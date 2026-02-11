Deși mulți ar crede că sunt folosite drept îngrășământ, adevăratul lor rol este cu totul altul, acela de a ține la distanță pisicile și alți vizitatori nedoriți, potrivit Ludwigshafen24 și Daily Express US.

În această perioadă, mulți grădinari plantează bulbi de flori, precum lalele, sau legume rezistente la frig, cum ar fi usturoiul și spanacul.

Însă straturile proaspăt amenajate pot deveni rapid ținta pisicilor, care le zgârie sau le folosesc pe post de toaletă. Soluția naturală? Cojile de portocale împrăștiate strategic printre plante.

Pisicile au un simț al mirosului extrem de sensibil și nu suportă aroma citricelor. Uleiurile esențiale din coajă, în special D-limonenul, emană un miros plăcut pentru oameni, dar respingător pentru feline. Astfel, zonele în care sunt așezate coji de portocală sunt adesea evitate de animale.

Efectul este însă temporar. Pentru a funcționa, cojile trebuie să fie proaspete. Odată ce se usucă sau încep să mucegăiască, își pierd proprietățile repelente.

De asemenea, este recomandat să folosiți coji de portocale bio, deoarece cele tratate pot conține pesticide care afectează solul.

Atenție și la cantitate: în exces, cojile de citrice pot modifica ușor pH-ul solului. De aceea, este indicat să le amplasați doar în zonele unde apar probleme.

Această metodă naturală este o alternativă prietenoasă cu mediul și cu animalele, ideală pentru cei care vor o grădină protejată fără substanțe chimice.

