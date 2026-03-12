„Cancerul ne înspăimântă pe toți. Dar există în ziua de astăzi metode atât de diagnostic, cât și de tratament care pot să ducă până la urmă chiar în cazurile care sunt avansate la vindecare. Se poate întâmpla”, spune medicul.

Cancerul de prostată: analiza simplă care poate salva vieți

Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice la bărbați, iar depistarea precoce este esențială. Potrivit medicului, primul pas este o analiză de sânge simplă.

„Cel mai important lucru este diagnosticul precoce, adică screeningul. Un om care are vârsta de 50 de ani, bărbat, trebuie să se controleze și controlul este foarte ușor. Se face o analiză de sânge care se numește PSA, antigen specific prostatic.”

PSA este o substanță produsă de prostată, iar valorile crescute pot indica o problemă la nivelul glandei.

„PSA se numește antigen specific prostatic. Este o substanță pe care o produce prostata și se regăsește în sânge. Cu cât valoarea este mai mare peste normal, cu atât șansele ca să apară un cancer sau să existe o afecțiune de prostată sunt mai mari.”

Dacă valorile sunt ridicate, pacientul este trimis la urolog pentru investigații suplimentare, precum ecografia sau biopsia de prostată, care poate confirma diagnosticul.

Un alt aspect important este că boala poate evolua fără simptome evidente. „Pentru cancerul de prostată există și o denumire de ucigaș silențios. El poate fi diagnosticat în stadii avansate, fără niciun simptom, sau poate simptomul este banal, o durere de spate.”

Cancerul de colon: semnele care trebuie să trimită pacientul la medic

Și în cazul cancerului de colon, screeningul joacă un rol decisiv. Testul de hemoragii oculte în scaun poate depista boala în faze timpurii și este recomandat după vârsta de 50 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

„În primul rând, pentru cancerul de colon, screeningul e foarte simplu. Se face un test de hemoragie ocultă, de sânge în scaun.”

Dacă rezultatul este pozitiv, următorul pas este colonoscopia, investigație care permite vizualizarea directă a intestinului și prelevarea de biopsii.

Medicul atrage atenția și asupra unor simptome care nu trebuie ignorate. „Unu, ar trebui să se sperie că vede sânge în scaun. Punctul doi, poate exista simptome care sunt asociate: o durere abdominală, o balonare, poate greață, vărsături sau un disconfort.”

Stilul de viață modern este considerat unul dintre factorii care pot contribui la apariția cancerului de colon. Alimentația bogată în produse ultraprocesate, zahărul în exces, alcoolul și lipsa activității fizice pot crește riscul de boală.

Screeningul face diferența

Dr. Eduard Dănăilă subliniază că, atunci când sunt descoperite în stadii incipiente, atât cancerul de prostată, cât și cel de colon pot fi tratate cu șanse mari de vindecare.

„Stadiile mici, adică 1 și 2, prin operație sau și radioterapie pot să ducă la vindecare în procent foarte mare”, explică oncologul.

În plus, progresul medicinei a adus terapii tot mai eficiente. „Există o perioadă lungă de ani în care, în lupta asta dintre cancer și organism, organismul depășește, pentru că multe din medicamentele care apar sunt foarte eficiente. Au ajuns să țintească exact celula canceroasă.”

Mesajul medicului este clar: controalele periodice și testele simple de screening pot face diferența dintre o boală descoperită prea târziu și una tratată la timp.