Generația Z a redescoperit autostopul

Autostopul, mult timp considerat periculos, este redescoperit de generația Z, tinerii fiind în căutare de conexiuni, aventură și o modalitate ecologică de a explora lumea. Un bun exemplu este cel al Alexandrei Menz și al lui Bernhard Endlicher. Cei doi turiști au fost luați la ocazie în 2022 de un cuplu care mergea la propria nuntă.

Totul s-a petrecut în timp ce încercau să ajungă în orașul Mardin, lângă granița turco-siriană. Aceaștia sunt de părere că experiență neașteptată ilustrează aventura și conexiunile umane autentice pe care le poate oferi autostopul.

Adam Renak, un autostopist din Marea Britanie, insistă că practica nu este învechită. La douăzeci de ani după ce Hitchwiki a fost lansat ca un ghid global pentru autostop de către autostopiști, Renak dezvoltă o nouă aplicație destinată călătorilor cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani, utilizând date partajate pentru a îmbunătăți siguranța și a evidenția locuri mai bune pentru autostop.

Potrivit lui Reid, autostopul ar putea beneficia și de o renaștere alimentată de internet. Pe măsură ce au apărut aplicații de ride-sharing precum Uber, Lyft și Liftshare, urcarea într-o mașină cu un străin complet poate părea mai puțin înfricoșătoare pentru călători decât era odată.

Au apărut și versiuni mai analogice și specifice regiunilor ale autostopului. „Slugging”, un sistem de covoiaj pentru navetiști din zona Washington DC, a fost stimulat de mandatele de întoarcere la birou post-pandemie.

Din mijlocul anilor 2010, băncile pentru împărtășirea călătoriilor au apărut în zone cu acces limitat la transportul public din Germania, Austria, Elveția și Belgia, având ca scop oferirea cetățenilor unei mobilități ecologice.

Autostopul – o modalitate de călătorie cu potențial pentru viitor

Având în vedere experiența celor doi, dar și altor câteva zeci de tineri care preferă metoda autostopului, am putea spune că această modalitate de transport devine din ce în ce mai populară.

„Autostopul nu este un lucru al trecutului; este un lucru pentru viitor”, a spus Menz pentru presa britanică. Deși a fost stigmatizat ca fiind nesigur în SUA și în părți ale Europei, autostopul oferă o modalitate ieftină și ecologică de a călători, permițând întâlniri neașteptate cu localnici.

Pentru mulți oameni din zone rurale îndepărtate, autostopul nu este o alegere, ci o necesitate – singura modalitate de a ajunge la muncă, școală sau în următorul oraș unde autobuzele sunt rare. Pentru tinerii călători cu timp, siguranță și pașapoarte care deschid granițe, autostopul oferă o modalitate accesibilă și prietenoasă cu mediul de a explora lumea.

O nouă generație de autostopiști

Dacă social media este un indicator, aproape jumătate de milion de postări pe Instagram etichetate #hitchhiking sugerează că această metodă retro de călătorie revine acum. Creatoarea digitală Courtney Allan, cunoscută ca @hitchhikercourtney pentru cei peste 75.000 de urmăritori ai săi, este o tânără din Toronto, de 26 de ani care se îmbarcă în aventuri de luni de zile pe mai multe continente.

„Autostopul este o modalitate ușoară de a primi lumea în viața ta”, spune Allan pentru sursa citată, în timp ce se află într-o călătorie de la Tbilisi, Georgia.

Allan este adesea întrebată despre riscurile autostopului ca femeie și spune că „singura sa precauție” este instinctul său. Căutând semne precum un scaun de siguranță pentru copii sau o verighetă, ea spune că de obicei poate evalua un șofer în 15 secunde.

„Desigur, am avut momente incomode cu bărbați, dar nu am fost niciodată într-o situație cu adevărat periculoasă”, a mai adăugat ea. „Sunt pasionată să arăt femeilor că lumea este frumoasă și sigură; lumea este toate aceste lucruri pentru tine, așa cum este pentru bărbați”.

Cum se desfășoară autostopul în prezent

În timp ce majoritatea experților sunt de acord că autostopul a scăzut după anii 1970, astăzi persistă încă în părți din Africa de Sud, precum și în Patagonia și Europa rurală. În zone din Germania, Austria, Elveția și Belgia cu transport public limitat, de exemplu, au apărut bănci pentru împărtășirea călătoriilor în ultimul deceniu.

În SUA, șase state interzic acum în mod explicit autostopul, deși rămâne curios de comun pe St John în Insulele Virgine Americane. În Marea Britanie, autostopul persistă încă în colțuri ale Scoției și Țării Galilor.
Autostopul nu este de obicei eficient, dar pentru autostopiști, ocolurile fac parte din distracție.

În Patagonia, D’Agostino a pornit spre satul montan argentinian El Chaltén de la o benzinărie, prinzând o cursă de-a lungul lungii Ruta 40 din Argentina înainte de a fi lăsată în mijlocul pustietății.

„În timp ce făceam autostopul, mi-am spus: Am încredere în umanitate”, spune ea. Următoarea ei călătorie nu a dus-o la El Chaltén, ci la o casă Mapuche îndepărtată, unde a fost primită la o comemorare pentru un bătrân decedat. „Descoperi că există multe inimi frumoase acolo”, spune ea.

Istoria autostopului

Rădăcinile autostopului se întind până la începutul secolului XX. În anii 1930, în SUA, autostopul nu era doar obișnuit, ci necesar, din cauza șomajului ridicat din timpul Marii Depresiuni. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit o datorie patriotică pentru conservarea resurselor.

Însă în anii 1950, frica a pus stăpânire. FBI-ul a etichetat autostopul drept o „amenințare”, iar directorul J. Edgar Hoover l-a prezentat ca un risc pentru siguranță și securitatea națională. Câteva decenii mai târziu, relatările despre crime de profil înalt au cimentat reputația sa periculoasă.

În alte părți, cultura a persistat. Polonia comunistă și URSS ofereau șoferilor vouchere pentru a lua autostopiști, în timp ce în Cuba, „hacer botella” (autostopul) a devenit esențial în timpul penuriei de combustibil din anii 1990.

Scena celebră cu Ema Thruman făcând autostopul

Scena celebră în care Uma Thurman face autostopul în filmul „Even Cowgirls Get the Blues” este iconică și definitorie pentru personajul său, Sissy Hankshaw.

Sissy este o tânără născută cu degete foarte mari (mutate), ceea ce o face o autostopistă excepțională. În această scenă, o vedem pe Sissy pe marginea drumului, cu degetul mare ieșit în față, încercând să prindă o mașină, simbolizând începutul călătoriei sale neconvenționale și aventuroase prin America. Această imagine a devenit un reper vizual al filmului.

Detalii despre „Even Cowgirls Get the Blues”

Filmul „Even Cowgirls Get the Blues” din 1993, regizat de Gus Van Sant, este o adaptare neconvențională a romanului cult omonim din 1976 scris de Tom Robbins.

Povestea urmărește personajul Sissy Hankshaw, interpretat de Uma Thurman, o tânără cu degete extrem de mari, care devine o autostopistă renumită, simbol al libertății și al spiritului neconvențional.

De-a lungul călătoriei sale prin America, Sissy explorează o serie de experiențe atipice, de la cariera în modeling, la viața într-o fermă condusă de cowgirls, implicată într-un conflict cu autoritățile asupra protejării cocorilor țipători pe cale de dispariție. Filmul se remarcă prin stilul său excentric, specific regizorului Van Sant, combinând umorul cu teme sociale și elemente supranaturale, și adună o distribuție cu actori de renume precum Keanu Reeves, John Hurt și Lorraine Bracco.

