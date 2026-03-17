O echipă internațională de cercetători, condusă de Seyed Mohammad Mousavi, expert în sănătate publică la Universitatea Harvard, SUA, a investigat relația dintre consumul de cartofi și riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2.

Experții și-au bazat concluziile pe chestionare alimentare completate de 205.000 de profesioniști din domeniul sănătății din SUA la fiecare 4 ani, între 1984 și 2021.

Cartofii în sine nu prezintă un pericol pentru sănătate, dar prăjirea lor pentru a-i transforma în chipsuri și consumul lor regulat cresc probabilitatea diagnosticării diabetului de tip 2.

Cartofii prăjiți, un preparat preferat de milioane de oameni, pot crește semnificativ riscul apariției diabetului de tip 2.

Consumul acestora de 4 ori pe săptămână mărește acest risc cu 20%, iar de 5 ori pe săptămână – cu 27%.

Specialiștii au subliniat că metoda de preparare este factorul principal care afectează sănătatea.

„Cartofii în sine nu sunt problema, ci modul în care sunt gătiți”, au explicat cercetătorii.

Alternative mai sănătoase, precum cartofii fierți, copți sau piure, cresc riscul diabetului cu doar 5%, chiar și la un consum frecvent.

Un alt aspect interesant al studiului este că înlocuirea cartofilor prăjiți cu cereale integrale poate reduce riscul cu 8%.

În plus, eliminarea totală a cartofilor prăjiți din alimentație scade probabilitatea dezvoltării diabetului de tip 2 cu 19%.

Dieteticianul Kawter Hashem, de la Universitatea Queen Mary din Londra, a precizat: „Cartofii pot face parte dintr-o alimentație echilibrată dacă sunt preparați fără exces de grăsime și de sare”.

„Cartofii pot face parte dintr-o dietă sănătoasă, dar modul în care îi preparăm face diferența. Cartofii fierți, copți sau piureul au în mod natural un conținut scăzut de grăsimi și sunt o sursă de fibre, vitamina C și potasiu”, explică dr. Hashem, lector în nutriție și sănătate publică.

„Când îi prăjim în ulei, îi consumăm în porții mari și cu adaos de sare, cartofii devin mai puțin sănătoși datorită conținutului ridicat de grăsimi, sare și calorii, care este mult mai probabil să contribuie la creșterea în greutate și să crească riscul de diabet de tip 2.

Cu toate acestea, înlocuirea oricărei forme de cartofi cu orez alb nu este o idee bună, deoarece duce la un risc și mai crescut de diabet de tip 2, a constatat studiul.

La nivel global, cartofii sunt a treia cea mai consumată cultură alimentară, după orez și grâu.

9 din 10 dintre cele aproximativ 5,8 milioane de persoane din Marea Britanie cu diabet zaharat au versiunea de tip 2 a bolii, care este strâns asociată cu stilul de viață, în special cu dieta.

