O viață dedicată învățământului

Ioan Brânzan este unul dintre cei mai vechi profesori din România, având 56 de ani de activitate la catedră. Octogenarul, numit de elevi „omul de fizică”, impresionează prin activitatea sa neîntreruptă de profesor, potrivit Sebeș Info.

Absolvent al Universității din București, specializarea fizică-chimie, profesorul și-a desfășurat activitatea în județele Hunedoara și Alba. În Alba, el a activat, de-a lungul anilor, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba-Iulia, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș și Liceul German Sebeș, unde predă și în prezent.

A donat cărți în valoare de 20.000 de euro pentru o bibliotecă

Unii dintre elevii pe care profesorul Ioan Brânzan i-a pregătit de-a lungul timpului sunt acum profesori universitari, medici, ingineri etc.

Activitatea la catedră a fost dublată de cea de cercetare. Profesorul Brânzan este autorul unei culegeri de probleme de fizică. De asemenea, el a donat cărți pentru Biblioteca Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș în valoare de peste 20.000 de euro.

Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
