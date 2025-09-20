Lucrează doar două zile pe săptămână

Mike Plummer a împlinit recent 81 de ani, iar pentru el munca este un „factor motivant”. El lucrează împreună cu soția sa, care are 74 de ani, la un magazin REI în Jacksonville, Florida (SUA).

„Din punct de vedere financiar, nu trebuie să continuăm să lucrăm, dar nu avem planuri reale de a ne pensiona complet”, a povestit Mike pentru publicația Business Insider.

Soția sa încă lucrează cu jumătate de normă, în timp ce el își desfășoară activitatea doar două zile pe săptămână, „de obicei între orele 10:00 și 14:00”. Cei doi susțin că nu lucrează din cauza unei necesități financiare.

„Amândoi suntem întrebați des: «De ce mai lucrezi? Nu ai nevoie de bani». Dar la 70 și 80 de ani, prietenii mor sau au probleme medicale, iar tu pierzi acea conexiune socială. Eu lucrez pentru că trebuie să mă mișc constant, să construiesc conexiuni și să descopăr lucruri noi”, a povestit octogenarul.

„Nu o fac pentru salariu. Este secretul meu pentru a îmbătrâni frumos”, a adăugat el.

S-a pensionat în 1999

Bărbatul a studiat ingineria și are trei diplome de masterat: în inginerie, cercetare operațională și dezvoltare organizațională. El a lucrat în diverse funcții de analiză și management, iar apoi, în anii 1980, și-a desfășurat activitatea câțiva ani la o companie startup.

„A fost o perioadă distractivă și m-a făcut să mă interesez de latura organizațională a afacerilor. Începând cu 1990, am început să lucrez pentru o companie de carduri de credit”, spune Mike.

S-a pensionat în 1999, dar a continuat să muncească la firma soției sale. „M-am pensionat din funcția de vicepreședinte adjunct pentru formare și dezvoltare în 1999 și am plecat pentru a începe să lucrez cu soția mea la compania ei de consultanță în resurse umane”, a precizat el.

„Pe lângă faptul că am lucrat cu soția mea în afacerea ei de consultanță, am predat și un curs de masterat în dezvoltare organizațională la Universitatea Webster din 2005 până în 2020”, a adăugat acesta.

Mai vrea să lucreze cel puțin doi ani

A ajuns să lucreze pentru magazinul Rei, fiind pasionat de ciclism. „Acum lucrez în departamentul de sporturi de acțiune, care include caiac, drumeții și ciclism”, spune el.

„Mă ajută să rămân activ și implicat, să am un scop și să mă conectez cu prietenii. (…) Când am început, eram singura persoană de peste 65 de ani din magazinul meu, dar acum suntem cam 4 sau 5 angajați mai în vârstă”, mărturisește Mike.

Obiectivul lui este să ajungă la 15 ani vechime la actualul loc de muncă.

„Încerc să rezist cel puțin încă doi ani ca să ajung la pragul de 15 ani, și poate chiar mai mult, înainte să plec de la REI. Doctorul meu spune că sunt sănătos, dar sunt la o vârstă la care aș putea avea o problemă majoră de sănătate oricând. Îmi place să lucrez acolo, dar încerc să mă concentrez pe a trăi cea mai bună viață posibilă”, mai povestește octogenarul, pentru sursa citată.

Rata șomajului în România este la nivel ridicat în rândul tinerilor

Și în România avem cazuri de octogenari care nu renunță la muncă. Profesorul Ioan Brânzan, în vârstă de 80 de ani, predă și în acest an școlar fizica la Liceul German Sebeş, din județul Alba. Ioan Brânzan este unul dintre cei mai vechi profesori din România, având 56 de ani de activitate la catedră. El impresionează prin activitatea sa neîntreruptă de profesor. Iar el este doar un exemplu.

Totuși, în România există o problemă cu rata șomajului în rândul tinerilor.

Rata şomajului în trimestrul II al anului 2025 a fost de 6,0%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I, potrivit unui raport publicat pe 15 septembrie de Institutul Național de Statistică (INS).

Populaţia activă a României în trimestrul al II-lea al anului era de 8,222 milioane persoane. Din acest total, 7,733 milioane erau ocupate ( au loc de muncă), iar 489.800 erau şomeri. Rata şomajului a atins cel mai ridicat nivel, de 22,9%, în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani.

De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural).

Totuși, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de doar 18,7%, potrivit INS.

