Chiar dacă sezonul începe în Grecia destul de devreme, iar românii iau cu asalt stațiunile încă de la începutul lunii iunie, prețurile sunt mai mari în iulie și august, iar în septembrie mai scad.

Spre exemplu, în luna iulie, pe plajele din Halkidiki, la Versus Beach, prețurile șezlongurilor pornesc de la 15 euro pentru un set de două șezlonguri plus o umbrelă. Iar pentru consumație trebuie plătit în plus. Vorbim despre brațul Sithonia, care este plin de români în sezonul estival.

Prețurile pornesc de la 15 euro pentru un set format din două șezlonguri și o umbrelă

În Nikiti, una dintre primele stațiuni grecești de pe brațul Sithonia, există și zone de plajă unde prețurile diferă în funcție de rândul pe care se află șezlongurile și umbrelele. Astfel, în primul rând, două șezlonguri și o umbrelă costă 50 de euro, consumația fiind inclusă în această sumă. În al doilea rând, setul costă 40 de euro, iar de la rândul trei prețul este de 30 de euro pentru două șezlonguri și o umbrelă. Vorbim, de asemenea, despre sume în care este inclusă și consumația.

Tot în Halkidiki, însă la Antigoni Beach, prețurile sunt mai mari. Grecii le cer turiștilor 80 de euro pentru două șezlonguri și o umbrelă în primul rând, 60 de euro în al doilea rând și al treilea rând, 50 de euro pentru rândurile patru și cinci, iar de la rândul șase, prețul este de 30 de euro pentru două șezlonguri și o umbrelă. În aceste sume este inclusă și consumația!

Printre produsele care se regăsesc în meniul teraselor de pe plajă și care pot fi comandate direct la șezlonguri se regăsesc souvlaki de porc la 16 euro, bere la 5 euro sau suc la 4 euro.

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