale de 9%, a unui profit operațional de 30,6 miliarde de euro și reducerea costurilor de dezvoltare cu aproximativ 50 de miliarde de euro.

În luna februarie, grupul german a anunțat intenționează să își reducă costurile cu 20% pentru toate mărcile până la sfârșitul anului 2028.

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