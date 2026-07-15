Noul proiect de lege, aprobat de Casa Albă, urmăreşte să impună sancţiuni împotriva unor oficiali ruşi şi să utilizeze tarifele pentru a exercita presiuni asupra Chinei şi Indiei, în vederea reducerii dependenţei acestora de gazele și petrolul din Rusia.

Influentul senator republican Lindsey Graham, care a decedat subit sâmbătă, anunţase cu o zi înainte, în timpul unei vizite în Ucraina, că ajunsese la un acord cu preşedintele Donald Trump pentru a avansa cu proiectul de lege, la mai mult de un an de la depunerea acestuia.

Sancțiunile sunt atenuate față de propunerea inițială, dar rămân dureroase pentru Putin

Casa Albă a dat undă verde, dar proiectul de lege a fost modificat faţă de versiunea iniţială prezentată în aprilie 2025 de Lindsey Graham împreună cu senatorul democrat Richard Blumenthal.

Noua versiune a proiectului de lege prevede reducerea tarifelor care ar putea fi aplicate cumpărătorilor terţi de petrol şi gaze naturale ruseşti la un maxim de 100% pentru primii cinci cumpărători, faţă de rata uniformă de 500% din propunerea anterioară, precizează Reuters.

De asemenea, proiectul de lege include o excepţie pentru ţările care importă mai puţin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei şi care iau măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri, ceea ce ar putea scuti Japonia, Franţa, Ungaria şi Belgia.

Principalii cinci cumpărători de ţiţei rusesc sunt China, India, Slovacia, Ungaria şi Azerbaidjan, iar primii cinci importatori de gaze naturale ruseşti sunt China, Franţa, Japonia, Ungaria şi Belgia.

Proiectul de lege mai conține sancţiuni asupra petrolierelor din flota-fantomă a Kremlinului, instituţiilor financiare ruseşti, inclusiv Banca Centrală a Federaţiei Ruse, precum şi asupra celor mai mari proiecte energetice ale Rusiei, printre care Yamal LNG şi Arctic LNG 1, 2 şi 3.

În plus, noua versiune include o prevedere care îi permite lui Trump să renunţe la sancţiuni dacă consideră că acest lucru este în interesul naţional al Statelor Unite.

Șanse mari ca proiectul de lege să fie adoptat

Asistenţii din Senat au declarat că proiectul de lege are 26 de coiniţiatori și și-a exprimat optimismul cu privire la şansele de adoptare a acestuia. „Suntem destul de încrezători în evoluţia sa”, a spus unul dintre asistenţi.

Întrebat despre atenuarea unor prevederi din proiectul de lege prezentat inițial de Lindsey Graham, unul dintre consilierii din Senat a menţionat negocierile îndelungate purtate cu Trump pentru a se ajunge la un acord.

„Acesta este singurul proiect care beneficiază în prezent de susţinerea tuturor şi este probabil singurul care va avansa şi va exercita presiune asupra Rusiei aşa cum ne-am dori cu toţii”, a spus consilierul respectiv, care a făcut declarații pentru Reuters sub rezerva anonimatului.

Donald Trump vrea și includerea Iranului în noul pachet de sancțiuni

Trump a declarat marți dimineață că ar putea adăuga în acest proiect de lege sancţiuni împotriva regimului islamic din Iran şi a mișcării șiite libaneze proiraniene Hezbollahului.

Richard Blumenthal şi-a exprimat însă rezervele cu privire la adăugarea de noi subiecți în proiectul de lege. „Cu tot respectul pentru preşedinte, el a aprobat acest proiect de lege şi, în opinia mea, ar trebui să mergem mai departe cu acesta, în loc să-l deschidem către alte potenţiale ţinte”, a spus senatorul democrat.

Întrebat despre comentariul lui Trump, un alt consilier din Senatorul SUA a subliniat că proiectul de lege în forma actuală expune deja ţări precum Iranul, care colaborează cu complexul militar-industrial al Rusiei.

Donal Trump este optimist că noul proiect de lege va fi adoptat şi va intra în vigoare. „Acest lucru este în onoarea lui Lindsey. Asta era pasiunea lui. Şi-a dorit asta mai mult decât orice. Ştiţi cum se simţea, şi există o şansă bună ca acest lucru să se realizeze”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

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