Despre carnea de cal

Carnea de cal se regăsește de secole în bucătăria multor țări, inclusiv în Europa.

În Asia Centrală, carnea de cal este încă una dintre principalele surse de proteine și este folosită în mod obișnuit pentru a pregăti o varietate de feluri de mâncare. În Uzbekistan, carnea de cal este folosită pentru a prepara naryn, una dintre cele mai populare alimente locale, în timp ce în Kârgâzstan este folosită pentru a face un cârnați populari. Există, totuși, excepții regionale, precum Turkmenistanul, unde carnea de cal și de porc sunt interzise din cauza credințelor religioase.

Aversiunea pentru carnea de cal este ceva foarte recent în istoria noastră, relativ vorbind. Oamenii au vânat întotdeauna cai sălbatici și au mâncat carnea lor, pentru că ei erau o sursă foarte importantă de proteine pentru vânători-culegători.

Consumul de carne de cal de-a lungul istoriei

Calul a fost consumat pe scară largă de-a lungul Revoluției Agricole, deoarece și atunci, proteinele erau foarte apreciate și rare, iar risipa nu era o opțiune. În Evul Mediu, în Europa și în special în Germania, practica a continuat, unde a fost asociată cu practicile religioase păgâne și în special cu cultul lui Odin.

În 732, ceva neobișnuit s-a întâmplat în Europa, a fost emisă o interdicție papală asupra cărnii de cal. Multe religii au un control strict asupra a ceea ce poate și nu poate fi mâncat, cu excepția creștinismului. Pentru singura dată în istoria religiei, carnea de cal a fost interzisă, parțial pentru a face diferența între poporul german convertit și cei care încă practică vechile metode, dar și pentru că forțele arabe din Orient, care foloseau caii eficient în războiul lor, nu putea fi învinse decât călare. A fost necesar să se construiască populații de rasă puternice și să se încurajeze creșterea cailor pentru luptă, mai degrabă decât pentru hrană.

Interdicția a înregistrat o scădere a utilizării cărnii de cal în toată Europa timp de sute de ani, deși practica de a o consuma a supraviețuit în tradițiile locale. Asta până la Revoluția Franceză. Căderea aristocrației și apariția unei noi ordini sociale, caii, deținuți de bogați în semn de prestigiu, au fost măcelăriți pentru a hrăni masele înfometate. În timpul războaielor napoleoniene, trupele franceze au fost încurajate să-și mănânce caii în campanie. A fost fundamental pentru succesul imperiului francez.

A fost larg acceptată în bucătăria franceză, în timpul celui de-al Doilea Imperiu Francez, la sfârșitul secolului al XIX-lea, când era o alternativă mai ieftină la carnea de vită, făcând-o populară printre locuitorii orașului Paris.

În America, a devenit populară în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când alte feluri de carne au devenit tot mai rare. Carnea de cal a fost înlocuitorul perfect, fiind ieftină și, de asemenea, mai sănătoasă decât carnea de vită. În Japonia, din secolul al VI-lea până în anii 1860, consumul tuturor animalelor cu patru picioare a fost interzis. Cu toate acestea, odată cu progresul rapid al tehnologiei în anii 1960, când caii nu mai erau necesari pentru transport, muncă sau agricultură, ei au devenit o sursă de hrană.

În ultimele decenii, au existat mai multe discuții despre aspectele morale legate de consumul de cal. Acest lucru a făcut ca acesta să fie interzisă și chiar să fie ilegal în unele țări. Datorită mai multor campanii de conștientizare, cererea de carne de cal a scăzut.

Carnea de cal sau chevalina, așa cum au denumit-o susținătorii săi, arată asemănător cu carnea de vită, dar mai închisă la culoare. Ea este considerată suficient de sănătoasă, având aproape la fel de mulți acizi grași omega-3 ca somonul de crescătorie și de două ori mai mult fier decât friptura de vită. Dar carnea de cal a pândit întotdeauna în umbra cărnii de vită în Statele Unite. Prețul mai scăzut al cărnii de cal și asemănarea cu carnea de vită au făcut ca aceasta, de multe ori, să fie strecurată ușor în cârnați și carnea tocată. Iubitorii de cai sunt însă oponenți hotărâți și neobosiți ai industriei.

În America, la începutul lunii septembrie 2006, Legea privind prevenirea sacrificării cailor a fost adoptată în SUA., republicanul John Sweeney denumind afacerea cu carne de cal „una dintre cele mai inumane, brutale și întunecate practici care se desfășoară astăzi în Statele Unite”. Tăierea cailor nu a fost interzisă, dar atât finanțarea federală, cât și cea comercială pentru inspecții au fost anulate, închizând astfel multe afaceri.

Ce gust are carnea de cal

Carnea de cal este o carne slabă și are un gust foarte asemănător cu carnea de vită și căprioară. Mai mult, atunci când este consumată crudă, se spune că poate fi comparată la gust cu tonul. Carnea de cal la grătar are un gust foarte asemănător cu carnea de vită. În plus, calul are un conținut scăzut de grăsimi, calorii și colesterol și este bogat în proteine, ceea ce îl face mult mai sănătos decât ne imaginăm.

Unde se consumă carne de cal în zilele noastre

Deși consumul de carne de cal este descurajat și chiar interzis în unele țări din lume, este totși acceptat în multe țări, de exemplu, în Asia, chiar și în Europa și America de Sud. China este cel mai mare consumator și producător de carne de cal din lume, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Cifrele din 2018 estimează numărul de cai sacrificați în China la 1,6 milioane, iar cantitatea totală de carne de cal produsă la aproximativ 220.100 de tone. Aici, este folosit în mod obișnuit în cârnați și, în sudul Guangxi, în mâncăruri cu tăiței de orez.

Kazahstanul este numărul doi în lume în ceea ce privește consumul de cai. Este folosit în mod obișnuit la cârnați și la găluște numite manti. Rusia, Italia, Mexic, Mongolia, Argentina și Japonia sunt, de asemenea, consumatori de top de carne de cal.

Rețete cu carne din cal

Așadar, în mule țări din lume carnea de cal este încă consumată și există rețete tradiționale de a o prepara. În Europa, multe țări folosesc carne de cal ca fripturi, burgeri și carne afumată. Carnea afumată, în preparate cum ar fi cârnații și salamul, a fost un aliment de bază în Germania, Ungaria și Finlanda. În Italia și Islanda, carnea de cal înlocuiește carnea de vită în tocanite.

Rețetă italiană cu carne de cal – Pezzetti di cavallo al sugo

Ingrediente

500 gr. carne de cal

1 ceapă

1 frunză de dafin

1 baton de telina

1 legătură de pătrunjel

½ litru de supă de legume

1 crenguță de rozmarin

1 cățel de usturoi, zdrobit

Fulgi de piper și chilli după gust

ulei de măsline

1 pahar de vin alb

1 kg de passată de roșii

Mod de preparare

Se rumenesc bucățile de carne într-o tigaie adâncă și se lasă deoparte.

Se toarnă un strop de ulei de măsline în tigaie, se adaugă ceapa tocată mărunt, țelina și usturoiul tocate și se gătesc până când devin moi și translucide.

Se pune carnea înapoi în oală și adăugați paharul de vin alb și se lasă să se reducă.

Se acoperă carnea cu supa si se adaugă patrunjelul, dafinul si rozmarinul.

Se acoperă oala și și se aduce la fierbere. Se lasă să fiarbă la foc mic.

Se lasa sa fiarba cel putin o ora sau pana scade lichidul, apoi se adauga sare, piper si chili dupa gust si se adauga passata.

Se mai gătește încă o jumatate de ora sau 40 de minute până cand carnea este moale si sosul este gros.

Rețetă asiatică cu carne de cal – Kazy

Rețetă asiatică cu carne de cal – Kazy

Kazy sunt cârnați de cal care se prepară în mod obișnuit în țările din Asia Centrală, cum ar fi Uzbekistan și Kazahstan. Carnea și grăsimea din coaste sunt tocate și transformate într-un cârnați, de obicei asezonați cu usturoi, sare și piper. Cârnații Kazy pot fi fie afumati, fie nefumați și sunt de obicei fierți.

Ingrediente

Carne grasă din coastă de cal

Sare si piper

Usturoi după gust

Mod de preparare

Pentru a face Kazy, se lasă carnea de coastă timp de 5 până la 7 ore pentru a se scurge sângele, in acelasi timp se curata bine intestinele si se țin in apa cu sare 1-2 ore.

Se adauagă sare, piper negru și usturoi tocat la carne. Se pune carnea la frigider pentru 2-3 ore si se lasa carnea de cal să absoarbă condimentele.

Mai târziu, se umplu intestinele și se leagă capetele Kazy pe ambele părți.

Acest aliment poate fi uscat sau afumat. Nu se poate Kazy, acesta trebuie fiert aproximativ 3 ore la foc mic într-o oală.

În timp ce carnea de cal poate fi găsită în întreaga lume, există discuții în aprinse despre moralitatea consumului acesteia. În unele țări, există un stigmat în a mânca cal, dar preparate controversate pot fi găsite în multe zone.

