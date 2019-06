Atracții de top din Marea Britanie și Irlanda. Circuit cultural de la 899 euro! (PUBLICITATE)

Europa Travel te invită într-un circuit de 10 zile ce îți descoperă Insulele Britanice, dar și Irlanda, profitând de reducerea de până la 35% din tariful standard de 1399 euro/persoană, valabil până la data de 15 iunie, în limita locurilor disponibile!

Anglia și orașele sale dinamice

În prima parte a călătoriei vei avea ocazia să pătrunzi în misterioasa și ploioasa Anglia, vizitând pe rând cele mai populare locuri din regat. Londra, metropola de pe malurile Tamisei, va fi admirată într-un tur panoramic ce îți scoate în cale Palatul Buckingham, reședința Familiei Regale, Palatul Westminster cu impresionantul Turn cu ceas Big Ben, Turnul Londrei, dar și impozanta Abatie Westminster.

Opțional, ai ocazia să faci o excursie spre ansamblul de monumente neolitice – Stonehenge, un sit ritualic unde locuitorii Britaniei veneau pentru a marca solstițiul de iarnă și vară. Descoperă și Castelul Windsor, locul preferat de Regina Elisabeta, considerat a fi atât cel mai mare, cât și cel mai vechi castel locuit din lume.

Scoția, țara kiltului

Cu peisajele sale dramatice, castelele pline de povești, frățiile secrete și abatiile gotice, nu este de mirare de ce Scoția este considerată una dintre cele mai frumoase țări din lume. În acest circuit vei vizita Glasgow, un oraș cu iz medieval, dar extrem de gălăgios și tineresc, renumit pentru prestigioasa sa Universitate (loc unde s-au filmat mai multe scene din seria Harry Potter), impozanta Catedrală gotică închinată Sfântului Mungo și semețele Castele Dumbarton sau Crookston.

După ce ai bătut la pas magnificul Oraș de Granit, călătoria continuă cu Edinburgh, capitala Scoției și primul oraș literar al UNESCO. Cea mai vizitată zonă a orașului este centrul istoric întins la poalele dealului calcaros pe care domnește Castelul Edinburgh, fortăreață clădită de picți în secolul al III lea, și locul unde Regina Maria l-a născut pe Iacob al VI lea al Scoției.

Tot opțional ai ocazia să faci un tur al celei mai pitorești regiuni scoțiene – Loch Ness și Inverness, locuri care au inspirat-o pe autoarea Diana Gabaldon să scrie seria de cărți Outlander. Al doilea lac ca mărime din Scoția este cunoscut în toată lumea pentru legenda Monstrului Nessi care se ascunde în apele „întunecate” de la Loch Ness.

De aici vei porni spre Liverpool, un oraș tipic englezesc celebru pentru mult iubita formație muzicală Beatles, și către Manchester, un loc cu farmec victorian încântător, cunoscut îndeosebi pentru echipele sale de fotbal Manchester United și Manchester City.

Irlanda și Irlanda de Nord

Irlanda, una dintre cele mai dezvoltate țări din lume și-a câștigat independența față de Marea Britanie în anul1922, iar în acest tur vei putea explora și o mică parte din această destinație încântătoare. Din portul Holyhead te îmbarci pe feriboat spre Dublin, capitala cosmopolită și aglomerată a Irlandei, unde vei întâlni cele mai multe pub-uri pe metru pătrat din Europa. Turul orașului îți descoperă Catedrala St. Patrick (cea mai mare catedrală irlandeză), Colegiul Trinity (renumit pentru cea mai mare Bibliotecă de cercetare) sau aglomerata Stradă OConnell.

Europa Travel îți propune și o excursie opțională în Irlanda de Nord, cu scurt popas în capitala Belfast, locul unde s-a construit Titanicul, cu o viață de noapte fulminantă. Cele mai importante obiective pe care le vei putea descoperi aici sunt Catedrala Sfânta Ana, un edificiu ridicat la dorința Contesei Shaftesbury, în anul 1899, Piața Queen și Piața St. George sau Castelul de pe Antrim Road.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Marea Britanie si Irlanda – tarif de la 899 euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Londra, 1 noapte in York, 3 nopti in Glasgow, 1 noapte in Manchester, 2 nopti in Dublin), cazare cu mic dejun la hotel de 3*, transport avion, bilet de feribot Holyhead – Dublin, asistenta turistica. *Reducere 35% din tariful standard de 1399 euro, valabila pana la 15 iunie. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.