Traseul Drobeta-Turnu Severin – Golubac – Požarevac – Belgrad acoperă 260 de kilometri și se face în jur de 4 ore. Ruta principală este pe malul sârbesc al Dunării. Drumul de la Porțile de Fier I la Golubac este reabilitat, dar între Golubac și Požarevac sunt se efectuează lucrări.

Traficul din direcția Požarevac este deviat pe o porțiune pe banda opusă din cauza lucrărilor rutiere, însă nu există nicio semnalizare!

Situația este deosebit de riscantă chiar înainte de intrarea în Golubac, la ultimul sens giratoriu. Nu există nicio linie galbenă sau alte indicatoare rutiere, deși, practic, se circulă pe sensul interzis.

Acest lucru provoacă confuzie în rândul șoferilor, iar pericolul crește dacă un vehicul apare din direcția opusă fără niciun avertisment.

„Din cauza lucrărilor, traficul din direcția Požarevac este deviat pe o porțiune pe banda opusă, dar problema este că dispare toată semnalizarea. Înainte de a intra în Golubac, înainte de ultimul sens giratoriu, nu există nici linie galbenă, nici indicatoare și se circulă, practic, pe contrasens. Situația este confuză și potențial periculoasă, mai ales dacă cineva vine tare. Te bușești!” , se arată în mesajul unui utilizator pe pagina de Instagram „serbialive_vesti”.

Această situație poate duce la situații potențial periculoase, inclusiv coliziuni, în special în condiții de vizibilitate redusă, pe timpul nopții sau cu trafic intens.

Șoferilor li se recomandă să dea dovadă de maximă prudență, să reducă viteza și să acorde o atenție sporită la traversarea acestei secțiuni, până când autoritățile vor rezolva problema cu semnalizarea.