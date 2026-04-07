În ce zile este permisă curățenia și când încep restricțiile în Săptămâna Mare

În Săptămâna Mare, activitățile gospodărești trebuie organizate cu atenție pentru a respecta tradițiile. Lunea și marțea sunt zilele potrivite pentru curățenia generală, spălatul și călcatul hainelor. În unele regiuni din România, aceste activități se mai pot desfășura și miercuri, însă de Joia Mare și până după Paște, treburile casnice grele trebuie evitate. „Curățenia de Paște are o semnificație profundă, simbolizând atât purificarea casei, cât și a sufletului”, subliniază specialiștii.

Joia Mare, zi cu o încărcătură spirituală aparte, impune o serie de restricții. În această zi, credincioșii ar trebui să își concentreze atenția pe participarea la slujbele speciale, cunoscute sub numele de Denii. Tradiția sugerează renunțarea la activitățile casnice solicitante și dedicarea timpului pentru reculegere și rugăciune. Aceasta este și ziua în care ouăle de Paște sunt vopsite în roșu, simbolizând sângele lui Hristos.

Ziua în care spălatul hainelor este considerat interzis și aducător de ghinion

Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului, este considerată cea mai tristă din această perioadă. Este o zi de post negru, în care se recomandă abținerea de la orice muncă, inclusiv de la spălatul hainelor. În tradiția populară, se crede că spălarea rufelor în această zi poate atrage ghinion sau necazuri.

Pe lângă interdicțiile de muncă grea, Săptămâna Patimilor este marcată de diverse superstiții. Se spune, de exemplu, că cei care spală haine în această perioadă, mai ales în Vinerea Mare, pot atrage ghinion asupra casei lor. De asemenea, se recomandă evitarea certurilor, a exceselor și a altor activități care ar putea perturba liniștea sufletească.

Participarea la slujbele de Denii este esențială în aceste zile, fiind un prilej de meditație și apropiere de credință. Astfel, Săptămâna Mare nu este doar o perioadă de respectare a tradițiilor, ci și o ocazie pentru fiecare credincios de a reflecta și de a se pregăti sufletește pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.



