„Marea Mediterană ne arată ce înseamnă o lume mai fierbinte. Țările care împart această mare pot încă alege să împartă o soluție”, a declarat Hatim Aznague, analist pentru proiecte, acțiuni climatice și reziliență energetică în cadrul Uniunii pentru Mediterană.

Amenințarea bacteriei „mâncătoare de carne” (Vibrio vulnificus)

Îngrijorarea majoră a specialiștilor se concentrează în jurul bacteriei Vibrio, o familie de microorganisme care se dezvoltă natural în apele de coastă calde și salobre.

Deși majoritatea tulpinilor sunt inofensive, tulpina Vibrio vulnificus, supranumită de presă bacteria „mâncătoare de carne”, poate provoca infecții severe și chiar fatale în cazuri rare, în special la persoanele cu răni deschise sau cu sistemul imunitar slăbit.

În cazurile grave, infecția poate declanșa fasciită necrozantă, o afecțiune în care țesutul din jurul unei răni se descompune cu rapiditate. De asemenea, bacteria poate pătrunde în fluxul sanguin, provocând sepsis, iar în unele situații pacienții pot avea nevoie de amputarea membrelor.

Astfel de deznodăminte sunt extrem de rare și tind să afecteze persoanele care suferă de boli hepatice, cele cu imunitatea compromisă sau cu leziuni cutanate deschise.

Conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Vibrio este o bacterie acvatică ce poate fi detectată și în fructele de mare, iar unele tulpini pot provoca de la gastroenterită până la infecții letale.

Din acest motiv, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat public cu privire la un „riscul crescut de infecții cu Vibrio pe parcursul sezonului estival”, în special în timpul valurilor de căldură și în apele de coastă puțin adânci.

Alertă sanitară pe litoralul european: încălzirea apei mării aduce o bacterie periculoasă aproape de plaje
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Marea Mediterană, o „avanpremieră” a schimbărilor climatice

Marea Mediterană se numără printre mările care se încălzesc cel mai rapid de pe întreaga planetă, înregistrând o creștere a temperaturii cu aproximativ 20% mai rapidă decât media oceanului global. Această traiectorie creează condițiile ideale pentru dezvoltarea și extinderea bacteriilor dăunătoare.

Apele calde și mai puțin sărate, cum sunt cele de la gurile de vărsare ale râurilor și din lagunele pe care le închid, devin medii extrem de propice pentru bacteriile patogene. Cercetările confirmă că temperatura și salinitatea sunt cei doi factori principali ai proliferării bacteriei Vibrio.

Din punct de vedere istoric, salinitatea naturală mai ridicată a Mediteranei a suprimat tulpina Vibrio vulnificus, făcând ca zonele de coastă ale Mării Baltice și ale Mării Nordului să fie regiuni cu risc mai ridicat pentru cele mai periculoase cazuri. Totuși, oamenii de știință avertizează că, pe măsură ce Mediterana se încălzește și tiparele de salinitate se modifică, această barieră naturală s-ar putea prăbuși.

„Nota de plată” a schimbărilor climatice

Dincolo de riscurile evidente pentru sănătatea populației, răspândirea bacteriei Vibrio poartă consecințe economice directe și dure. Pe coastele europene, linia țărmului nu este doar o parte a economiei, ci reprezintă economia în sine, susținând direct hotelurile, restaurantele și comunitățile locale.

Închiderea plajelor și alertele sanitare în plin sezon estival lovesc direct în inima uneia dintre cele mai importante industrii de pe continent. O plajă închisă reprezintă un impact climatic direct care vine la pachet cu o factură financiară uriașă și cu o deteriorare a reputației destinației care poate dura ani de zile până să fie reconstruită.

Mediterana este una dintre cele mai vizitate regiuni turistice din lume, Europa înregistrând un număr record de 747 de milioane de sosiri internaționale în cursul anului 2024, conform datelor oficiale ale UN Tourism. Orice perturbare de durată a siguranței apelor de coastă are o greutate economică masivă. Pentru oamenii de știință și decidenții politici, bacteria a devenit un indicator clar al vitezei cu care se modifică mediul marin. Proprietățile sale arată că bacteriile nu sunt povestea în sine, ci mesagerii unei mări scoase complet din echilibru de căldură și poluare.

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