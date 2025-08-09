Tradusă în 25 de limbi

Cartea, bestseller mondial, se prezintă ca o poveste „adevărată” sfâșietoare despre două persoane de cincizeci de ani care rămân fără locuință și se confruntă cu un diagnostic de boală terminală.

Autoarea britanică Raynor Wynne a scris un roman biografic despre cum familia ei a fost înșelată de un prieten, după care ea și soțul ei, bolnav în stadiu terminal, au rămas fără adăpost. Apoi, cuplul a pornit într-o călătorie pe jos de o mie de kilometri, relateaază

Cartea „Drumul de sare” a devenit un bestseller – a fost tradusă în 25 de limbi, cititorii au cumpărat două milioane de exemplare, iar în primăvara anului 2025 a fost lansat un film bazat pe această poveste. Câteva luni mai târziu, The Observer a descoperit că scriitoarea a avut o casă în Franța în tot acest timp și că soțul ei, probabil, nu a fost niciodată bolnav.

Povestea adevărată a lui Moth și a lui Raynor Winn a stârnit încă de la apariția ei, în anul 2018, un interes enorm atât din partea cititorilor obișnuiți, cât și din partea criticilor. Dacă dai o simplă căutare pe Google după titlul cărții, motorul de căutare îți va returna peste 100 de milioane de răspunsuri. Pe Amazon Marea Britanie cartea are peste 37.000 de recenzii de la cititori, majoritatea pozitive și cam tot atât de multe și pe Amazon Statele Unite ale Americii.

Autoarea Raynor Wynne a povestit în carte despre experiența dificilă a familiei sale: în anii 2010, ea și soțul ei, când aveau în jur de 50 de ani, au investit bani într-o afacere la sfatul unui prieten. Iar când afacerea a dat faliment, au fost nevoiți să pună ipotecă pe casa familiei din secolul al XVII-lea, situată în zona rurală galeză. După cum a scris Wynne, generozitatea și încrederea lor în prietenul lor le-au jucat o farsă crudă – și au rămas fără adăpost.

Chintesența rezistenței britanice

După cum descrie cartea, soțul ei, Mott, a fost diagnosticat în scurt timp cu degenerescență corticobazală (CBD), o tulburare neurologică rară care provoacă pierderea coordonării și moartea în decurs de cinci până la opt ani de la apariția simptomelor. Hotărând că nu mai aveau nimic de pierdut, cuplul a pornit într-o călătorie de 1.000 de kilometri de-a lungul coastei de sud-vest a Regatului Unit, numită South West Coast Path.

Wynne a susținut că această călătorie nu numai că le-a redat dorința de a trăi, atât ei, cât și lui Mott, ci l-a și vindecat practic pe soțul ei. Potrivit publicației The Observer, povestea a devenit chintesența rezistenței britanice. Inspirați de carte, cititorii au parcurs același traseu pentru a depăși diverse probleme, iar pacienții cu CBD i-au convins pe medici să îi lase să plece în această călătorie.

Memoriile au fost traduse în peste 25 de limbi, inclusiv în rusă, și s-au vândut în peste două milioane de exemplare în întreaga lume din 2018. Wynne a lansat două continuări ale romanului „Drumul de sare” și are un contract cu Penguin pentru a publica cel puțin încă una.

Adaptarea cinematografică a cărții a fost lansată în mai 2025 și a încasat 19,6 milioane de dolari. Rolurile principale au fost interpretate de Gillian Anderson (a jucat în serialele TV Sex Education, The X-Files) și Jason Isaacs (a jucat în filmele Harry Potter). Filmul a ajutat romanul Drumul de sare să atingă vârful popularității, readucându-l în topul ratingurilor non-fiction la șapte ani de la publicare.

Wynne culegea roadele, dar în nordul Țării Galilor, unde locuiseră cândva ea și soțul ei, existau oameni care îi cunoșteau nu ca pe un cuplu care pierduse totul, ci ca pe niște escroci.

Mai multe victime

În 2025, jurnaliștii de la The Observer au investigat și au găsit mai multe victime. Potrivit uneia dintre ele, Ros Hemmings, la începutul anilor 2000, Wynne lucra ca și contabilă la o agenție de evaluare imobiliară deținută de soțul lui Hemmings, Martin. La acea vreme, Rayner și Mota erau cunoscuți sub numele lor reale – Sally și Tim Walker.

În 2008, Martin a început să observe că banii dispăreau din contul bancar al companiei. Într-o zi, și-a dat seama că Sally nu reușise să depună o sumă mare de numerar. Familia Hemming a petrecut toată noaptea studiind registrele și a descoperit că aproximativ nouă mii de lire sterline dispăruseră în ultimele luni.

Câteva zile mai târziu, Sally a venit la ei acasă: le-a promis că le va returna banii (articolul din The Observer nu specifică cum a aflat Walker că șeful ei descoperise lipsa). După cum își amintește Ross, Sally a plâns și le-a spus că și-a vândut rochia de mireasă pentru a plăti datoria. Familia Hemming a decis să nu meargă la poliție, crezând că aceasta era singura lor șansă de a-și recupera banii.

Reținută și interogată

Familia Hemming a continuat să-și verifice conturile și și-a dat seama că 64.000 de lire sterline dispăruseră în ultimii ani. Martin s-a dus imediat la poliție. Sally a fost reținută și interogată, iar apoi, își amintește Ros, poliția i-a cerut lui Walker să vină la secție a doua zi, dar a doua zi dimineață dispăruse.

La scurt timp după aceea, a declarat Ros reporterilor, Martin a primit un telefon de la „un avocat londonez”, care promitea că Sally va returna toți banii și va plăti cheltuielile de judecată, dacă cuplul își retrage plângerea și semnează un acord de confidențialitate. Soții Hemmings au fost de acord cu acești termeni.

S-a dovedit că, pentru a evita închisoarea, Sally împrumutase bani de la rudele îndepărtate ale soțului ei din Londra. În total, împrumutase 100.000 de lire sterline folosind casa ei drept garanție, la o rată anuală a dobânzii ridicată. Termenii erau duri, dar, așa cum a relatat The Observer, cuplul era disperat.

Cu toate acestea, doar câteva luni mai târziu, rudele au dat faliment. Drepturile asupra împrumutului pe care i-l acordaseră lui Sally au fost transferate către doi bărbați. Aceștia și-au cerut banii înapoi și i-au dat pe soții Walker în judecată în 2012. Instanța a obligat cuplul să ramburseze datoria, care cu dobândă depășea acum 150.000 de lire sterline. Dacă nu reușeau să facă acest lucru în termen de un an, noii creditori le puteau lua casa.

„A făcut mulți bani”

Familia Walker a căutat modalități de a face bani, inclusiv prin deschiderea propriei edituri și organizarea unei tombole printre cumpărătorii de cărți, premiul principal fiind casa lor deja ipotecată din nordul Țării Galilor. Dar acest lucru nu i-a salvat – în 2013, proprietatea a fost pusă sub sechestru. Noua proprietară a casei susține că încă primește scrisori prin care se solicită plata datoriilor la cardul de credit și la utilități pe numele cuplului.

Jurnaliștii de la The Observer au mai susținut că familia Walker nu a fost niciodată săracă – din 2007 dețineau proprietăți în sud-vestul Franței, pentru care erau și îndatorați la momentul anchetei.

Martin Hemmings a murit în 2012. „Mă bucur că nu a trăit să vadă cartea publicată și filmul realizat”, a declarat văduva sa, Ros, reporterilor în primăvara anului 2025. „Cred că l-ar fi enervat. Cât despre film… Sally [Raynor Wynne] a făcut mulți bani și a ruinat viața familiei mele cu ani în urmă.”

Mersul pe jos l-a vindecat?

Având în vedere câte dintre cărțile lui Raynor Wynne erau neadevărate, The Observer a decis să investigheze informațiile despre starea lui Mott și afirmațiile cuplului conform cărora mersul pe jos prin țară l-a ajutat să se vindece. Conform cărții lui Wynne, soțul a fost diagnosticat în 2013, la câteva zile după ce au aflat că vor rămâne fără adăpost.

Boala debilitantă a soțului este tema centrală a cărții „Drumul de sare”. Toate cele trei cărți ale lui Wynne au o structură similară: încep cu Mot care suferă de simptome de CBD. Cuplul pornește apoi într-o călătorie de o mie de kilometri timp de câteva luni, cărând rucsacuri grele și un cort în spate. Până la sfârșitul călătoriei, simptomele lui Mot au dispărut și arată mult mai bine. În a treia carte a lui Wynne, „Landlines” , boala a dispărut complet după încă o călătorie – o scanare a arătat că creierul lui Mot este „normal”.

Simptomele erau diferite

The Observer a vorbit cu nouă neurologi și oameni de știință specializați în CBD. Potrivit acestora, astfel de pacienți nu trăiesc mult. Persoanele cu CBD au adesea tremor, își pot pierde controlul brațelor sau picioarelor, mulți încep să aibă probleme de vorbire și deficiențe cognitive.

Wynn a susținut în cărțile sale că Mott trăia cu această afecțiune din 2007 și nu părea să aibă nevoie de îngrijiri suplimentare. Toți specialiștii intervievați de jurnaliști au confirmat că simptomele descrise în cărțile lui Mott nu erau similare cu cele pe care le-au observat în practica lor clinică.

Fostul fan al serialului Wynne, Bill Cole, a declarat reporterilor că a citit romanul „The Salt Trail” în 2018, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer la sân. A fost profund mișcat de lupta familiei Wynne cu boala. Cole i-a contactat pe cei doi și i-a invitat să stea la ferma sa din Cornwall, care fusese goală în timp ce el și soția sa locuiau lângă spitalul unde ea era tratată.

Mott și Raynor au fost de acord, promițând să aibă grijă de fermă pentru un salariu mic și o reducere la chirie. Dar ferma a început rapid să piardă bani, deoarece cuplul nu o îngrijise bine. Când Cole a mers să investigheze în 2021, Mott și-a pus mâinile în cap și a spus: „Am fost în spital săptămâna aceasta și mi s-a spus să nu plănuiesc nimic pentru Crăciun”.

Moth a susținut că nu mai avea mult timp. Un an mai târziu, când a fost publicată o nouă carte pe care Wynn o scrisese despre ferma lui Cole, Cole a citit că Moth ar fi avut scanări cerebrale „curate” în 2021. „M-am simșit ca și cum aș fi fost manipulat tot timpul”, și- a amintit el.

„Adevărata poveste a unei călătorii fizice și spirituale”

„The Observer” i-a solicitat un punct de vedere lui Raynor Wynne de șase ori, dar autoarea a refuzat să comenteze. Avocații lui Wynne au trimis publicației o scurtă declarație în numele ei, spunând că „Drumul de sare” este „adevărata poveste a unei călătorii fizice și spirituale”.

La câteva zile după publicarea articolului, Wynne a respins unele dintre acuzații. Ea a numit investiigația jurnalistică „extrem de nedreaptă” și „înșelătoare”. A recunoscut că a făcut „greșeli” în timp ce lucra pentru Martin Hemming. Potrivit autoarei, ea și soțul ei aveau într-adevăr o proprietate în Franța, dar nu era o casă, ci „o ruină nelocuibilă într-un desiș de mărăcini”.

Autoarea a publicat, de asemenea, trei scrisori de la medici care confirmau boala soțului ei. Într-una dintre ele, un medic a descris starea lui Mot ca fiind „atipică” pentru CBD. În 2019, un alt medic a scris că el credea că Mot ar putea avea de fapt o altă afecțiune, deoarece starea sa nu se agrava atât de repede pe cât s-ar fi așteptat.

Penguin Books, care a publicat cărțile lui Wynne, nu a răspuns jurnaliștilor. Însă, după publicarea articolului, reprezentanții editurii au declarat că lansarea celei de-a patra cărți a lui Wynne este în prezent suspendată.

