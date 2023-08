Apărută iniţial în orașul german München, festivalul Oktoberfest avea să fie preluat mai târziu de mai multe țări de pe toate continentele, inclusiv de România. Anul acesta, orașul Brașov, gazda tradițională a Oktoberfest-ului românesc, va găzdui o nouă ediție a festivalului. Când va avea loc marea sărbătoare a berii și unde se va desfășura aceasta vei afla citind acest articol.

Ce este festivalul Oktoberfest

Oktoberfest (n.n. – în dialect dWiesn „Sărbătoarea lui octombrie”), este una dintre cele mai mari serbări populare din lume. În mod tradițional, festivalul se desfășoară în fiecare an, iar perioada aleasă pentru eveniment este cuprinsă de obicei de la mijlocul lui septembrie și până în octombrie.

La Munchen, Oktoberfest va începe pe 16 septembrie și va dura până pe 3 octombrie

Acesta este cel mai amplu festival al berii din lume. Evenimentul are loc dintotdeauna în capitala landului Bavaria și atrage an de an milioane de vizitatori, inclusiv din străinătate. Cu o istorie bogată, care se întinde pe mai mult de două secole, Oktoberfest-ul oferă o experiență unică, în care se combină atmosfera veselă, distracția, mâncarea și muzica tradiționale bavareze și, nu în ultimul rând, multă bere.

Festivalul durează în mod obișnuit aproximativ 16-18 zile, începând din ultima săptămână a lunii septembrie și până în prima săptămână a lunii octombrie. Însă anul acesta, Oktoberfest va începe pe 16 septembrie și va dura până pe 3 octombrie, când este și ziua națională a Germaniei, care sărbătorește reunificarea.

Cine a inventat festivalul Oktoberfest

Istoria festivalului ne duce în urmă cu mai bine de 200 de ani. Ideea de a petrece în acest fel i-a aparținut unui subofiţer al gărzii naționale bavareze. El a propus să fie organizată o cursă de cai cu ocazia festivităților legate de căsătoria prințului moștenitor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Theresa von Hildburghausen, notează NeuschwansteinCastleTickets.tours.

Regele Bavariei de atunci, Maximilian I, a primit cu mult entuziasm această idee, iar la 17 octombrie 1810 avea loc acea cursă de cai pe care prințesa-mireasă a botezat-o Oktoberfest. Ca loc de desfășurare a fost aleasă o pajiște nefolosită de la marginea orașului, care a fost denumită ulterior „Theresienwies” (n.n. – pajiștea Tereziei). Băuturile, ospățurile și cursele de cai au avut loc pe tot parcursul celebrării nunții.

În anii ce au urmat, festivalul a fost finanțat de diferite firme private. Din 1819, Oktoberfest a intrat sub patronajul edililor orașului bavarez, care și-au asumat responsabilitatea organizării sale anuale. Anul 1892 a marcat un eveniment important în istoria Oktoberfest pentru că atunci avea să apară prima halbă de bere din sticlă. Aceasta este astăzi cel mai căutat suvenir la Oktoberfest. Odată cu trecerea anilor, festivalul a devenit un eveniment al berii, iar în prezent este sărbătorit pe acorduri de muzică tradițională bavareză și în alte țări din lume, precum România, SUA, Canada, Brazilia, China, Australia sau Thailanda etc.

Când a apărut festivalul Oktoberfest de la Brașov

La momentul actual, Oktoberfest se sărbătoreşte şi în ţara noastră, celebrul festival al berii fiind organizat în Braşov. „Versiunea” autohtonă a festivalului a preluat în mod evident modelul bavarez, însă a fost adaptat la specificul Țării Bârsei. Prima ediție a evenimentului găzduit de orașul de sub Tâmpa a avut loc în anul 2009, iar de atunci s-a transformat într-o mare sărbătoare de toamnă a berii, băutura care răcorește mii și mii de români pe timpul verii.

La ediția din urmă cu 14 ani și-au făcut loc pentru prima dată în comunitatea locală concerte live, diverse activități dedicate oamenilor de toate vârstele, precum și tradiții săsești. Acestea din urmă continuă să fie respectate cu strictețe și sunt adaptate la contemporan astfel încât să îmbine în mod armonios tradiția și prezentul, notează site-ul oficial Oktoberfest România. Toate activitățile sunt organizate într-o atmosferă destinsă de voie bună, ceea ce le conferă participanților o stare de bine și de bună dispoziție.

Ca de obicei, pe toată durata festivalului, cei prezenți vor putea degusta o mulțime de preparate tradiționale, cum ar fi celebrii cârnați și covrigei bavarezi, Wiener Schnitzel, cartofi prăjiți, etc. Vor fi servite și multe specialități din zona Ardealului, alături, evident, de multă bere.

Când și unde va avea loc Oktoberfest 2023 la Braşov

Organizatorii celui mai mare festival al berii din România au confirmat recent că ediția din acest an va avea loc în intervalul 31 august – 10 septembrie.

În schimb, unul dintre cele mai așteptate evenimente din Brașov își va muta „casa”. Astfel, după ce în ultimii șapte ani Oktoberfest a fost organizat pe locul fostului Stadion „Municipal”, braşovenii, şi turiştii care se vor afla în oraș în această perioadă trebuie să știe că ediția din acest an va avea loc în alt loc decât cel consacrat, mai apropiat de centrul orașului.

Astfel, reprezentanții evenimentului au anunțat că Oktoberfest 2023 se va ține pe un teren privat cu o suprafață de circa 20.000 m2 din Parcul Tractorul, pe strada Turnului. Acesta este cel de-al treilea loc de desfășurare al festivalului, după Arena Liceului Sportiv de la Poarta Șchei și terenul fostului Stadion Municipal din Bartolomeu. Această zonă este în clipa de față în șantier deoarece aici se construiește noua Sală Polivalentă.

Ce legătură are Oktoberfest 2023 cu luna septembrie

Probabil că mulți își pun întrebarea ce legătură are Oktoberfest cu luna septembrie. Ei bine, o lege germană ce datează încă din anul 1539 decreta că berea nu putea fi produsă decât între 29 septembrie și 23 aprilie, asta datorită faptului că, pe perioada verii, riscurile producerii unor incendii în timpul prelucrării acestei băuturi erau mult prea mari.

Oktoberfest se desfăşoară în septembrie pentru a profita de vremea mai bună

Neavând condițiile de depozitare care există în zilele noastre, producătorii de bere ai acelor vremuri trebuiau să vândă toată băutura din anul respectiv înainte de a putea începe producerea uneia noi. Această tradiție a fost modificată în anul 1872, când s-a hotărât că în luna octombrie vremea era prea rece pentru ca un astfel de eveniment să se poată desfășura în aer liber.

15 curiozități despre festivalul Oktoberfest

Oktoberfest a fost anulat de 24 de ori în 209 ani. Principalele cauze au fost războaiele și epidemiile de holeră. La cea de-a 100-a ediție au fost serviți 120.000 de litri de bere, ceea ce corespunde la aproximativ 1.500 de băi. La Oktoberfest nu se servește bere obișnuită, ci beri speciale denumite „Oktoberfestbier”. Produse exclusiv de cele șase fabrici de bere istorice din München și servite în 13 corturi uriașe, aceste beri sunt specialități făcute special pentru Oktoberfest, potrivit site-ului NightLife-CityGuide. Până în 1892, berea nu a fost servită în căni de sticlă, ci de piatră. Celebrele căni sunt azi cele mai căutate suvenirurile la festival. În 2010, peste 130.000 de astfel de căni de bere au fost recuperate de la vizitatorii care încercau să le sustragă. Berea servită la Oktoberfest este mai tare decât cea obișnuită, având un conținut mediu de alcool de 6,5%. Berea este servită în „Maß”, populara cană clasică de 1 litru. În 1901, un bărbat a băut 10 astfel de halbe cu bere. Celebra Paris Hilton nu mai are voie la Oktoberfest. În 2006, ea a apărut îmbrăcată într-o rochie bavareză „Dirndl” aurie ca să promoveze marca de vin „Richprosecco”. Simțindu-se jigniți, organizatorii au interzis-o pentru totdeauna. Statisticile realizate în München arată că 30% din producţia anuală de bere se consumă la festivalul bavarez. În timpul Oktoberfest, vizitatorii poartă pălării bavareze tradiționale, denumite „Tirolerhüte”. Cu cât acestea au mai multe smocuri de păr de capră, cu atât proprietarii lor sunt considerați mai bogați. În medie, la festivalul bavarez participă în fiecare an în jur de 6.500.000 de vizitatori. Aproximativ 12.000 de oameni lucrează la Oktoberfest, 1.600 dintre aceștia fiind chelnerițe. Cel mai cunoscut cort de bere este cortul „Schottenhamel”, unde are loc ceremonia oficială de deschidere a butoiului cu bere, pe care o oficiază primarul orașului München. În anul 2018 a fost stabilit recordul pentru cea mai mare cantitate de bere consumată la Oktoberfest: 7,5 milioane de litri! Cei mai mulți bani, și anume peste 1,11 miliarde de euro, au fost cheltuiți la ediția din 2019 a festivalului bavarez. Cu un aşa festival de anvergură, cum este Oktoberfest, te-ai putea gândi că germanii sunt campioni mondiali la băut bere. Dar nu, nu sunt nici măcat în Top 5. Germania este abia a şaptea ţară din lume la consumul de bere pe cap de locuitor, cu 90,4 litri, după Cehia (184,1 de litri), Austria (98,7 litri), Lituania (96,3 litri), România (95,6 litri), Polonia (94,1 litri) şi Estonia (91,4 litri). Datele corespund anului 2021. La ediția din 2018 a Oktoberfest, au fost găsite 840 de pașapoarte, 460 de portofele, 350 de telefoane mobile și 300 de chei. În total, au existat 2.685 de obiecte pierdute care așteptau să fie recuperate de proprietarii lor. Deși ai putea crede că la Oktoberfest vin foarte mulți turiști, în realitate, cei mai mulți sunt cetățeni germani, 70% dintre ei fiind chiar din landul Bavaria. În schimb, doar 15% dintre participanți vin din străinătate, iar 14% dintre aceștia sunt din SUA.

