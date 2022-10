Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Despre brățări și istoria lor

În timp ce egiptenii antici purtau brățări la încheietura mâinii, nu se crede că exista o semnificație prea mare pentru acest lucru, în afară de modă. Soldații greci purtau brățări din piele pentru a-și proteja încheieturile mâinilor și a devenit o parte tradițională a uniformei lor militare.

Brățările au fost populare atât pentru bărbați, cât și pentru femei până în Evul Mediu, când au devenit un accesoriu purtat în principal de femei. Brățările au reapărut ca un accesoriu extrem de la modă pentru femei în secolul al XVII-lea.

În secolul XX, bărbații au început adesea să poarte din nou brățări, deși acestea erau de obicei mai simple și mai singulare, în timp ce multe femei purtau mai multe brățări de toate stilurile diferite.

Brățările au avut, de-a lungul istoriei, o mare importanță atât în cercurile seculare, cât și în cele religioase. Brățările au fost purtate pentru a proteja împotriva spiritelor rele sau a soarelui aspru, pentru a reprezenta în exterior statutul marital și în speranța de a încuraja iarna să se transforme mai repede în primăvară.

Aceste accesorii au evoluat pentru a fi un accesoriu de modă și chiar și acestea au adesea o semnificație specială pentru cel care le poartă. Brățările cu talismane sunt populare, deoarece pot fi adăugate sau scoase oricând, fiecare talisman reprezentând un moment special sau o persoană din viață.

Există brățări despre care se crede că ajută la vindecare și prosperitate, iar o parte mai întunecată a istoriei brățărilor se referă la cele care erau purtate de sclavi pentru a indica proprietatea.

Aceste accesorii au fost, din punct de vedere istoric, o modalitate pentru clasa superioară de a-și etala bogăția și locul în societate. Astăzi, mulți poartă brățări care simbolizează identitatea de grup sau pentru a reprezenta o cauză pentru care sunt pasionați.

Dar, trebuie să recunoaștem, cel mai adesea sunt purtate drept accesoriu la modă. Cu atât mai mult cu cât vin împreună cu talismane pe care le poți scoate și introduce în funcție de outfit sau starea ta. Multe dintre aceste talismane se colecționează și este o idee de cadou perfectă pentru o femeie care are o brățară Pandora.

Și dacă știi pe cineva care încă nu are o brățară Pandora, atunci ai găsit cadoul perfect pentru ea. În acest articol îți vom arăta câteva brățări Pandora, talismane și charmuri pentru o bijuterie care va deveni rapid preferata ta sau a persoanei căreia o dăruiești.

Brățări Pandora

E ceva special la brățările Pandora. Poate faptul că nu poți da greș cu ele, se potrivesc în orice situația și ținută, au acea eleganță și finețe aparte sau pur și simplu sunt încântătoare prin simplitatea lor.

Această brățară Pandora este pe cât de simplă o vezi, pe atât de spectaculoasă. O poți purta seara, cu o rochie la o recepție cocktail, la birou cu o costumație office, dar și la shopping cu o ținută super casual.

Probabil asta e și frumusețea bijuteriilor Pandora, faptul că pot fi integrate în orice context și arată bine.

O altă brățară pe care ți-o prezentăm este la fel de simplă, dar are o închizătoare în formă de inimioară. O poți purta simplă sau o poți personaliza cu tot felul de talismane și charmuri în funcție de starea ta și de outfitul pe care îl porți.

De fapt, poți să îți achiziționezi mai multe brățări și să le personalizezi după bunul plac. Această brățară are un design ușor diferit. Are o închizătoare rotundă, ca o biluță, iar modelul brățării în sine este unul cu totul special. Și pe aceasta poți pune charmuri sau talismane ori o poți purta ca atare. În plus, prețul ei este unul decent. Costă 292 de lei și o poți achiziționa și în rate.

Ultima brățară pe care ți-o prezentăm este modelul clasic de la Pandora. Probabil este cea mai cumpărată brățară și este folosită pentru a fi umplută de charmuri care mai de care mai superbe și cu semnificație.

Accesorii brățări Pandora

Brățările Pandora prezentate mai sus sunt create pentru a fi accesorizate cu charmuri. Charmurile sunt mici talismane care se atașează la brățară și vin într-o multitudine de forme, culori și modele. Totodată, există accesorii pe care le poți pune pe brățară. De la despărțitoarele de charmuri, până la lanțuri de siguranță care se pun pe brățări.

Pe brățară se pot pune și pandantive. Acestea se numesc talisman tip pandantiv și sunt acele charmuri care atârnă ca dintr-un lănțic din brățara ta. Există o mulțime de feluri în care poți accesoriza și personaliza propria ta brățară.

Talismane de argint pentru brățări Pandora

Cu aceste talismane de argint pentru brățări îți poți exprima personalitatea și stilul. Poți alege talismane care au o însemnătate aparte pentru tine, așa cum este acest talisman mamă și fiică, ce reprezintă o legătură pe care nimeni nu o poate distruge. De altfel, este un talisman ideal pentru a fi făcut cadou în amintirea unei iubiri eterne. În plus, este accesibil și nu va oxida, fiind făcut din argint.

Dacă îți plac lucrurile strălucitoare și pietrele, atunci acest talisman în formă de inimioară cu ștrasuri este perfect pentru tine. Delicat și foarte feminin, acesta poate fi cu ușurință făcut cadou celei mai bune prietene, surorii sau iubitei. Se numește Shiny Love și arată excepțional pe brățară.

Pentru împătimitele cafelei, acest talisman în formă de ceașcă de cafea cu o inimioară roz în centru este absolut fabulos și incredibil de drăguț. Ia-l pentru brățara ta sau fă-l cadou acelei prietene cu care te vezi mereu la cafeneaua voastră favorită. Îi va aduce aminte de tine mereu și este un cadou foarte drăguț.

Dacă iubești călătoriile, acest talisman din argint a fost făcut special pentru tine. Este un avion printre nori și semnifică iubirea față de noi experiențe, călătorii, pasiunea și curiozitatea care te îndeamnă spre a vizita noi locuri din lume. Dacă ai vreo prietenă stewardesă, acesta este un cadou fabulos, pentru că își petrece marea majoritate a timpului printre nori, într-un avion, adică exact ce reprezintă acest talisman, care poate deveni chiar talismanul ei norocos când zboară.

Charmuri pentru brățări Pandora

Când vine vorba despre charmuri pentru brățări Pandora poți alege să le potrivești în funcție de culoare, formă sau semnificație. Am ales pentru tine acest charm delicat și feminin cu inscripția „Queen”. Îl poți purta chiar tu ca să îți amintească să ții mereu capul sus sau îl poți face cadou unei „regine” din viața ta.

Dacă iubești muzica, acest charm în formă de pereche de căști roz este perfect pentru tine. Simplu, drăguț și de efect, îți va împodobi brățara și te va reprezinta în totalitate.

Dacă ești genul de persoană care crede în talismane norocoase, atunci acesta este pentru tine! În formă de săculeț de bani, charmul acesta poate deveni norocul tău spre a atrage prosperitate și bunăstare în viața ta.

Iată un charm pe care îl poți împărți cu cea mai bună prietenă. Acest charm formează un întreg, însă este, de fapt, o inimă împărțită în două pe care scrie „best friend”, ca să îi poți oferi prietenei tale bune cealaltă jumătate. Acum sunteți unite și mereu împreună. În plus, este unul dintre cele mai drăguțe cadouri pe care i le poți face.

Oricum ai alege să îți împodobești brățara, acest accesoriu va deveni rapid preferatul tău. Pune-i doar talismane și charm-uri colorate ca să îți însenineze ziua sau alege doar acele accesorii cu o însemnătate aparte, care să te facă să zâmbești atunci când îți privești brățara. Bucură-te alături de prieteni de charm-uri și talismane și nu uita că trendurile vin și pleacă, așa că poartă ce îți dorești.

