Lucrează doar două zile pe săptămână

Mike Plummer a împlinit recent 81 de ani, iar pentru el munca este un „factor motivant”. El lucrează împreună cu soția sa, care are 74 de ani, la un magazin REI în Jacksonville, Florida (SUA).

„Din punct de vedere financiar, nu trebuie să continuăm să lucrăm, dar nu avem planuri reale de a ne pensiona complet”, a povestit Mike pentru publicația Business Insider.

Soția sa încă lucrează cu jumătate de normă, în timp ce el își desfășoară activitatea doar două zile pe săptămână, „de obicei între orele 10:00 și 14:00”. Cei doi susțin că nu lucrează din cauza unei necesități financiare.

„Amândoi suntem întrebați des: «De ce mai lucrezi? Nu ai nevoie de bani». Dar la 70 și 80 de ani, prietenii mor sau au probleme medicale, iar tu pierzi acea conexiune socială. Eu lucrez pentru că trebuie să mă mișc constant, să construiesc conexiuni și să descopăr lucruri noi”, a povestit octogenarul.

„Nu o fac pentru salariu. Este secretul meu pentru a îmbătrâni frumos”, a adăugat el.

S-a pensionat în 1999

Bărbatul a studiat ingineria și are trei diplome de masterat: în inginerie, cercetare operațională și dezvoltare organizațională. El a lucrat în diverse funcții de analiză și management, iar apoi, în anii 1980, și-a desfășurat activitatea câțiva ani la o companie startup. 

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
Recomandări
Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

„A fost o perioadă distractivă și m-a făcut să mă interesez de latura organizațională a afacerilor. Începând cu 1990, am început să lucrez pentru o companie de carduri de credit”, spune Mike.

S-a pensionat în 1999, dar a continuat să muncească la firma soției sale. „M-am pensionat din funcția de vicepreședinte adjunct pentru formare și dezvoltare în 1999 și am plecat pentru a începe să lucrez cu soția mea la compania ei de consultanță în resurse umane”, a precizat el.

„Pe lângă faptul că am lucrat cu soția mea în afacerea ei de consultanță, am predat și un curs de masterat în dezvoltare organizațională la Universitatea Webster din 2005 până în 2020”, a adăugat acesta.

Mai vrea să lucreze cel puțin doi ani

A ajuns să lucreze pentru magazinul Rei, fiind pasionat de ciclism. „Acum lucrez în departamentul de sporturi de acțiune, care include caiac, drumeții și ciclism”, spune el.

„Mă ajută să rămân activ și implicat, să am un scop și să mă conectez cu prietenii. (…) Când am început, eram singura persoană de peste 65 de ani din magazinul meu, dar acum suntem cam 4 sau 5 angajați mai în vârstă”, mărturisește Mike.

Obiectivul lui este să ajungă la 15 ani vechime la actualul loc de muncă.

„Încerc să rezist cel puțin încă doi ani ca să ajung la pragul de 15 ani, și poate chiar mai mult, înainte să plec de la REI. Doctorul meu spune că sunt sănătos, dar sunt la o vârstă la care aș putea avea o problemă majoră de sănătate oricând. Îmi place să lucrez acolo, dar încerc să mă concentrez pe a trăi cea mai bună viață posibilă”, mai povestește octogenarul, pentru sursa citată.

Rata șomajului în România este la nivel ridicat în rândul tinerilor

Și în România avem cazuri de octogenari care nu renunță la muncă. Profesorul Ioan Brânzan, în vârstă de 80 de ani, predă și în acest an școlar fizica la Liceul German Sebeş, din județul Alba. Ioan Brânzan este unul dintre cei mai vechi profesori din România, având 56 de ani de activitate la catedră. El impresionează prin activitatea sa neîntreruptă de profesor. Iar el este doar un exemplu.

Totuși, în România există o problemă cu rata șomajului în rândul tinerilor.

Rata şomajului în trimestrul II al anului 2025 a fost de 6,0%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I, potrivit unui raport publicat pe 15 septembrie de Institutul Național de Statistică (INS).

Populaţia activă a României în trimestrul al II-lea al anului era de 8,222 milioane persoane. Din acest total, 7,733 milioane erau ocupate ( au loc de muncă), iar 489.800 erau şomeri. Rata şomajului a atins cel mai ridicat nivel, de 22,9%, în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani.

Cu cifrele pe masă. Situația administrației publice locale înainte de marea „reformă”
Recomandări
Cu cifrele pe masă. Situația administrației publice locale înainte de marea „reformă”

De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural).

Totuși, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de doar 18,7%, potrivit INS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
România a primit despăgubiri la 8 luni după furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents din Olanda. Câți bani a încasat Muzeul de Istorie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta!”
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta!”
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Unica.ro
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Răspunsul ministrului Finanțelor când a fost întrebat dacă vor mai crește taxele românilor. Nazare: „S-au făcut speculații”
Știri România 18:39
Răspunsul ministrului Finanțelor când a fost întrebat dacă vor mai crește taxele românilor. Nazare: „S-au făcut speculații”
România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, susține ministrul Alexandru Nazare: „Problemele sunt cronice”
Știri România 17:56
România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, susține ministrul Alexandru Nazare: „Problemele sunt cronice”
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
Fanatik.ro
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Stiri Mondene 17:10
Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Stiri Mondene 16:47
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
ObservatorNews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Comportamentul lui Călin Georgescu într-o discuție privată cu Horațiu Potra, descris în rechizitoriul procurorilor: „A refuzat turnarea ceaiului”
Analiză
Politică 19:30
Comportamentul lui Călin Georgescu într-o discuție privată cu Horațiu Potra, descris în rechizitoriul procurorilor: „A refuzat turnarea ceaiului”
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Politică 17:28
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
Fanatik.ro
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult