Liderul chinez a făcut acest comentariu în timpul abordării subiectului privind războiul din Ucraina. Xi Jiping a mai discutat „sincer și direct” despre războiul din Ucraina cu fostul președinte american Joe Biden, dar nu a făcut vreo evaluare la adresa lui Putin şi a invaziei sale din țara vecină.
Dezvăluirea referitoare la remarca lui Xi vine în contextul în care Putin este așteptat marţi în China pentru o întâlnire cu liderul chinez, la patru zile după încheierea vizitei de stat a preşedintelui american.
Putin a declanșat invazia la scară largă din Ucraina pe 24 februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită efectuată în China în cadrul căreia el şi Xi au anunţat un parteneriat „fără limite”.
Administraţia Biden a denunțat frecvent faptul că regimul de la Beijing furnizează Rusiei produse cu dublă utilizare care au ajutat-o să-şi susţină campania militară împotriva Ucrainei. Administraţia Trump a exprimat, de asemenea, îngrijorări în acest sens, dar mai rar, notează Financial Times.
Comentariul lui Xi despre Putin vine în contextul în care războiul ruso-ucrainean se află în impas pe teren, mai ales că Ucraina a devenit eficientă în utilizarea atacurilor cu drone împotriva țintelor din adâncimea teritoriului rus.
Contactată de Financial Tims, Ambasada Chinei la Washington nu a vrut să comenteze remarca lui Xi. Nici Casa Albă nu a oferit vreo reacție. În schimb, administraţia Trump a publicat duminică o fişă informativă despre summitul de la Beijing, dar aceasta nu conţine nicio referire la conversaţii despre Putin sau războiul din Ucraina.
Pe de altă parte, Trump i-a sugerat lui Xi ca Statele Unite, China şi Rusia să-şi unească forţele pentru a lupta împotriva Curții Penale Internaționale, care a emis mandate de arestare împotriva lui Vladimir Putin și premierului israelian Benjamin Netanyahu.
Casa Albă a refuzat să comenteze sugestia lui Trump referitoare la CPI. Administraţia Trump a criticat anterior CPI și a impus sancțiuni împotriva tribunalui internațional ca modalitate de răspuns împotriva unor așa-zise „acțiuni ilegale și fără fundament împotriva Americii și a aliatului nostru Israel”.
Angelus 19.05.2026, 16:42
Cândva am comentat pe site ul libertatea că ar trebui să privim China ca un partener și nu ca un amic al europei vedem acum că America îți joacă cărțile la fel Germania Franța marea Britanie caută să ajungă în relațiile Chinei dar România trebuie să stea supusă și să asculte de moguli Europei să fie la coadă.
