Aeronava este disponibilă pentru închiriere de mai puțin de o lună

Cunoscută acum sub numele de Alaya Airways, fosta aeronavă Hawker este situată în Dolgellau, Gwynedd. Deși disponibilă pentru închiriere de mai puțin de o lună, aceasta atrage deja turiști dornici de o experiență inedită.

Istoria aeronavei

Fascinat de trecutul său ca avion al unei companii petroliere, Ali a păstrat cât mai multe elemente originale posibil. În același timp, a adăugat toate facilitățile necesare unei cazări moderne.

Amenajări și facilități

În ceea ce privește amenajările și facilitățile, acestea sunt:

– Interior spațios cu bucătărie complet echipată

– Baie cu duș

– Zonă exterioară pentru relaxare

– Acceptă animale de companie

– Cabină adițională cu dormitor dublu

– Podele din lemn și instalații electrice moderne

„Este uimitor – când oamenii intră, spun că este mult mai mare decât pare din exterior. Este aproape ca și cum ai fi într-o casă normală. Este o experiență unică, nu mulți oameni au șansa să stea în cabina de pilotaj a unui avion privat din anii 70”, a spus Tamir Ali, în vârstă de 38 de ani.

Procesul de renovare

Proprietarul descrie starea avionului la achiziție ca fiind «degradată», dar cu potențial:

„Era mult mucegai și mușchi în interior – dar am vizualizat imediat ce voiam să devină”.

Design interior

Scaunele originale din piele crem au fost păstrate. Cabina din spate a primit un aspect modern cu o canapea galbenă de la Ikea și o chiuvetă neagră, mată.

Succesul proiectului

Cu o rată de ocupare de 70% deja, proprietatea pare să fie rezervată pentru întreaga vară. Prețul pe noapte este de 170 de lire sterline. Conform Daily Mail, această cazare unică oferă oaspeților posibilitatea de a explora cabina de pilotaj în voie, promițând o experiență de zbor fără a părăsi solul.

Transformarea ingenioasă a unui avion vintage într-o locuință confortabilă demonstrează potențialul creativ în industria turismului și cazării.

O femeie din Washington, SUA, a transformat un coteț de găini, vechi de 100 de ani, într-un apartament de închiriat pe Airbnb. Proiectul a început ca o încercare de a scăpa de o structură neatractivă, dar s-a transformat într-o afacere profitabilă.

