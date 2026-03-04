Drepturile financiare și legale ale îngrijitoarelor din Italia la încheierea contractului de muncă

Aceste reglementări acoperă aspecte esențiale, de la perioada obligatorie de preaviz și până la diversele sume de bani care trebuie achitate la plecare, oferind în același timp acces la protecție socială, cum ar fi șomajul, pensia sau serviciile medicale, precizează Rotalianul.

În ceea ce privește preavizul la încetarea contractului, angajatorul are obligația de a respecta o anumită perioadă, a cărei durată variază în funcție de vechimea acumulată în familia respectivă și de tipul programului de lucru. Pentru persoanele angajate cu normă întreagă, preavizul este de 15 zile calendaristice dacă vechimea este de până la cinci ani și crește la 30 de zile dacă vechimea depășește acest prag. În cazul unui program de lucru parțial, de până la 25 de ore pe săptămână, termenul este de 8 zile calendaristice pentru o vechime de până la doi ani și de 15 zile după această perioadă.

Banii pe care trebuie să îi primească la sfârșitul contractului

La finalul contractului, îngrijitoarea trebuie să primească o serie de drepturi bănești care alcătuiesc suma finală de lichidare. Aceasta include plata indemnizației de sfârșit de raport de muncă, cunoscută sub numele de TFR (Trattamento di Fine Rapporto), care poate fi achitată integral la plecare sau anual, dacă a existat un acord prealabil în acest sens.

Pe lângă TFR, angajata trebuie să primească salariul aferent ultimei luni lucrate, cota corespunzătoare din al 13-lea salariu care nu a fost încă încasată, precum și contravaloarea zilelor de concediu de odihnă rămase neefectuate.

Dacă încetarea contractului are loc din inițiativa angajatorului, cum se întâmplă în cazul concedierilor sau la finalul unui contract pe durată determinată, îngrijitoarea are posibilitatea de a solicita indemnizația de șomaj NASpI. Aceasta este o indemnizație de șomaj în Italia pentru pierderea involuntară a locului de muncă, acordată lucrătorilor (inclusiv ucenici) care îndeplinesc condițiile specifice. Ea se calculează la 75% din salariul mediu, scade în timp și se acordă pe o perioadă de 6-12 luni, în funcție de contribuții. Pentru a fi eligibilă, angajata trebuie să fi acumulat cel puțin 13 săptămâni de muncă în ultimii patru ani și să se înregistreze oficial la Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În Italia, „badantele” au dreptul la pensie – pentru limită de vârstă, invaliditate sau urmaș – dacă îndeplinesc condițiile legale de vârstă și cotizare, iar accesul la asistență medicală se menține și după încetarea contractului, în funcție de contribuțiile plătite și de noul statut al persoanei.

