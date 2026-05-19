Liderul chinez a făcut acest comentariu în timpul abordării subiectului privind războiul din Ucraina. Xi Jiping a mai discutat „sincer și direct” despre războiul din Ucraina cu fostul președinte american Joe Biden, dar nu a făcut vreo evaluare la adresa lui Putin şi a invaziei sale din țara vecină.

Dezvăluirea referitoare la remarca lui Xi vine în contextul în care Putin este așteptat marţi în China pentru o întâlnire cu liderul chinez, la patru zile după încheierea vizitei de stat a preşedintelui american.

Putin a declanșat invazia la scară largă din Ucraina pe 24 februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită efectuată în China în cadrul căreia el şi Xi au anunţat un parteneriat „fără limite”.

Administraţia Biden a denunțat frecvent faptul că regimul de la Beijing furnizează Rusiei produse cu dublă utilizare care au ajutat-o să-şi susţină campania militară împotriva Ucrainei. Administraţia Trump a exprimat, de asemenea, îngrijorări în acest sens, dar mai rar, notează Financial Times.

Comentariul lui Xi despre Putin vine în contextul în care războiul ruso-ucrainean se află în impas pe teren, mai ales că Ucraina a devenit eficientă în utilizarea atacurilor cu drone împotriva țintelor din adâncimea teritoriului rus.

Contactată de Financial Tims, Ambasada Chinei la Washington nu a vrut să comenteze remarca lui Xi. Nici Casa Albă nu a oferit vreo reacție. În schimb, administraţia Trump a publicat duminică o fişă informativă despre summitul de la Beijing, dar aceasta nu conţine nicio referire la conversaţii despre Putin sau războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, Trump i-a sugerat lui Xi ca Statele Unite, China şi Rusia să-şi unească forţele pentru a lupta împotriva Curții Penale Internaționale, care a emis mandate de arestare împotriva lui Vladimir Putin și premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Casa Albă a refuzat să comenteze sugestia lui Trump referitoare la CPI. Administraţia Trump a criticat anterior CPI și a impus sancțiuni împotriva tribunalui internațional ca modalitate de răspuns împotriva unor așa-zise „acțiuni ilegale și fără fundament împotriva Americii și a aliatului nostru Israel”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE