Cercetătorii de la Institutul Karolinska din Stockholm au descoperit că pacienții care au luat zilnic o doză mică de aspirină după îndepărtarea tumorilor au avut un risc mai mic de reapariție a cancerului în următorii trei ani, comparativ cu cei care au primit un placebo. 

Cancerul colorectal afectează aproape 2 milioane de persoane anual

Studiul s-a concentrat pe pacienți ale căror tumori prezentau mutații genetice specifice, prezente la aproximativ 40% dintre cazurile de cancer colorectal, conform The Guardian.

„Cred că acest lucru va schimba practica clinică”, a declarat prof. Anna Martling, care a condus studiul Alascca la Institutul Karolinska din Stockholm. „Dacă aveai aceste mutații, riscul de reapariție a cancerului era redus cu mai mult de 50%. Este un efect enorm.”

Cancerul colorectal afectează aproape 2 milioane de persoane anual la nivel global. În ciuda progreselor înregistrate în domeniul chimioterapiei, radioterapiei și chirurgiei, recidivele rămân o problemă majoră. Factorii de risc includ obezitatea, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice și toxinele produse de bacteriile intestinale.

În plus, ratele de cancer colorectal sunt în creștere la persoanele sub 50 de ani, iar cauzele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

Studiile anterioare au sugerat că aspirina poate preveni cancerul colorectal la persoanele cu risc crescut din cauza unor afecțiuni ereditare, precum sindromul Lynch, dar nu era clar dacă medicamentul poate reduce riscul de recidivă după operație.

Aspirina pare să protejeze împotriva cancerului

Pentru acest studiu, peste 3.500 de pacienți care au suferit operații de îndepărtare a tumorilor colorectale au fost recrutați din spitale din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Testele genetice efectuate pe 2.980 dintre aceștia au arătat că 1.103, adică 37%, aveau mutații în genele care alcătuiesc o cale biologică numită PI3K, asociată cancerului colorectal.

Pacienții cu aceste mutații au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unii au primit 160 mg de aspirină pe zi, iar ceilalți un placebo, timp de trei ani după operație. Rezultatele au arătat că cei care au luat aspirină au avut un risc cu 55% mai mic de reapariție a cancerului decât cei care au primit placebo.

Aspirina pare să protejeze împotriva cancerului prin reducerea inflamației, interferarea cu calea PI3K și scăderea activității trombocitelor din sânge. Acestea din urmă pot înconjura celulele tumorale, ascunzându-le de sistemul imunitar.

Anna Martling a subliniat importanța testelor genetice pentru toate cazurile de cancer colorectal, astfel încât pacienții care ar putea beneficia de aspirină să primească acest tratament. 

„Este un medicament disponibil pe scară largă și extrem de ieftin”, a adăugat ea.

Administrarea pe termen lung poate avea efecte secundare

Deși aspirina este utilizată de peste un secol, administrarea pe termen lung poate avea efecte secundare. În cadrul studiului, patru pacienți au suferit reacții adverse severe, cum ar fi hemoragii gastrointestinale, hemoragii cerebrale și reacții alergice. De asemenea, patru pacienți au murit în ambele grupuri, unul dintre decese fiind posibil legat de administrarea aspirinei.

Dr. Catherine Elliott, director de cercetare la Cancer Research UK, a declarat: „Prevenirea cazurilor de cancer salvează vieți, iar găsirea de noi modalități de a face acest lucru este esențială pentru eforturile noastre de a învinge cancerul. Există dovezi tot mai multe că, la anumite grupuri de persoane, aspirina în doze mici poate oferi protecție împotriva cancerului colorectal”.

Ea a menționat și studiul CaPP3, finanțat de Cancer Research UK, care a demonstrat efecte similare la pacienții cu sindromul Lynch.

Amintim că o analiză majoră a adus dovezi că anticoagulantul clopidogrel ar trebui să fie opțiunea preferată pentru pacienții cu boli coronariene, potrivit oamenilor de știință.

Aspirina nu se ia din proprie inițiativă dacă nu ai avut un infarct sau un accident vascular cerebral. Administrarea fără recomandarea medicului poate provoca hemoragii digestive. Doar medicul stabilește doza și necesitatea tratamentului.

