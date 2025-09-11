Ce anume determină arderea caloriilor

Arderea caloriilor reprezintă procesul prin care organismul consumă energie pentru a-și menține funcțiile vitale și pentru a susține activitățile zilnice sau efortul fizic.

În condiții de repaus, corpul arde calorii pentru a menține temperatura constantă, pentru a asigura funcționarea organelor interne și pentru a realiza procese precum digestia, circulația sângelui sau regenerarea celulară.

Această ”cheltuială” energetică minimă se numește metabolism bazal și reprezintă cea mai mare parte din totalul caloriilor consumate zilnic. La acest metabolism bazal se adaugă energia consumată prin mișcare obișnuită (mers, vorbit, gesticulat), dar și prin termogeneză, adică producerea de căldură în timpul digestiei sau ca răspuns la temperaturi scăzute.

În timpul exercițiilor fizice, arderea caloriilor crește semnificativ. Intensitatea și durata efortului sunt factorii principali care determină cât de multe calorii se consumă. La un efort de intensitate redusă și moderată, organismul folosește preponderent grăsimi ca sursă de energie, în timp ce la un efort intens, sursa dominantă devin carbohidrații, deoarece aceștia pot fi transformați rapid în ATP (adenozin-trifosfat), combustibilul de bază al celulelor.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

De asemenea, masa musculară influențează consumul caloric. Asta înseamnă că cu cât cineva are mai mulți mușchi, cu atât arde mai multe calorii, chiar și în repaus, pentru că țesutul muscular este metabolic activ.

Un alt aspect important este fenomenul numit EPOC – Excess Post-exercise Oxygen Consumption – adică consumul suplimentar de oxigen și energie care are loc după încheierea exercițiului fizic, arată clevelandclinic.org.

Practic, organismul continuă să ardă calorii chiar și în perioada de refacere, pentru a restabili echilibrul intern, pentru a reface depozitele de energie și pentru a repara fibrele musculare. Acest efect este mai pronunțat după antrenamentele de intensitate mare sau cele care implică intervale de efort.

Ce exerciții fizice ard cele mai multe calorii

Când vine vorba de exerciții fizice care ard cele mai multe calorii, este important de știut că consumul caloric depinde de intensitatea efortului, de durata acestuia, de masa corporală și de numărul grupelor musculare implicate. Cu cât mișcarea e mai solicitantă și folosește mai mult corpul în același timp, cu atât ardem mai multe calorii.

Zumba - exerciții fizice ard cele mai multe calorii
Zumba – exerciții fizice ard cele mai multe calorii

Alergarea

Alergarea, mai ales la viteză mare sau în pantă, este considerate campioana exercițiilor fizice care ard cele mai multe calorii, undeva între 450 și 800 de kcal pe oră, depinde și de greutatea persoanei care aleargă. Pe măsură ce viteza crește, mușchii picioarelor și ai trunchiului lucrează mai intens, inima pompează mai mult sânge, iar consumul de energie urcă brusc. Chiar și alergarea în ritm moderat are o ardere calorică important.

Află mai multe și despre Beneficiile exercițiilor fizice în aer liber

Săritul cu coarda

Un exercițiu adesea subestimat, dar foarte eficient, este săritul cu coarda. Mișcările rapide și repetate solicită gleznele, picioarele, umerii și abdomenul, în timp ce ritmul susținut menține pulsul ridicat. De aceea, o sesiune de sărit cu coarda poate consuma la fel de multe calorii ca o sesiune de alergare intensă. La fel ca și alergatul, și săritul cu coarda poate arde până la 800 de kcal pe oră.

Ciclismul

Și ciclismul rapid sau pedalatul în urcare intră în categoria cu exerciții fizice care ard multe calorii. Diferența dintre o plimbare relaxată și o sesiune de pedalat susținut e enormă. Atunci când pedalezi tare sau urci pante, cvadricepșii, fesierii și mușchii trunchiului sunt angrenați continuu, iar arderea calorică crește foarte mult.

40% din medici iau în calcul emigrarea. Multe orașe din România vor deveni „adevărate deșerturi medicale”
Recomandări
40% din medici iau în calcul emigrarea. Multe orașe din România vor deveni „adevărate deșerturi medicale”

Înotul

La fel de valoros este și înotul, mai ales atunci când faci lungimi susținute, într-un ritm alert. Apa opune rezistență constantă, ceea ce obligă mușchii să muncească mai mult. În plus, faptul că organismul trebuie să își regleze temperatura în mediul acvatic poate duce la un consum ușor mai mare de energie. Consumul de calorii poate ajunge și în acest caz la 5-600 de kcal pe oră.

Urcatul scărilor

Un exercițiu simplu, dar extrem de eficient, este urcatul scărilor. Fiecare pas înseamnă ridicarea greutății corpului împotriva gravitației, iar acest lucru înseamnă muncă mecanică suplimentară și, implicit, un consum mai mare de calorii. În 30 de minute, putem ajunge să ardem până la 300 de kcal.

Antrenamentele de tip HIIT

Tot în top intră și antrenamentele de tip HIIT (High-Intensity Interval Training), care alternează perioade scurte de efort maxim cu pauze scurte de recuperare. Acestea pot ajunge la un consum de 500- 700 kcal pe oră. Acestea ard multe calorii în timpul antrenamentului, dar au și un bonus. Fenomenul de afterburn (EPOC), prin care corpul continuă să consume energie și după ce exercițiul s-a încheiat.

Fotbalul, baschetul, hocheiul sau squash-ul

Sporturile de echipă precum fotbalul, baschetul, hocheiul sau squash-ul sunt și ele foarte eficiente, pentru că implică sprinturi scurte, schimbări bruște de direcție și eforturi intense, intercalate cu momente de recuperare. Această alternanță face ca pe parcursul unui meci consumul total de calorii să fie foarte mare.

Antrenamentele de forță în circuit

Antrenamentele de forță realizate în circuit, CrossFit-ul sau sesiunile cu exerciții compuse și greutăți mari ard multe calorii. Chiar dacă nu par la fel de ”cardio” ca alergarea sau înotul, aceste antrenamente implică simultan mușchii mari, cresc pulsul și au și ele un efect de afterburn important.

Dansul aerobic

Exercițiile de ardere a caloriilor nu se limitează la alergare și antrenament de mare intensitate. Dacă îți place să dansezi, poți arde calorii făcând acasă un antrenament de dans energic, arată healthline.com.

Dansul aerobic se încadrează clar în categoria exercițiilor care pot arde multe calorii, mai ales atunci când este practicat la intensitate moderat-înaltă și pe o durată de cel puțin 30–45 de minute.

În primul rând, dansul aerobic este o activitate dinamică și ritmată, care implică picioarele, brațele și trunchiul, de multe ori prin mișcări ample și repetitive. Acest lucru înseamnă că se solicită mai multe grupe musculare în același timp, iar pulsul rămâne ridicat pe toată durata antrenamentului.

În al doilea rând, dansul aerobic combină mișcările cardiovasculare cu exerciții de coordonare și rezistență. Asta înseamnă că nu doar arzi calorii, dar îți îmbunătățești și rezistența, echilibrul și tonusul muscular.

Din punct de vedere al consumului caloric, dansul aerobic se situează undeva între alergarea moderată și ciclismul moderat.

Dacă vrei, poți încearca și un antrenament de dans foarte popular, cum ar fi Zumba sau Bokwa.

Ce este bine să știi atunci când faci exerciții fizice intense

Exercițiile intense sunt excelente pentru a arde calorii și a progresa rapid, dar vin și cu cerințe mai mari pentru corp. Ca să le faci în siguranță și să te adaptezi bine, e important să ții cont de câteva aspecte esențiale.

  • Dacă ai probleme cardiace, respiratorii, articulare sau alte afecțiuni cronice, e obligatoriu să ceri avizul medicului înainte de a începe antrenamente intense. Chiar și o simplă evaluare medicală de rutină (tensiune, EKG, analize de bază) te ajută să știi unde te afli.
  • Un efort intens poate pune stres mare pe inimă și articulații, așa că încălzirea de 5-10 minute înainte pregătește mai bine corpul. La final, e bine să incluzi puțin stretching sau mers ușor pentru a reduce riscul de accidentări și amețeli.
  • Durerea ascuțită, amețeala, lipsa de aer sau palpitațiile NU sunt normale și trebuie să te oprești imediat. Oboseala plăcută, arsura musculară și transpirația sunt normale, dar dacă simți că ”nu mai poți respira”, e semn că ai forțat prea tare.

Ca să faci exerciții intense în siguranță, trebuie să fii atent la starea ta de sănătate, să respecți tehnica și etapele de adaptare, să ai recuperare corectă și să te alimentezi și hidratezi adecvat. Astfel, vei progresa treptat, fără să îți pui în pericol articulațiile, mușchii sau inima.

Sursă foto – Shuttersock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Știri România 12:11
Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc
Știri România 12:10
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Mesajul emoționant transmis de impresară. „Sunt atât de mândră”
Stiri Mondene 12:27
Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Mesajul emoționant transmis de impresară. „Sunt atât de mândră”
Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Stiri Mondene 12:09
Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025
KanalD.ro
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025

Politic

Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Politică 12:19
Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Politică 11:29
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”